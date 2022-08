Les scientifiques visent à ressusciter des espèces disparues — RT World News

Un projet de recréation du tigre de Tasmanie à partir de gènes anciens et modernes est en cours à Melbourne

Des scientifiques australiens veulent utiliser des techniques de génie génétique avancées pour fabriquer une cellule vivante artificielle d’un tigre de Tasmanie, puis produire dans un tube de nouveaux membres de l’espèce disparue.

Le projet est poursuivi par un laboratoire de l’Université de Melbourne, qui a annoncé cette semaine son partenariat avec une société de génétique basée à Dallas appelée Colossal Biosciences. Le laboratoire australien, connu sous l’acronyme TIGRR, a besoin de l’expertise et de la puissance de calcul américaines pour recréer le génome de l’animal sur la base du séquençage qu’il a effectué les années précédentes. Ils disent que leurs données génétiques sont les meilleures disponibles pour un animal éteint à ce jour, ce qui leur donne de grands espoirs de succès.

“Beaucoup de défis liés à nos efforts peuvent être surmontés par une armée de scientifiques travaillant simultanément sur les mêmes problèmes, menant et collaborant sur de nombreuses expériences pour accélérer les découvertes”, a déclaré le professeur Andrew Pask, le chef du TIGRR. “Grâce à ce partenariat, nous aurons désormais l’armée dont nous avons besoin pour que cela se produise.”















La collaboration a été rendue possible grâce à une généreuse subvention reçue par l’université après que l’équipe TIGRR a expliqué son plan en mars, selon l’annonce. Pask et son peuple veulent utiliser le génome du dunnart à queue grasse, un petit animal marsupial étroitement lié au thylacine – comme on appelle aussi le tigre de Tasmanie – comme base du génome recréé. Des parties de gènes d’autres espèces y seront greffées pour recréer une approximation proche de l’ADN du thylacine.

L’animal a été surnommé un tigre en raison des rayures distinctives sur le bas de son dos, mais son apparence était le résultat d’une évolution convergente, ce qui en a fait le seul prédateur marsupial connu. Il a été anéanti en Tasmanie par des chasseurs humains et de nouveaux concurrents animaux comme les dingos dans la première moitié du 20e siècle.

Le laboratoire TIGRR se concentrera sur le développement de techniques de gestation in vitro de marsupiaux. Ce type de mammifère se distingue par la naissance de petits bébés à peine viables, qui passent des semaines ou des mois à se nourrir et à grandir dans la poche abdominale de la mère avant de développer leur autonomie. Cela signifie que leur gestation est relativement simple et pourrait être recréée artificiellement, espèrent les scientifiques.

Pask estime qu’un bébé thylacine vivant pourrait voir le jour dans une dizaine d’années suite au nouvel élan donné au projet par la collaboration avec Colossal.