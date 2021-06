Les scooters électriques sont des «pièges mortels», le patron de Met explose avec des conducteurs surpris en train de les conduire en état d’ébriété alors que les accidents augmentent de 700%

Les E-SCOOTERS ont été qualifiés de « pièges mortels » par un chef de la police du Met avant un énorme déploiement à Londres – alors que les accidents augmentent de 700%.

À partir de lundi, les gens pourront louer les véhicules pour se déplacer dans la capitale jusqu’à 12,5 mph dans le but de rendre Londres plus verte.

Les scooters électriques ont été qualifiés de «pièges mortels» avant un procès à Londres à partir de lundi Crédit : Getty – Contributeur

Mais Simon Ovens, du commandement de la police des routes et des transports de la police métropolitaine, a averti que les scooters électriques sont des « pièges mortels absolus ».

Il dit également que les agents ont saisi environ 800 scooters électriques cette année seulement – ​​environ 400 par jour.

Le député conservateur Lord Blencathra, ancien ministre du ministère de l’Intérieur, a également claqué les véhicules – les qualifiant de « machines à tuer silencieuses ».

Les scooters électriques ont été plus visibles sur les routes très fréquentées ces dernières années, car ils gagnent en popularité parmi les navetteurs et les jeunes.

Mais les accidents ont augmenté d’environ 700% depuis 2018, alors qu’il n’y avait eu que quatre collisions de scooters électriques enregistrées.

L’année dernière, ce chiffre est passé à 32, mais on pense que le nombre réel pourrait être beaucoup plus élevé, car les conducteurs les utilisant dans des zones interdites sont peu susceptibles de dire à la police qu’ils ont eu une collision.

Emily Hartridge est décédée dans une collision avec un scooter électrique en 2019 Crédit : Getty – Contributeur

En 2019, la présentatrice de télévision et star de YouTube Emily Hartridge a été la première personne au Royaume-Uni à mourir dans un accident de scooter électrique.

La femme de 35 ans a été tuée sur le coup après avoir perdu le contrôle du véhicule en raison d’une crevaison et a été jetée sous un camion à Battersea, dans le sud de Londres.

En mai de cette année, un garçon de trois ans a été grièvement blessé après avoir été heurté par un scooter électrique alors qu’il marchait avec sa grand-mère à Londres.

Et une maman de trois enfants demande maintenant que les moins de 21 ans soient interdits de les utiliser après avoir subi des blessures horribles par un coureur avec délit de fuite.

Joanna Johnson, épouse du président de la Rugby Football League Simon Johnson, a subi de graves lésions nerveuses après l’accident dans le nord de Londres.

Elle a déclaré au Daily Mail: « C’est venu complètement à l’improviste car c’était totalement silencieux et j’ai été projeté au sol avec une force sévère.

« Les personnes de moins de 21 ans devraient être bannies des scooters électriques. Ce sont des véhicules motorisés silencieux capables de rouler à environ 20 mph et cela suffit pour un impact mortel, mais les enfants les conduisent dans les rues et les trottoirs. »

Scooters électriques – la loi Le gouvernement mène plusieurs essais à travers le Royaume-Uni pour les scooters électriques. Pour utiliser un scooter électrique de location, vous devez avoir le droit de catégorie Q sur votre permis de conduire – un permis complet inclut cette catégorie. Vous devez essayer un scooter électrique sur route (hors autoroutes) et dans les pistes cyclables. Les appareils ne sont pas autorisés sur les trottoirs. Une seule personne à la fois est autorisée à utiliser un scooter électrique. La vitesse maximale d’un scooter électrique est de 15,5 mph. Cependant, les règles pour les scooters électriques privés restent les mêmes. Il est illégal d’utiliser un scooter électrique privé en public. Si vous en utilisez un, vous risquez une amende de 300 £, des points de pénalité et votre appareil mis en fourrière. Les conducteurs de scooters électriques ivres peuvent également être poursuivis en vertu des lois sur l’alcool au volant.

Les crimes impliquant des scooters électriques ont également augmenté au Royaume-Uni, car des voyous les utilisent comme véhicules de fuite.

Scotland Yard a enregistré plus de 200 incidents à Londres l’année dernière après que le gouvernement a accéléré leur légalisation pour des procès dans 32 régions du Royaume-Uni.

Malgré les chiffres en hausse, Transport for London (TfL) a salué le programme de location de 12 mois qui entrera en vigueur lundi.

Dans le cadre de ce plan, 200 scooters seront mis à la disposition des conducteurs de plus de 18 ans titulaires d’un permis de conduire valide.

Ils coûteront 1 £ à débloquer et 16 pence supplémentaires par minute dans des essais similaires à ceux déjà déployés dans plus de 40 villes, dont Birmingham et Manchester.

Les scooters s’arrêteront automatiquement si le cycliste s’égare dans une zone non impliquée dans l’épreuve et a des roues plus grandes pour absorber les nids-de-poule.

Pendant la pandémie, les détaillants ont signalé un boom des ventes de scooters électriques avec des prix pour les appareils allant de 350 £ à 1 000 £.

Ceci malgré l’interdiction des scooters électriques privés sur les routes et les trottoirs britanniques.

Les vitesses sur les scooters électriques sont plafonnées à 15,5 mph, mais elles peuvent être modifiées pour aller aussi vite que 70 mph.

Il est illégal d’utiliser un scooter électrique privé en public Crédit : AFP