Les scientologues s’opposent au droit à la réparation

Vous pouvez maintenant inclure l’Église de Scientologie aux côtés de grandes entreprises technologiques comme Apple et constructeurs de tracteurs John Deere pour les groupes qui se sont opposés au droit à la réparation.

Plus tôt ce mois-ci, Authors Services, Inc., l’organisation qui représente les œuvres littéraires du défunt fondateur de la Scientologie, L. Ron Hubbard, a envoyé une lettre au gouvernement fédéral plaidant contre le droit des consommateurs à réparer les appareils utilisés par des personnes qui « possèdent des qualifications ou des qualifications particulières ». [ have] été spécifiquement formé à l’utilisation de l’appareil. Malgré le langage vague, la déclaration semble faire référence à Compteurs électroniquesle dispositif notoire utilisé pour « auditer » les membres de « l’Église ».

La lettre est daté du 10 août et a été envoyé au US Copyright Office pour contester le renouvellement d’une exemption du Digital Millennium Copyright Act autorisant personnes à pirater les logiciels des appareils grand public à des fins de maintenance ou de réparation. Cela fait référence à Article 1201 du DMCAainsi que les dispositions « anti-contournement » qui ont a permis aux entreprises technologiques, aux fabricants de tracteurs et bien d’autres d’empêcher les utilisateurs de réparer des appareils dépendants de logiciels. En 2021, le US Copyright Office a modifié les règles permettant aux utilisateurs de réparer beaucoup plus de leurs propres appareils compatibles logiciels.

Comme l’a rapporté pour la première fois 404Médiasla lettre de Author Services ne mentionne jamais spécifiquement les E-Meters, mais le langage utilisé dans la lettre indique clairement que les scientologues ne veulent pas que les gens manipulent des appareils qui ne sont pas destinés aux profanes, mais à ceux qui négocient une « licence de pré-achat » pour utiliser l’E-Meter. appareil.

Ryland Hawkins, responsable des affaires juridiques de Author Services, a affirmé dans la lettre que son organisation n’avait « aucune objection » à l’exemption pour d’autres appareils avec des licences plus « unilatérales » régissant les conditions d’utilisation des logiciels. Au lieu de cela, le L’organisation soutenue par l’Église de Scientologie préférerait modifier l’amendement original du DMCA pour indiquer qu’il ne s’appliquerait pas aux appareils réservés par son fournisseur aux personnes spécifiquement formées pour gérer la procédure.

Gizmodo a contacté Hawkins pour obtenir des commentaires, mais nous n’avons pas immédiatement reçu de réponse. Nous avons également contacté le US Copyright Office sur leur période de commentaires pour cette décision et d’autres décisions à venir, et nous mettrons à jour cette histoire si nous en entendons davantage.

L’E-Meter, ou « électropsychomètre », est décrit par l’Église de Scientologie comme un « artefact religieux » dans le but d’« auditer » les membres. D’après ce que nous comprenons, un Compteur électronique envoie un courant électrique traverse un corps et retourne dans l’appareil, c’est pourquoi un électromètre nécessite deux poignées. je t mesure la résistance électrique dans le corps humain, et son on pense que les fonctions de base sont présentes dans d’autres éléments technologiques comme le polygraphe. Mais les scientologues ont une explication beaucoup plus alambiquée pour les lectures de l’appareil, qui implique l’état mental et le « thétan » d’une personne.

Bien qu’il ne soit pas important de diagnostiquer l’intégralité de la Scientologie, la chose importante à noter est que seuls les « ministres » correctement formés sont censés utiliser ces appareils. 404Media a approfondi l’accord CLUF pour les compteurs électroniques, et il existe en effet toute une série de restrictions empêchant les utilisateurs réguliers d’accéder aux logiciels critiques, y compris une note selon laquelle les utilisateurs doivent avoir un identifiant pour enregistrer ou mettre à jour le logiciel de l’appareil. Cela nécessite également un numéro de membre de l’Association internationale des scientologues.

Un des logiciels originaux accords de licence pour le Hubbard Professional Mark Ultra VIII datant de 2013, les utilisateurs annuleraient une garantie si le logiciel a été « utilisé de manière inappropriée ou dans un environnement d’exploitation non approuvé par CSI ou si le boîtier de l’E-Meter a été ouvert ».

Cette exemption n’aurait pas seulement un impact sur le principal outil d’audit du scientologue. Meredith Rose, conseillère politique principale de Public Knowlege, a déclaré à 404Media que cela pourrait également avoir un impact sur tout appareil qui pourrait sans doute exiger « qualifications » à utiliser correctement ou même si un appareil simplement a un contrat de licence. PIRG AMÉRICAIN directeur senior Nathan Proctor a également déclaré au point de vente que le langage pourrait rendre illégale la réparation de tout produit avec un CLUF.

Droit à la réparation les défenseurs tentent d’aller au-delà de ce que certains pourraient considérer comme des appareils utilisateur normaux. La société iFixit a fait appel au gouvernement fédéral pour permettre aux gens de réparer les machines à glace McDonald’s en panne. Il s’agit plutôt d’un test visant à prouver que les entreprises monopolistiques thésaurisent leur technologie et la possibilité pour les clients de réparer ce qu’ils achètent. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer un compteur électronique sur eBay. Les partisans de la réparation sont peut-être la seule chose qui empêche d’être poursuivi en justice pour avoir fouillé dans les entrailles des compteurs électroniques pour découvrir où vit le véritable « thétan ».