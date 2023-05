Les scooters électriques Segway sont réduits à 150 $

Les trottinettes électriques sont un moyen de transport alternatif pratique et écologique. En avoir un peut vous aider à éviter le temps d’attente des transports en commun et vous aider à vous déplacer beaucoup plus rapidement que vous ne le feriez à pied. La plupart des scooters électriques occupent également moins d’espace de stockage que la grande majorité des options de vélos électriques, ce qui est important à prendre en compte si vous vivez dans un appartement ou sur le campus et que vous n’avez pas beaucoup d’espace de stockage. À l’heure actuelle, Amazon propose une sélection de scooters Segway à prix réduit, avec des prix à partir de seulement 150 $.

Vous cherchez quelque chose qui peut gérer de longues distances? Vérifiez Trottinette Ninebot F65. Il atteint des vitesses allant jusqu’à 18,6 mph et peut parcourir jusqu’à 40,4 miles sur une seule charge. Il est équipé de pneus sans chambre à air de 10 pouces, de feux indicateurs de direction avant et arrière et peut gérer des pentes allant jusqu’à 20 %. De plus, vous pouvez obtenir une charge complète en environ cinq heures, c’est donc une bonne option pour les navetteurs qui peuvent avoir besoin de recharger leur appareil pendant qu’ils travaillent. Il est actuellement réduit de 108 $, ce qui ramène le prix à 792 $.

Si vous vous en tenez à de plus petites distances, comme traverser un campus universitaire, traverser le parc ou faire du shopping localement, les 350 $ Ninebot F25 peut être une meilleure option. À 39 % de réduction, c’est une option rentable pour ceux qui veulent un scooter électrique, mais qui ne veulent pas payer un bras et une jambe. Il peut atteindre jusqu’à 15,5 mph et a une autonomie allant jusqu’à 12,4 miles par charge.

Ou, pour un juste milieu, vous pouvez accrocher le Ninebot F40 pour 600 $ – c’est un rabais de 200 $. Il atteint la même vitesse que le F65, mais sa portée se situe entre les deux autres modèles, atteignant une distance allant jusqu’à 25 miles par charge.

De plus, si vous magasinez pour les enfants, le KickScooter électrique Ninebot pour enfants est une bonne option, surtout à 40 % de réduction. Cela réduit le coût de 250 $ à 150 $. Il a une portée plus petite allant jusqu’à 6,2 miles et une vitesse inférieure, atteignant 10 mph, mais c’est une bonne option pour apprendre. Notez que la charge maximale est de 110 livres sur celui-ci, donc si vous achetez pour un adolescent, vous devrez probablement opter pour un modèle adulte.