L’état de plus en plus précaire de la Terre a toujours inquiété les scientifiques. Et depuis le début de l’exploration spatiale, la colonisation d’autres corps du système solaire a été la vision sous-jacente pour les humains de trouver des établissements permanents dans l’espace. La fixation perpétuelle de la communauté scientifique sur la construction d’habitats sur d’autres planètes de notre système solaire et de notre satellite naturel, la Lune, est en cours depuis longtemps. Bien que la lune, parmi d’autres corps spatiaux, ne soit peut-être pas un endroit idéal pour une résidence permanente, elle pourrait servir d’unité de stockage pour nos ressources inestimables.

Selon un New York Post rapport, les scientifiques ont proposé d’établir une banque de gènes lunaires qui pourrait abriter un référentiel de cellules reproductrices, de spermatozoïdes et d’échantillons d’ovules provenant de 6,7 millions d’espèces de la Terre, y compris les humains. La banque proposée ou «arche» à construire sur la lune est considérée comme une «police d’assurance mondiale moderne».

Lors d’une récente conférence aérospatiale, l’ingénieur en mécanique et aérospatiale Jekan Thanga, dont l’équipe de l’Université de l’Arizona a soumis son rapport, a proposé de mettre en place une banque de gènes lunaires en expédiant des millions d’échantillons de spermatozoïdes et d’ovules en lieu sûr. Thanga, s’exprimant lors de la conférence aérospatiale annuelle de l’Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (IEEE) samedi, a déclaré que, face à l’instabilité croissante de la planète, un « référentiel terrestre » laisserait le spécimen collecté vulnérable. Il veut relancer une sorte de planétaire croisé en démarrant au plus tôt une chambre forte humaine sur la lune.

Selon sa présentation, la soi-disant «arche préserverait cryogéniquement diverses espèces en cas de catastrophe mondiale. «Nous pouvons encore les sauver jusqu’à ce que la technologie progresse pour ensuite réintroduire ces espèces – en d’autres termes, les conserver pour un autre jour», a-t-il déclaré.

L’étude qu’il a co-écrite avec cinq autres scientifiques stockerait les cellules reproductrices dans des « fosses » lunaires récemment découvertes d’où les scientifiques pensent que la lave a jadis coulé il y a des milliards d’années. Et ils pensent que ces fosses sont également de la taille idéale pour le stockage des cellules, car elles descendent de 80 à 100 mètres sous terre et « fournissent un abri prêt à l’emploi de la surface de la lune », qui subit « d’importantes variations de température », ainsi que des menaces de météorites. et le rayonnement spatial.

Dans sa présentation, il a également déclaré que de nombreuses plantes et animaux étaient « gravement menacés » et a cité l’éruption du mont Toba en Indonésie il y a 75000 ans, qui a provoqué une période de refroidissement de 1000 ans. Il a relié la même chose au parallèle actuel avec «l’activité humaine et d’autres facteurs que nous ne comprenons pas complètement».

Cependant, le concept de Thanga de créer des banques de gènes n’est pas nouveau, il est déjà utilisé au Svalbard Global Seed Vault sur l’île de Spitzberg dans la mer Arctique qui abrite des graines de plantes, entre autres dans l’installation. Le coffre à graines unique contient actuellement près de 992 000 échantillons, chacun contenant en moyenne 500 graines.