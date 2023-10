Les pédiatres tirent la sonnette d’alarme concernant trois produits qui attirent de plus en plus ou fréquemment des enfants aux urgences.

Selon une étude présentée ce week-end à la conférence nationale de l’American Academy of Pediatrics, des enfants se brûlent avec des outils de coiffure, avalent de minuscules aimants trouvés dans des jouets de bureau et se blessent sur des scooters électriques.

Les chercheurs ont appelé les parents, les écoles et les régulateurs à contribuer à réduire ces risques.

Les blessures involontaires sont les principale cause de décès parmi les enfants aux États-Unis, et certains de ces décès « proviennent de choses dans la maison qui pourraient potentiellement être dangereuses », a déclaré le Dr Brandon Rozanski, résident en pédiatrie au Tripler Army Medical Center à Honolulu.

Bien entendu, les produits mis en évidence dans la nouvelle recherche ne sont pas les seuls à constituer une menace. Les coussins d’allaitement, les chaises longues et les fauteuils à bascule ont également été associés à la suffocation chez les nourrissons, tandis que perles d’eau et les piles bouton ou pièces de monnaie peuvent mettre la vie en danger si les enfants les ingèrent.

« Malheureusement, certains produits présentent en eux-mêmes un danger pour un enfant », a déclaré le Dr Leah Middelberg, médecin urgentiste pédiatrique au Nationwide Children’s Hospital de Columbus, Ohio.

Les dangers d’avaler des aimants puissants

Les recherches de Middelberg mettent en évidence les dangers des petits aimants ronds de grande puissance – également connus sous le nom d’« aimants de terres rares » – souvent vendus comme jouets de bureau. On dit que jouer avec les balles ou les perles aide à soulager le stress chez les adultes, mais les enfants peuvent les avaler accidentellement. ou insérez-les dans leur nez ou leurs oreilles.

« Ils se présentent par dizaines, voire centaines, dans ces petits ensembles, où facilement un couple peut se libérer et se retrouver coincé dans le tapis et un enfant peut les ramasser », a déclaré Middelberg.

Les médecins s’inquiètent particulièrement du fait que les enfants ingèrent plus d’un aimant, car deux peuvent fortement attirer et pincer les tissus corporels. Cela peut à son tour provoquer une hémorragie interne, une torsion ou un blocage des intestins, une infection ou la mort.

Les aimants de grande puissance sont « certainement parmi les choses dont je crains beaucoup que les enfants s’emparent », a déclaré Middelberg.

Ses recherches, basées sur les données de 25 hôpitaux pour enfants américains de 2017 à 2019, ont identifié près de 600 cas dans lesquels des personnes âgées de 21 ans ou moins ont avalé des aimants de grande puissance ou les ont insérés dans leur nez ou leurs oreilles. Près de la moitié ont nécessité une procédure telle qu’une intervention chirurgicale ou une endoscopie, a déclaré Middelberg.

Kari Schuttler Vicario a déclaré que son fils, Brody Franzen, avait accidentellement avalé deux aimants de grande puissance à l’école il y a plus de trois ans, alors qu’il était en sixième année.

« Il y en avait deux petits circulaires qu’il essayait de mettre en haut et en bas du bout de sa langue », a expliqué Vicario. « Ils ont glissé de la pointe et se sont connectés ensemble, puis lui, sous le choc, les a simplement avalés. »

Franzen a signalé l’incident à l’infirmière de l’école, a-t-elle déclaré. Ils se sont rendus à l’hôpital, où les médecins ont placé un tube dans la gorge de Brody et une caméra dans son estomac pour récupérer les aimants. Il a passé la nuit à l’hôpital mais s’est complètement rétabli.

« S’il n’avait pas dit quelque chose dès qu’il l’a fait ou s’il avait attendu un jour, cela aurait pu être bien pire », a déclaré Vicario.

Middelberg a déclaré qu’il y avait eu une « énorme augmentation » des blessures liées aux aimants et des appels aux centres antipoison américains depuis 2017. L’année précédente, une cour d’appel fédérale a annulé un mandat de la Commission américaine de sécurité des produits de consommation qui exigeait que les ensembles d’aimants soient trop grands. à avaler ou trop faible pour provoquer des blessures internes.

La commission a adopté un nouveau mandat l’année dernière avec des exigences similaires, qui restent en vigueur, mais Middelberg a déclaré que les chercheurs ne sont pas encore sûrs si les blessures ont diminué en conséquence.

« Nous espérons que les blessures et les expositions diminueront comme elles l’ont fait la dernière fois que les règles étaient en place », a-t-elle déclaré.

Fers à friser : un risque de brûlure pour les jeunes enfants

Les outils de coiffure électriques peuvent envoyer les enfants aux urgences, a déclaré Rozanski, car les toucher accidentellement peut entraîner des brûlures au premier ou au deuxième degré. Les fers à friser et les lisseurs peuvent atteindre des températures allant jusqu’à 450 degrés Fahrenheit quelques minutes après avoir été branchés.

Les recherches de Rozanski, qui s’appuient sur les données du Système national de surveillance électronique des blessures, ont estimé qu’il y a eu 31 000 brûlures causées par des outils de coiffure chez des personnes âgées de 24 ans et moins de 2013 à 2022. La plupart des personnes blessées étaient âgées de 10 ans ou moins, et le la grande majorité n’a pas eu besoin d’être admise à l’hôpital ; cependant, Rozanski a estimé que plus de 1 000 incidents ont entraîné des visites aux urgences.

« Sur le plan du développement, les enfants de moins de 10 ans vont être curieux, ils vont atteindre les choses. Ils n’ont pas nécessairement la compétence acquise de « Hé, ça pourrait être dangereux ». C’est chaud », a déclaré Rozanski.

Il a recommandé aux parents de garder les coiffeurs électriques hors de portée des enfants jusqu’à ce qu’ils deviennent adolescents.

Les adolescents tombent ou entrent en collision en chevauchant scooters électriques

À mesure que les scooters électriques sont devenus populaires, ils ont également entraîné davantage de blessures, selon une étude de l’hôpital pour enfants de Philadelphie, ou CHOP.

De 2020 à 2021, ont découvert les chercheurs, le nombre d’enfants et d’adolescents blessés sur des scooters électriques a augmenté de 71 % aux États-Unis. Les services d’urgence ont signalé plus de 13 500 blessures de ce type sur une période de deux ans, fréquemment chez des garçons âgés de 16 à 18 ans.

Les blessures à la tête telles que les fractures étaient les plus courantes, ont découvert les chercheurs. Près de 67 % des enfants blessés à la tête à cause des scooters électriques ne portaient pas de casque.

Certaines blessures en scooter sont dues à des accidents de voiture, tandis que d’autres surviennent après que les conducteurs ont heurté des nids-de-poule ou un sol inégal.

Au cours de l’été, Anthony Greco, 16 ans, a heurté un nid-de-poule sur la route alors qu’il rentrait du travail avec son scooter électrique.

« Le scooter a commencé à perdre le contrôle et j’avais l’impression que j’allais tomber. J’ai essayé de sauter et de me sauver, puis j’ai atterri sur ma cheville et il s’est cassé », a-t-il déclaré.

Anthony s’est fracturé la jambe et a demandé des soins au CHOP. La blessure était si grave et si sale que les médecins ont envisagé une amputation, mais ils ont pu pratiquer une chirurgie reconstructive.

« Son père est amputé au-dessus du genou, donc nous vivons déjà cette vie. Avoir ça pour notre fils aussi, c’était une pensée vraiment effrayante », a déclaré sa mère, Krystine Greco.

Le Dr J. Todd Lawrence, le chirurgien orthopédiste pédiatrique qui a traité Anthony au CHOP et supervisé la recherche, a déclaré que de nombreux enfants se rendent aux urgences dans des circonstances similaires. Mais la majorité des blessures causées par les scooters électriques sont « de petites bosses et des contusions, des choses qui se soignent assez facilement », a-t-il déclaré.

Pour prévenir les blessures, les chercheurs ont suggéré d’ajouter davantage de pistes cyclables et de scooters dans les zones suburbaines et urbaines, d’enseigner aux enfants des pratiques de conduite sécuritaires et d’éduquer les conducteurs sur le respect des distances de sécurité avec les scooters.

Lawrence a déclaré que les parents devraient également envisager d’acheter des scooters dont les tailles et les vitesses sont adaptées à leurs adolescents.

« Si vous voulez que votre adolescent de 15 ans le conduise, il n’a pas besoin d’un véhicule qui roule à 55 milles à l’heure », a-t-il déclaré.

Selon la famille Greco, cependant, les enfants ne devraient pas du tout conduire de scooters électriques.

« Si je vois quelqu’un sur un scooter électrique, je me dis : ‘Comment peux-tu faire ça en ce moment ?' », a déclaré Anthony. « Je vois toutes les victimes qui peuvent survenir pendant qu’ils sont dessus. »