Les scooters électriques deviennent le véhicule d’évasion de choix pour les criminels dans les fusillades en voiture à travers la Grande-Bretagne

Les E-SCOOTERS sont en train de devenir le véhicule d’évasion de choix pour les criminels dans les fusillades à travers la Grande-Bretagne.

Au cours de la dernière année, des milliers de deux-roues silencieux ont été liés à des agressions, des vols, des vols avec violence et même des viols.

Les criminels utilisent maintenant les scooters électriques comme véhicule de choix pour les fusillades en voiture

Au cours des 14 derniers mois, les chiffres montrent qu’un nombre stupéfiant de 1 200 crimes sur les scooters électriques ont eu lieu et que six personnes ont perdu la vie (photo de stock) Crédit : Alamy

Et dans tout le pays, ils se sont impliqués dans le trafic de drogue à l’échelle industrielle.

Les chiffres récemment obtenus, publiés en vertu des lois sur la liberté de l’information, montrent que dans une zone de police, il y a eu un nombre stupéfiant de 1 200 délits liés aux scooters électriques en 14 mois.

Et le nombre croissant de fusillades qui leur sont liés est alarmant.

Dans un cas déchirant en septembre dernier, les habitants d’une rue calme des Midlands ont été stupéfaits lorsqu’un motard est arrivé par un dimanche après-midi ensoleillé, pilotant d’une main et tirant sur une voiture Audi de l’autre.

L’attaquant, qui aurait effectué un coup de style gangland, a fui les lieux à Coventry et n’a jamais été retrouvé.

En mai dernier, à Enfield, au nord de Londres, CCTV a capturé le moment extraordinaire où un tireur à scooter s’est échappé de la scène d’une fusillade où la victime a été touchée à bout portant et laissée dans une mare de sang avec des blessures graves.

La police doit maintenant s’adapter rapidement à la menace croissante. Chris Phillips

Il y a quelques semaines à peine, deux motards portant des cagoules ont ouvert le feu dans une rue de Fulwood, à Preston, Lancs.

La police a déclaré que ce n’était « rien de plus que de la chance » que personne n’ait été tué. Les deux hommes armés sont toujours en fuite.

Hier soir, Chris Phillips, un ancien détective de la Met Police qui dirige maintenant des cours de sécurité, a déclaré dimanche au Sun : « Les criminels les adorent.

« Ils leur permettent de s’approcher discrètement d’une victime puis de s’enfuir rapidement dans les ruelles et les zones piétonnes.

« La police doit maintenant s’adapter rapidement à la menace croissante. »

Pendant ce temps, Patrick Green, président du Ben Kinsella Trust, qui fait campagne pour réduire les crimes violents, a déclaré que ces gangs distribuaient de plus en plus de scooters à leurs fantassins.

« Pièges mortels »

Il a déclaré : « Les scooters électriques sont utilisés par les gangs comme appâts pour attirer les jeunes impressionnables dans le crime.

«Les gangs ont l’habitude d’utiliser des produits à la mode haut de gamme pour attirer les jeunes dans leur giron.

« Il y a dix ans, cela aurait été une paire de baskets chères. »

Une série de tragédies liées aux scooters électriques a poussé le gouvernement à revoir les lois laxistes régissant leur utilisation.

Les politiciens et les policiers demandent qu’ils soient régis par les mêmes lois que les motos et les cyclomoteurs.

Le surintendant en chef Simon Ovens, du commandement de la police routière et des transports du Met, les a qualifiés de « pièges mortels », tandis que le pair conservateur Lord Blencathra a décrit les appareils comme des « machines à tuer silencieuses ».

Il a déclaré: «Je suis consterné par la mort, les blessures et les crimes causés par les scooters électriques. Ils sont l’outil parfait pour les criminels snatch and grab. Si elles doivent faire partie intégrante de nos vies et de nos morts, elles doivent être contrôlées. »

Nos révélations surviennent après qu’un homme de 53 ans à Twickenham, dans le sud-ouest de Londres, est décédé la semaine dernière après être tombé de son scooter et qu’une fille de trois ans à Lambeth, dans le sud de Londres, a subi des blessures qui ont changé sa vie après avoir été frappée par un e -scooter rider.

Cet incident s’est produit quelques jours seulement après que Junior Shay Alexander, 16 ans, a été frappé et tué alors qu’il en conduisait un à Bromley, dans le sud-est de Londres.

DÉBARQUEZ-NOUS DE LA MENACE MATTHEW SCOTT, commissaire à la police et à la criminalité du Kent, déclare : Les E-SCOOTERS sont devenus un fléau antisocial dans nos rues et trottoirs. En dehors d’un programme de location approuvé, ils ne sont pas légaux. Vous pouvez être condamné à une amende, obtenir des points sur votre permis et faire saisir le scooter si vous roulez dans un lieu public. Certains détaillants comme Halfords font ce qu’il faut et expliquent la loi. Mais ils sont trop librement disponibles sur des sites comme Amazon, où ils sont fréquemment vendus sans avertissements légaux et où les parents les achètent à tort pour les enfants. Tragiquement, il y a eu des morts et des blessures graves chez les conducteurs de scooters électriques. Nous voyons également leur utilisation dans des activités criminelles. Des personnes sont poursuivies pour des délits de conduite en état d’ivresse. Les gangs les utilisent pour la drogue et les crimes violents. Au cours des six premiers mois de 2021, ma force en a saisi 23, contre cinq sur l’ensemble de 2020. Le déploiement des essais doit s’arrêter et il doit y avoir un message clair que les scooters électriques privés ne seront pas autorisés dans nos rues.

