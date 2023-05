Les scooters électriques Navee sont à des prix bas de tous les temps avec cette offre exclusive

Les véhicules respectueux de l’environnement gagnent en popularité en tant que moyen pratique de se déplacer. Les scooters électriques sont plus rapides que la marche, et vous n’avez pas à vous soucier d’être assis dans la circulation. Bien que les scooters puissent être coûteux, vous pouvez trouver des offres décentes si vous magasinez. À l’heure actuelle, Wellbots a deux scooters électriques Navee réduits de 100 $, mais en tant que lecteur CNET, vous pouvez obtenir 15 % de réduction supplémentaire sur l’un ou l’autre modèle lorsque vous utilisez le code promotionnel. CNETNAV15 à la caisse, ce qui amène les scooters à des prix bas de tous les temps – et la livraison est gratuite.

de Navee Trottinette électrique N65 est une option solide pour les navetteurs. Il a une autonomie impressionnante allant jusqu’à 40,4 miles par charge et il peut aller aussi vite que 19,9 miles par heure. Il peut également s’attaquer à des pentes abruptes, en gérant jusqu’à 25 % d’inclinaison, ce qui est pratique si vous vous rendez au bureau et que vous ne voulez pas transpirer. Il est également pliable, ce qui le rend facile à ranger, à recharger ou à prendre dans les transports en commun au besoin. Il est régulièrement proposé à 799 $, mais avec le code promotionnel appliqué, le prix tombe à seulement 594 $, ce qui représente une économie totale de 205 $.

Cependant, si vous n’avez pas besoin d’autant de puissance et que vous prévoyez de faire des trajets plus courts, vous pouvez marquer le Modèle N40 pour encore moins. Il se plie également facilement et a une vitesse de pointe de 18,6 miles par heure. Cependant, vous ne pourrez pas aller aussi loin – il a une autonomie d’environ 24,9 miles par charge. C’est encore beaucoup pour beaucoup de gens, surtout si vous l’utilisez principalement pour vous déplacer sur le campus ou faire des courses localement. Le N40 coûte généralement 599 $, mais avec cette promo, vous l’obtiendrez pour seulement 424 $ (économisez 175 $).

Les deux scooters ont des pneus pneumatiques de 10 pouces et sont résistants à l’eau selon la norme IPX4. Si vous envisagez d’investir dans un pour vous-même, c’est une bonne affaire. Et si vous voulez voir d’autres options, consultez notre tour d’horizon des véhicules abordables,