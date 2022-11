Les scientifiques utilisent un logiciel de reconnaissance faciale pour suivre et protéger les phoques

Comme ça arrive6:25Les scientifiques utilisent un logiciel de reconnaissance faciale pour suivre et protéger les phoques

Les scientifiques prennent une technologie controversée associée à la surveillance et l’adaptent à la conservation.

Cela s’appelle SealNet, et c’est une base de données de reconnaissance faciale qui est utilisée pour suivre le mouvement des phoques.

“Cela transforme en quelque sorte cette technologie des préoccupations de Big Brother que nous avons dans la technologie de reconnaissance faciale humaine, pour l’utiliser pour de bon”, a déclaré la biologiste Krista Ingram. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal. “Il n’y a pas d’inconvénient.”

Ingram, biologiste à l’Université Colgate à Hamilton, NY, est le chef d’équipe de SealNet. Le logiciel a été développé en partie par Ahmet Ay, professeur associé de biologie et de mathématiques à Colgate. Il est basé sur PrimNet, un logiciel de reconnaissance faciale utilisé pour identifier les primates.

Lors d’un test récent, Ingram, Ay et leurs collègues ont découvert que SealNet pouvait identifier avec précision les phoques communs entre 90 et 97 % du temps. Les résultats ont été publiés dans la revue Ecology and Evolution .

Joints claquants

Si vous pensez que tous les phoques se ressemblent, vous voudrez peut-être vérifier vos préjugés humains.

Ingram dit que chaque sceau est unique – et qu’elle devrait le savoir. Elle et ses collègues ont passé des heures dans la baie de Casco, dans le Maine, à prendre des photos de phoques communs pour la base de données.

Ingram dit qu’elle a pris plus de 8 000 photographies des créatures jusqu’à présent. Ils en ont téléchargé 1 250 sur SealNet.

“Je deviens vraiment douée pour ça”, a-t-elle déclaré.

Krista Ingram, professeur de biologie à l’Université Colgate à Hamilton, NY, prend des photos de phoques communs. (Soumis par Krista Ingram)

Elle et son équipe photographient les animaux alors qu’ils se reposent sur des rochers qui sortent de l’eau à marée basse. Ils prennent les photos depuis un bateau à l’aide de caméras à longue portée, afin de respecter la réglementation fédérale de se tenir à 50 mètres des mammifères marins.

Ce n’est pas sans défis.

“La difficulté est que vous ne pouvez pas les manipuler. Vous devez donc attendre qu’ils vous regardent réellement si vous voulez une image de face”, a déclaré Ingram. “Donc, l’une des choses sur lesquelles nous travaillons est d’utiliser une nouvelle technologie de drone pour nous permettre de manœuvrer plus facilement … pour obtenir chaque visage de chaque phoque sur ce rocher.”

Le suivi clé de la conservation

Le suivi du mouvement des phoques est essentiel à la planification de la conservation, a déclaré Ingram.

Traditionnellement, les scientifiques suivent les déplacements des phoques et autres mammifères marins à l’aide de traceurs satellites. Mais la technologie de reconnaissance faciale pourrait fournir des données plus rapides, moins chères et plus précises avec une technique non invasive.

“Lorsque nous pensons à la politique de conservation, nous avons vraiment besoin, à la base, du type fondamental de données biologiques sur la taille des populations”, a déclaré Ingram.

SealNet cartographie les caractéristiques uniques du visage de chaque phoque commun. (Soumis par Krista Ingram)

Cela inclut d’avoir une idée des schémas migratoires des phoques – en d’autres termes, à quelle fréquence reviennent-ils aux mêmes endroits ?

“Le seul problème que nous avons avec les phoques est que l’observation des individus et de ce qu’ils font au cours de la saison – vous savez, au cours d’un été ou sur des années – cela prend beaucoup de temps. Et les méthodes que nous avons utilisées au cours des dernières décennies sont très coûteuses et chronophages », a déclaré Ingram.

“Nous amenons en quelque sorte la biologie de la conservation dans le 21e siècle en utilisant ce type de technologie pour accélérer ce processus et automatiser les choses afin que nous puissions obtenir ce type de données beaucoup plus rapidement.”

Michelle Berger, scientifique associée au Shaw Institute dans le Maine, qui n’a pas participé à la recherche SealNet, dit que cela semble très prometteur.

“Une fois le système perfectionné, je peux imaginer de nombreuses applications écologiques intéressantes”, Berger a déclaré à l’Associated Press.

“S’ils pouvaient reconnaître les phoques et les reconnaître d’année en année, cela nous donnerait beaucoup d’informations sur les mouvements, combien ils se déplacent d’un site à l’autre.”

Améliorer et étendre

La prochaine étape, dit Ingram, consiste à améliorer la précision de SealNet. Une fois qu’ils l’ont obtenu là où ils le souhaitent, ils prévoient de l’offrir gratuitement à d’autres.

“Nous voulons vraiment que cette technologie soit accessible aux chercheurs sur les phoques du monde entier qui peuvent ou non avoir autant, vous savez, de formation en informatique”, a-t-elle déclaré.

Pour ce faire, les chercheurs de Colgate travaillent également avec FruitPunch, une société néerlandaise d’intelligence artificielle, pour améliorer certains aspects de SealNet afin d’encourager une utilisation plus large.

Le responsable des partenariats et de la croissance de FruitPunch, Tjomme Dooper, a déclaré que la société demandait à quelques dizaines de scientifiques du monde entier de travailler sur un défi visant à rationaliser le flux de travail de SealNet.

Ingram espère que SealNet pourra être adapté à d’autres espèces de phoques, comme le phoque moine hawaïen en voie de disparition. (Caleb Jones/Associated Press)

Les phoques communs sont déjà une réussite en matière de conservation aux États-Unis. Ils étaient largement chassés par les pêcheurs au XIXe et au début du XXe siècle, mais leur population a rebondi après l’adoption de la loi sur la protection des mammifères marins il y a 50 ans.

D’autres phoques, cependant, n’ont pas cette chance. Ingram espère que SealNet sera éventuellement utilisé pour suivre le phoque moine hawaïen et le phoque moine méditerranéen, qui sont tous deux des espèces en voie de disparition.

“Utiliser cette technologie pour la conservation et la rendre disponible et gratuite pour les personnes qui travaillent dans le monde entier sur les questions de conservation et les politiques côtières marines – c’est juste que c’est gagnant-gagnant”, a déclaré Ingram.

Avec des fichiers de l’Associated Press. Entretien avec Krista Ingram réalisé par Sarah Cooper et Devin Nguyen.