Malgré tout, le scooter électrique est au centre d’un nouvel essai national qui s’est accéléré après que des millions de personnes ont cessé d’utiliser les transports en commun à cause de Covid. Certains ministres les ont qualifiées de « révolutionnaires », offrant des déplacements à zéro émission et réduisant les embouteillages.

Plus de 50 régions du Royaume-Uni – dont Londres, Newcastle, Bristol et Bournemouth – proposent des programmes de location où les gens peuvent monter et descendre des scooters à partir de 1 £ la fois avec un permis de conduire provisoire ou complet.

Seuls les scooters approuvés par le gouvernement sont autorisés à rouler sur les routes. Les propriétés privées ne peuvent être utilisées que sur des terres privées. Malgré cela, les détaillants ont signalé un boom des ventes. Ils coûtent généralement entre 350 £ et 1 000 £ et leur vitesse est plafonnée à 15,5 mph – mais peut être modifiée pour atteindre 70 mph.

Les ministres ne devraient pas décider de légaliser complètement leur utilisation avant au moins la fin de l’année.

Mais les chiffres obtenus par The Sun dimanche montrent que ces machines vertes ont été transformées en « machines méchantes ».

Rien qu’à Avon et Somerset, les flics traitent environ quatre crimes par jour les impliquant.

Il y a eu 1 209 crimes depuis mai dernier, dont plus de la moitié à Bristol.

Il s’agit notamment de rapports faisant état d’un viol commis par un homme qui s’est échappé sur l’un d’eux et d’un autre conducteur de scooter électrique portant un grand couteau et poursuivant un enfant.

Un motard s’est présenté dans une rue en menaçant de faire sauter des voitures.

Je suis consterné par la mort, les blessures et les crimes causés par les scooters électriques. Fours Simon

« Un défi à relever »

À Londres, les scooters électriques ont été impliqués dans 574 crimes enregistrés entre le 1er juillet 2020 et le 30 avril 2021.

Norfolk a répertorié 120 rapports, Merseyside plus de 100, Cleveland 81, Derbyshire 27 et Staffordshire 23.

Il y a eu une série d’incidents liés à la drogue.

En février, Jamie Little, 21 ans, de Maidstone, Kent, a été emprisonné pendant 30 mois pour en avoir utilisé un pour livrer de la cocaïne et de l’héroïne.

Joy Singarajah, 21 ans, de l’est de Londres, qui a utilisé un scooter électrique pour livrer de la cocaïne autour de l’Université d’Essex afin de collecter des fonds pour payer ses frais d’études, a été emprisonnée pendant 15 mois en juillet dernier.

Les revendeurs utilisent même des scooters électriques pour vendre de la drogue en dehors des écoles primaires.

Bill Parker, un conseiller municipal de Northampton, a déclaré : « Pendant plusieurs mois, de la drogue était régulièrement vendue tout près d’une école. Vous pouvez voir des gens sur des scooters électriques avec des sacs pleins de médicaments.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a admis que les incidents impliquant des scooters électriques étaient «sous-déclarés». Leur absence de plaque d’immatriculation les rend pratiquement impossibles à retracer.

La membre de l’Assemblée Lib Dem de Londres, Caroline Pidgeon, a déclaré : « Il y a quelques années, les criminels ont découvert que les cyclomoteurs et les motos étaient efficaces pour de nombreux crimes comme le vol de sacs à main et de mobiles. Maintenant, ils semblent utiliser de plus en plus les scooters électriques.

« Veiller à ce que les crimes commis par des personnes utilisant des scooters électriques soient maîtrisés est un défi qui doit être relevé. »

Caroline Pidgeon, membre de l’Assemblée Lib Dem de Londres, a déclaré: » Veiller à ce que les crimes commis par des personnes utilisant des scooters électriques soient maîtrisés est un défi qui doit être relevé « Crédit : Alamy

CE QUE DIT LA LOI Les scooters électriques PRIVÉS ne peuvent être utilisés que sur des terrains privés avec l’autorisation du propriétaire. C’est une infraction à la circulation de les utiliser sur une voie publique ou un autre lieu public, avec des amendes allant jusqu’à 300 £ et jusqu’à six points sur votre permis. Votre e-scooter pourrait également être saisi. Les scooters électriques loués légalement doivent être loués auprès de sociétés disposant d’une assurance automobile appropriée. Vous devez avoir plus de 16 ans, détenir un permis de conduire provisoire complet, les conduire sur la voie publique et les pistes cyclables mais pas sur les trottoirs, au-dessus ou sur les autoroutes. Une seule personne peut les utiliser à la fois. Les conducteurs de scooters électriques ivres peuvent être poursuivis en vertu des lois sur l’alcool au volant.