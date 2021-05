Les scientifiques veulent que des robots volent des cerfs-volants massifs sur Mars pour exploiter l’énergie pour les colonies humaines

Depuis que la course à l’espace s’est intensifiée il y a 50 ans, la colonisation d’autres corps dans notre système solaire ou au-delà a été la vision sous-jacente de trouver des établissements permanents dans l’espace. La plupart des agences spatiales de premier plan visent à amener les humains sur la planète rouge d’ici la fin de cette décennie et cela se rapproche de la réalité. Les scientifiques travaillent maintenant sur des moyens innovants d’alimenter ces habitats, car tout camp de base à long terme sur Mars devra être alimenté par des énergies renouvelables. Une proposition développée en réponse à un concours organisé par l’Agence spatiale européenne (ESA) suggère d’utiliser des cerfs-volants massifs pilotés par des robots pour exploiter des vitesses de vent martiennes élevées. Selon Courrier quotidien rapport, des chercheurs de l’Université de technologie de Delft aux Pays-Bas proposent de faire voler des cerfs-volants géants pilotés par des robots pour générer de l’énergie. Le cerf-volant sera attaché par câble à une broche et à mesure qu’il navigue plus haut, le câble se déroulera, générant de l’énergie pour un camp de base.

L’équipe a développé et testé des cerfs-volants similaires pour exploiter l’énergie éolienne sur Terre, mais ils seraient beaucoup plus grands, avec une superficie de 530 à 540 pieds carrés et le poids de l’ensemble du système, y compris l’unité de contrôle et la station au sol, est d’environ 640 livres (environ 290 kilogrammes). Ils estiment que s’il est couplé à des panneaux solaires, des batteries au lithium et du gaz comprimé, le système pourrait alimenter cinq foyers américains. L’équipe s’attend à ce que le coût du système, hors transport, soit d’environ 8,95 millions d’euros, soit environ 10,87 millions USD.

Les méthodes de l’équipe de recherche peuvent sembler audacieuses, mais c’est peut-être la bonne. Parce que produire et stocker de l’énergie renouvelable sur Mars est tout aussi difficile que de transporter des combustibles fossiles vers notre planète voisine serait prohibitif. En outre, la planète rouge reçoit moins de la moitié de la lumière du soleil de la Terre, ce qui rend l’énergie solaire inefficace et les éoliennes et les batteries sont trop lourdes pour être expédiées, d’où l’idée d’exploiter l’énergie éolienne pendant les tempêtes de poussière sur Mars pourrait être une possibilité. Les vents de surface sont plus rapides sur Mars que sur Terre, environ 10 à 20 miles à l’heure en moyenne.

Selon un journal en ligne open source arXiv, l’équipe de recherche dans sa proposition a écrit que «produire de l’énergie renouvelable sur Mars» est un défi technologique par rapport à la Terre. Comme les principales sources d’énergie telles que le solaire et le vent sont faibles en raison de faibles niveaux de «pression atmosphérique et d’irradiation solaire».

Mais utiliser des cerfs-volants pour exploiter l’énergie éolienne n’est pas une chose sûre, car une tentative précédente d’Alphabet, la société mère de Google, a mis de côté les travaux sur Makani, son projet expérimental de production d’énergie à l’aide d’éoliennes attachées à des cerfs-volants, Le bord signalé. Le rapport citait en outre que le projet avait développé avec succès un modèle prototype capable de générer 600 kilowatts en 2019, mais la même année, la division « Autres paris » d’Alphabets, qui comprend Makani, a subi une perte de 4,8 milliards USD.

