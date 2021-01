L’arrivée de la variante – considérée comme très contagieuse et moins sensible aux vaccins – souligne les progrès précaires que le pays a accomplis dans sa lutte contre le virus. Alors même que des millions de personnes se sont fait vacciner et que le pays bascule sur une trajectoire descendante d’environ 150000 nouveaux cas de coronavirus par jour, de nouvelles mutations du virus menacent de saper le peu de progrès que le pays a fait.

«C’est un moment charnière», a déclaré Shane Crotty, virologue à l’Institut La Jolla d’immunologie en Californie, qui étudie l’immunité contre les maladies infectieuses. «C’est une course avec les nouvelles variantes pour faire vacciner un grand nombre de personnes avant que ces variantes ne se propagent.»

La variante d’Afrique du Sud, connue sous le nom de B.1.351, est l’une des nombreuses mutations qui sont apparues au fur et à mesure que la pandémie se prolongeait. D’autres incluent une variante du Brésil, qui a été détectée dans le Minnesota cette semaine, et une de Grande-Bretagne, qui se propage plus largement aux États-Unis.

On pense que les variantes sont plus contagieuses, et celle d’Afrique du Sud est parmi les plus inquiétantes car des recherches préliminaires suggèrent que les vaccins peuvent être moins efficaces contre elle.