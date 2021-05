Les scientifiques utilisent les fluctuations des pixels vidéo pour mesurer les changements dans la consommation d’énergie des embryons

Des scientifiques de l’Université de Plymouth, en Angleterre, ont réalisé une percée majeure dans le domaine de la bioimagerie en développant une nouvelle technique qui utilise les fluctuations des pixels vidéo pour mesurer le changement de consommation d’énergie des embryons en développement, qui peut être utilisée pour prédire les traits biologiques de organismes. Cette réalisation peut aider les scientifiques à étudier l’impact de facteurs externes tels que le changement climatique sur les caractéristiques biologiques des organismes en développement. L’étude des traits observables des organismes, tels que leur forme physique, leur comportement, leur fréquence cardiaque et d’autres processus observables se déroulant à l’intérieur d’une plante ou d’un animal, est connue sous le nom de phénotypage. Le phénotypage est considéré comme important non seulement parce qu’il aide les scientifiques à développer des cultures qui peuvent nourrir efficacement notre population tout en minimisant l’impact environnemental, mais aussi parce que les biologistes peuvent utiliser le phénotypage pour étudier les changements de comportement des animaux causés par le changement climatique et comment il affecte notre biodiversité. Le phénotypage nécessite que les biologistes étudient chaque trait individuellement, puis évaluent comment l’interaction avec l’environnement affecte les traits génétiquement hérités d’un organisme.

«Choisir ce qu’il faut mesurer peut souvent être un choix difficile pour les biologistes», déclare Oli Tellis, l’un des auteurs de la nouvelle étude. Selon lui, ce choix revient à «lancer des fléchettes avec les yeux bandés».

Ce défi fastidieux est souvent appelé le «goulot d’étranglement» du phénotypage. La nouvelle technologie, cependant, soulage les chercheurs d’étudier chaque trait individuellement, en étudiant les changements dans l’utilisation collective de l’énergie et en formant ses associations avec les traits individuels.

Dans l’étude publiée dans BMC Bioinformatics le 6 mai 2021, les scientifiques ont filmé un embryon en développement d’escargot de bassin à trois températures différentes. Les fluctuations des pixels vidéo ont fourni aux scientifiques des informations sur les changements dans la consommation d’énergie par l’embryon. Ces changements ont été utilisés pour prédire des traits d’importance biologique, tels que la fréquence cardiaque et les mouvements. Les prédictions ont ensuite été mises en correspondance avec les données réelles, prouvant que l’étude des signatures énergétiques était une technique efficace.

«Cette étude a des implications importantes sur la façon dont nous abordons ces études à l’avenir. Il présente une méthode transférable à différentes espèces », a déclaré Tellis dans un communiqué de presse par l’Université de Plymouth.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici