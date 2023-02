Les scientifiques veulent rechercher des signes de vie sur cette planète rare

J’aime une bonne exoplanète. Bizarres avec des orbites courtes. Les grandes géantes gazeuses avec de belles danses orbitales. Mais j’aime vraiment, vraiment une bonne exoplanète qui me rappelle la Terre. Dites bonjour à Wolf 1069 b, un monde rocheux potentiellement habitable à seulement (en termes d’espace) à 31 années-lumière de nous.

Une équipe dirigée par Diana Kossakowski, scientifique de l’Institut Max Planck d’astronomie (MPIA), a découvert l’exoplanète en orbite autour de l’étoile naine rouge Wolf 1069. Les exoplanètes sont des planètes situées en dehors de notre système solaire. Les chercheurs ont fait accepter pour publication une étude sur le monde intrigant dans la revue Astronomy & Astrophysics.

La planète a une masse similaire à celle de la Terre. Selon un communiqué de la MPIA Vendredi, sur plus de 5 000 exoplanètes découvertes à ce jour, seulement 1,5 % environ ont des masses inférieures à deux masses terrestres et seulement une douzaine d’entre elles se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles où de l’eau liquide pourrait exister. Plus simplement, Wolf 1069 b est une rareté parmi les exoplanètes connues.

Il faut 15,6 jours à la planète pour orbiter autour de son étoile. Heureusement, la naine rouge est plus froide et émet beaucoup moins de rayonnement que notre propre soleil, donc Wolf 1069 b ne se fait pas automatiquement griller par sa proximité avec l’étoile. La planète est probablement verrouillée par les marées, ce qui signifie qu’un côté de la planète fait toujours face à l’étoile tandis que l’autre côté est toujours dans la nuit.

Comme le note MPIA, il faut plus que de l’eau liquide pour rendre une planète habitable. Il est possible que Wolf 1069 b ait une atmosphère protectrice qui aiderait à rendre sa surface accueillante pour l’eau liquide et la vie sur son côté jour perpétuel.

La masse, l’emplacement, la composition rocheuse et le potentiel d’une atmosphère de la planète en font une cible idéale pour rechercher des signes de vie. “En raison de ses perspectives favorables en matière d’habitabilité, il fait partie d’un petit groupe illustre de cibles, telles que Proxima Centauri b et Trappist-1 e, à rechercher des biosignatures”, a déclaré MPIA. “Hélas, de telles observations dépassent actuellement les capacités de la recherche astronomique.” Proxima du Centaure b et Trappiste-1 e sont deux autres exoplanètes intrigantes avec des caractéristiques semblables à celles de la Terre.

Alors oui, Wolf 1069 b mérite une étude plus approfondie en tant que lieu qui pourrait accueillir la vie. Et boo parce que nous ne pouvons pas encore réaliser des études aussi sophistiquées. Kossakowski a estimé qu’il faudrait encore une décennie avant que la science progresse suffisamment pour rechercher des signes de vie sur Wolf 1069 b. En attendant, les astronomes continueront à chercher des mondes plus excitants qui nous rappellent notre chez nous.