Les scores AnTuTu des Snapdragon 875 et 775G sont avancés

Le mois de décembre approche à grands pas et cela signifie que Qualcomm dévoilera bientôt son processeur phare de nouvelle génération ainsi que son SoC intermédiaire supérieur, respectivement Snapdragon 875 et 775G. Et grâce à un célèbre pronostiqueur chinois, on peut aussi se faire une assez bonne idée de ce à quoi s’attendre en termes de performances.

Apparemment, la plate-forme prototype exécutant le Snapdragon 875 a marqué environ 740 000 points dans AnTuTu, qui est presque 25% plus rapide que les smartphones équipés de Snapdragon 865 + que nous avons testés. Ils coiffent le 600 000 marque.

Cependant, nous sommes assez curieux de connaître les performances brutes du processeur et plus particulièrement les charges de travail à un seul thread. Après tout, on dit que le chipset tire parti d’une architecture et d’un arrangement de cœur différents. Un gros Cortex-X1 fonctionnant à 2,84 GHz sera assis au volant avec trois autres cœurs Cortex-A78 à 2,42 GHz tandis que les cœurs écoénergétiques seront Cortex-A55 fonctionnant à 1,8 GHz. En ce qui concerne le GPU, ce serait Adreno 660 et l’ensemble du SoC sera construit sur le tout nouveau nœud 5nm.

Malheureusement, pour l’instant, nous n’avons aucun détail sur l’architecture du Snapdragon 775G, le successeur du Snapdragon 765G. Mais le score présumé d’AnTuTu 8 promet une amélioration significative. Il a marqué autour 530 000 points par opposition aux combinés Snapdragon 765G atteignant simplement 320 000 points. C’est une forte augmentation de 65% des performances.

Gardez à l’esprit, cependant, que même si les scores sont corrects, les tests ont été exécutés sur un banc d’essai prototype, de sorte que les performances réelles peuvent varier. Dans la plupart des cas, il augmente un peu lorsqu’il est rendu public.

