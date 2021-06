les scintigraphies cérébrales, les IRM et la surveillance augmentent les coûts d’Aduhelm

Biogen fabrique un nouveau médicament contre la maladie d’Alzheimer qui coûte 56 000 $ par an.

Les personnes éligibles au médicament auront également besoin de tests coûteux comme des tomodensitogrammes ou des ponctions lombaires.

Le prix époustouflant de 56 000 $ du médicament contre la maladie d’Alzheimer récemment approuvé par Biogen a suscité un débat important sur la valeur d’un médicament dont il n’a pas encore été prouvé qu’il ralentit la maladie qui vole l’esprit.

Mais le prix d’Aduhelm n’est que le début de ce que les consommateurs et les assureurs pourraient payer pour obtenir le premier nouveau médicament approuvé par la Food and Drug Administration pour traiter la maladie d’Alzheimer depuis 2003.

De nombreux experts disent que les patients auront besoin de tests coûteux pour vérifier qu’ils ont les amas collants de protéines sous-jacents que le médicament cible dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Les patients pouvaient voir d’autres factures des médecins, ainsi que des établissements qui administrent le médicament par voie intraveineuse et des centres d’imagerie pour les IRM afin de surveiller les effets secondaires courants tels que le gonflement du cerveau et les saignements.

Les inconnues sur le montant que les gens paieront pour le médicament et les tests associés font partie d’une liste croissante de questions à mesure que le médicament arrivera sur le marché dans les semaines à venir.

Le prix du médicament, les tests de diagnostic et la surveillance pourraient entraîner des tensions entre le fabricant du médicament, Biogen, et les prestataires qui facturent les patients et les Centers for Medicare and Medicaid Services, les assureurs privés et les patients qui paient. L’agence qui supervise Medicare paie généralement les médicaments approuvés par la FDA, mais elle doit évaluer quels traitements et tests de diagnostic sont raisonnables et nécessaires.

Il y a « plus de questions que de réponses en ce moment », a déclaré R. Scott Turner, neurologue et directeur du programme des troubles de la mémoire de l’Université de Georgetown. « CMS a beaucoup de décisions à prendre parce que la FDA vient en quelque sorte de transmettre la prise de décision. »

« Besoin de prioriser à la fois l’accès et l’abordabilité »

Les essais cliniques montrent qu’Aduhelm est efficace pour éliminer la bêta-amyloïde, une protéine collante qui forme des plaques dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Deux grands essais ont rapporté des résultats mitigés quant à savoir si le médicament a effectivement ralenti le déclin clinique de la maladie d’Alzheimer, une maladie qui touche 6,2 millions d’Américains.

La FDA a approuvé Aduhelm pour tous les patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Ce faisant, l’agence n’a pas limité l’anticorps monoclonal aux personnes présentant des signes précoces de démence, appelés troubles cognitifs légers, qui ont été étudiées dans les essais cliniques de la société. Cela signifie que les médecins doivent décider qui reçoit le médicament. La CMS et les assureurs-maladie privés pourraient limiter l’admissibilité aux tests aux personnes les plus susceptibles d’en bénéficier.

En 2013, CMS a choisi de ne pas payer pour les examens diagnostiques de la maladie d’Alzheimer appelés tomographie par émission de positons, ou TEP. Le test consiste à injecter un traceur chimique dans la circulation sanguine afin qu’un scanner puisse révéler des plaques amyloïdes dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer, une caractéristique de la maladie.

On ne sait pas si l’agence va changer de cap et payer pour ces tests, qui coûtent plusieurs milliers de dollars, maintenant qu’un médicament anti-amyloïde est disponible. Un test moins cher mais moins fréquemment utilisé implique une ponction lombaire pour mesurer le liquide céphalo-rachidien pour la bêta-amyloïde ou tau, une autre protéine qui forme des enchevêtrements dans le cerveau des patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Lorsqu’on lui a demandé si l’agence couvrirait Aduhelm et les tests associés, un porte-parole de CMS a déclaré que l’agence examinait la décision de la FDA concernant l’aducanumab,le nom scientifique du médicament, et j’aurai bientôt plus d’informations.

Les assureurs-maladie privés s’appuient souvent sur les décisions de couverture de CMS avant d’étendre la couverture à de nouveaux médicaments, tests et procédures. Les représentants de l’industrie de l’assurance-maladie ont déclaré que les payeurs surveillent de près les signaux de l’agence fédérale.

« Lorsque les prix de lancement et de liste des médicaments sont scandaleusement élevés, les familles et les individus paient plus pour leur couverture », a déclaré David Allen, porte-parole des régimes d’assurance maladie américains. « Nous devons donner la priorité à la fois à l’accès et à l’abordabilité, guidés par les contributions d’experts, sur la base d’une efficacité clinique claire et de preuves scientifiques. »

L’approbation de la FDA n’a pas précisé si les patients qui souhaitent le médicament doivent être testés pour la bêta-amyloïde, de sorte que cette décision pourrait appartenir à Medicare, aux assureurs privés et aux médecins qui prescrivent le médicament.

Cigna établira des lignes directrices pour restreindre l’éligibilité en exigeant d’abord que les patients passent un test cognitif. Sur la base de conversations avec Biogen, l’assureur a estimé qu’environ 1,2 million à 1,5 million de personnes souffrent de formes bénignes de la maladie et pourraient être éligibles pour un test amyloïde via une TEP ou une ponction lombaire.

Il est essentiel de restreindre l’éligibilité, car les États-Unis ne disposent pas de suffisamment de neurologues ou de gériatres pour dépister les patients et les centres d’imagerie ayant l’expertise nécessaire pour effectuer des examens TEP pour tous les patients suspectés d’Alzheimer, a déclaré le Dr Steve Miller, directeur clinique de Cigna.

Miller a déclaré que les critères étroits permettront aux médecins et aux assureurs d’identifier plus rapidement ceux qui sont susceptibles de bénéficier d’Aduhelm. L’administration de TEP à tout le monde, y compris à ceux qui souffrent de formes avancées de la maladie et qui sont moins susceptibles de bénéficier du médicament, pourrait retarder le traitement de ceux qui pourraient s’améliorer avec un traitement rapide.

« Vous travaillez contre la montre », a déclaré Miller. « C’était l’une des crises créées par la FDA. Si vous gâchez le système avec de nombreux patients inéligibles, ils doivent encore être évalués. Ensuite, vous compliquez le problème. »

Ce manque de clarté de la FDA survient alors que les médecins qui soignent les patients atteints de la maladie d’Alzheimer reçoivent des appels et des demandes de la part de familles de proches atteints de la maladie. Mercredi dernier, un agent immobilier de 70 ans de Rhode Island, est devenu la première personne du pays à obtenir le médicament en dehors d’un essai clinique, a rapporté Reuters.

« Ils commencent à se demander quand cela sera-t-il disponible ? Quand sera-t-il couvert par l’assurance-maladie ? Quel genre de restrictions vont-ils être ? » dit Turner.

« Quelques problèmes de sécurité potentiels »

Les entreprises qui fabriquent les produits chimiques utilisés dans les scanners TEP attendent également de savoir si leurs tests seront couverts par Medicare et les assureurs privés. Jusqu’à présent, les traceurs chimiques ont principalement été utilisés dans des essais cliniques pour des sociétés pharmaceutiques étudiant des médicaments anti-amyloïdes.

Maintenant que la technologie sera disponible pour les patients atteints de la maladie d’Alzheimer en dehors des études soigneusement contrôlées, il devient particulièrement important de s’assurer que les bons patients reçoivent le médicament, a déclaré Andrew Stephens, directeur médical de Life Molecular Imaging, qui fabrique un traceur chimique utilisé dans la TEP. scanne.

Stephens a cité une étude de 2019 qui évaluait si les TEP de personnes présentant des formes incertaines de déficience cognitive pouvaient conduire à des diagnostics meilleurs et plus précis. Dans l’étude de plus de 11 000 patients, les chercheurs ont découvert que 35,6% des patients avaient été mal diagnostiqués et que 60% de ceux qui avaient des problèmes de mémoire et de réflexion à un stade précoce avaient des changements dans leurs plans de soins, tels que le début ou l’arrêt des médicaments.

Dans les deux essais cliniques évaluant Aduhelm, 41 % des participants au médicament ont ressenti des effets secondaires tels qu’un gonflement douloureux du cerveau, des maux de tête et des étourdissements, contre 10 % qui ont pris un placebo. Un plus petit pourcentage de patients qui ont reçu le médicament dans les essais cliniques ont eu de petits saignements dans le cerveau.

« Aduhelm est à la fois coûteux et pas nécessairement bénin – il présente des problèmes de sécurité potentiels », a déclaré Stephens. « Si vous avez un anticorps qui retire l’amyloïde du cerveau, vous aimeriez vous assurer que le cerveau contient de l’amyloïde avant d’appliquer cet anticorps. »

Stephens a déclaré que les tests TEP pour la maladie d’Alzheimer peuvent être coûteux. Son entreprise commercialise l’un des trois traceurs approuvés par la FDA utilisés pour afficher le bêta-amyloïde dans un PET scan. Une fois que l’entreprise a préparé le médicament, il doit être utilisé chez un patient dans les 10 heures.

En plus de facturer le traceur, les hôpitaux et autres centres de soins de la mémoire facturent l’administration du PET scan. Et un spécialiste de l’imagerie interprète les résultats pour vérifier si un patient a un bêta-amyloïde.

L’approbation d’Aduhelm « a électrisé 20 millions de personnes »

Les familles qui s’occupent de leurs proches atteints de la maladie d’Alzheimer attendent également de décider si les tests et les médicaments seront couverts.

Sherman, Connecticut, résident Jim Taylor a déclaré que sa femme, Geri, avait soigneusement suivi ses symptômes pendant des années. En tant qu’ancienne cadre de soins de santé et infirmière en soins de longue durée avec des antécédents familiaux de maladie d’Alzheimer présumée, elle savait qu’elle pourrait être susceptible.

Lorsqu’elle a remarqué des problèmes de mémoire et de réflexion en 2012, elle a demandé des soins et a reçu un diagnostic de déficience cognitive légère. Mais elle ne savait pas si elle avait la maladie d’Alzheimer.

« C’était ce sentiment rongeant de ne pas savoir avec certitude que vous avez le bon diagnostic, le bon plan de traitement », a déclaré Jim Taylor.

Ce n’est qu’après s’être portée volontaire pour un essai clinique en 2015 à l’Université de Yale qu’elle a reçu une TEP révélant la plaque amyloïde caractéristique et un diagnostic d’Alzheimer. Elle est devenue éligible pour l’essai clinique et a reçu de l’aducanumab, le médicament maintenant commercialisé sous le nom d’Aduhelm.

Taylor a déclaré que le déclin cognitif de sa femme semblait ralentir pendant qu’il prenait la drogue. Elle a maintenu un horaire de voyage chargé au cours duquel elle a discuté avec des employés de Biogen, entre autres, de son expérience avec le médicament expérimental et de la gestion de la maladie.

Il pense que la résilience de sa femme montre ce qui est possible lorsqu’une personne est diagnostiquée tôt et reçoit un médicament pour ralentir le déclin cognitif. Il a plaidé pour que Medicare revienne sur sa décision et commence à payer pour les tomodensitogrammes.

La nouvelle de l’approbation du médicament a été « un énorme coup de pouce », a déclaré Taylor.

« Nous attendons cela depuis longtemps. Cela va encourager un diagnostic précoce. (Y compris les patients et les soignants) cela a électrisé 20 millions de personnes. »

