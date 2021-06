Les scientifiques utiliseront des satellites via la Station spatiale internationale pour surveiller les activités des oiseaux migrateurs

Un rouge-gorge dodu portant un petit sac à dos en métal avec une antenne sautille dans une cour de banlieue à Takoma Park, puis arrache une cigale du sol pour une collation. L’écologiste Emily Williams regarde à travers des jumelles derrière un buisson. En cette claire journée de printemps, elle fouine sa vie amoureuse. « Maintenant, je regarde pour voir s’il a trouvé un partenaire », a-t-elle dit, scrutant ses interactions avec un autre rouge-gorge dans un arbre voisin. Une fois que l’oiseau se déplacera à la fin de la saison, elle s’appuiera sur le sac à dos pour transmettre des données de localisation fréquentes au satellite Argos, puis de nouveau à l’ordinateur portable de Williams, pour le suivre. L’objectif est de comprendre pourquoi certains rouges-gorges américains migrent sur de longues distances. Avec des informations plus précises sur le succès de la nidification et les conditions dans les aires de reproduction et d’hivernage, « nous devrions être en mesure de déterminer les rôles relatifs de la génétique par rapport à l’environnement dans la détermination des raisons pour lesquelles les oiseaux migrent », a déclaré Williams, qui est basé à Université de Georgetown.

Mettre des balises sur les oiseaux n’est pas nouveau. Mais une nouvelle antenne sur la Station spatiale internationale et des récepteurs sur le satellite Argos, ainsi que la taille réduite des puces et des batteries de suivi, permettent aux scientifiques de surveiller à distance les mouvements des oiseaux chanteurs avec beaucoup plus de détails que jamais.

« Nous sommes dans une sorte d’âge d’or pour la recherche sur les oiseaux », a déclaré Adriaan Dokter, un écologiste à l’Université Cornell qui n’est pas directement impliqué dans l’étude Williams.

« C’est assez étonnant que nous puissions suivre par satellite un rouge-gorge avec des puces de plus en plus petites. Il y a dix ans, c’était impensable.

L’appareil que ce rouge-gorge porte peut donner des emplacements précis, à environ 30 pieds (environ 10 mètres), au lieu d’environ 125 miles (200 kilomètres) pour les générations précédentes de balises.

Cela signifie que Williams peut dire non seulement si l’oiseau est toujours dans la ville, mais dans quelle rue ou dans quelle arrière-cour. Ou s’il a volé de la banlieue de Washington, DC pour atterrir sur la pelouse de la Maison Blanche.

Une deuxième nouvelle balise, réservée aux rouges-gorges les plus lourds, comprend un accéléromètre pour fournir des informations sur les mouvements de l’oiseau ; les versions futures pourront également mesurer l’humidité et la pression barométrique. Ces balises Icarus fonctionnent avec une nouvelle antenne de la Station spatiale internationale.

Cette antenne a été allumée pour la première fois il y a environ deux ans, « mais il y a eu quelques problèmes avec l’alimentation et l’ordinateur, nous avons donc dû la redescendre avec une fusée russe, puis la transporter de Moscou en Allemagne pour la réparer ». a déclaré Martin Wikelski, directeur de l’Institut Max Planck du comportement animal, dont l’équipe scientifique perfectionne la technologie. Après « le dépannage habituel pour la science spatiale », l’antenne a été rallumée ce printemps.

Alors que les chercheurs déploient des balises de précision, Wikelski envisage le développement d’un « Internet des animaux » – une collection de capteurs à travers le monde nous donnant une meilleure image du mouvement de la vie sur la planète. »

Le merle d’Amérique est un oiseau chanteur emblématique en Amérique du Nord, son gazouillis brillant est un signe avant-coureur du printemps. Pourtant, ses habitudes migratoires restent un peu mystérieuses pour les scientifiques.

« C’est incroyable de voir à quel point nous en savons peu sur certains des oiseaux chanteurs les plus communs », a déclaré Ken Rosenberg, scientifique en conservation à l’Université Cornell. « Nous avons une idée générale de la migration, une carte de l’aire de répartition, mais ce n’est vraiment qu’une impression générale. »

Une étude antérieure sur laquelle Williams a travaillé a montré que certains rouges-gorges sont des migrants de longue distance – volant sur plus de 2 780 miles (4 480 km) entre leur zone de reproduction en Alaska et les terrains d’hiver au Texas – tandis que d’autres sautillent dans une seule arrière-cour la plupart de l’année.

Quels facteurs poussent certains rouges-gorges à migrer, tandis que d’autres ne le font pas ? Cela a-t-il à voir avec la nourriture disponible, les fluctuations de température ou le succès de l’accouplement et de l’élevage des poussins ?

Williams espère que des données plus détaillées provenant de balises satellites, combinées à des enregistrements de succès de nidification, fourniront des informations, et elle travaille avec des partenaires qui marquent des rouges-gorges en Alaska, en Indiana et en Floride pour une étude de trois ans.

Les scientifiques ont déjà installé des dispositifs de suivi GPS sur de plus gros rapaces, mais la technologie n’est que récemment devenue suffisamment petite et légère pour certains oiseaux chanteurs. Les dispositifs de repérage doivent être inférieurs à 5% du poids de l’animal pour ne pas les encombrer.

Dans une cour de Silver Spring, dans le Maryland, Williams a déployé des filets en nylon entre de hauts poteaux en aluminium. Lorsqu’un rouge-gorge vole dans le filet, elle démêle délicatement l’oiseau. Ensuite, elle le tient dans une « prise de bagueur » – avec son index et son majeur de chaque côté du cou de l’oiseau, et deux autres doigts autour de son corps. (AP) NSA

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici