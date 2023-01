Les scientifiques ukrainiens reçoivent un financement de l’étranger

La Fondation Simons examine toujours les demandes de subvention de l’Ukraine, après avoir prolongé son délai après que les frappes de missiles russes ont coupé l’électricité et l’accès à Internet pour certains scientifiques.

Des dizaines de scientifiques ukrainiens de premier plan ainsi que leurs équipes et laboratoires – 405 spécialistes et doctorants au total – reçoivent une aide de la Fondation Simons. Les récipiendaires sont des chimistes, des biologistes, des physiciens et des mathématiciens.

Larissa S. Brizhik de l’Institut Bogolyubov de physique théorique. Crédit… par Larissa Brizhik

Au cours du dernier demi-siècle, la qualité de la science ukrainienne a été “extraordinairement élevée”, a déclaré S. James Gates Jr., professeur de physique à l’Université du Maryland. L’année dernière, le Dr Gates a aidé à organiser l’aide aux scientifiques ukrainiens en tant qu’ancien président de l’American Physical Society. Le Dr Gates, qui dit n’avoir reçu aucun soutien de la Fondation Simons, a qualifié les subventions “d’investissement dans l’avenir”.

Il a déclaré que les scientifiques ukrainiens avaient fait des travaux pionniers sur la théorie de la supersymétrie, qui cherche à unifier mathématiquement les forces connues de la nature et postule l’existence de particules non découvertes. Plus prosaïquement, de nombreuses entreprises occidentales travaillant sur les produits pharmaceutiques et la programmation informatique ont sous-traité des tâches à la main-d’œuvre techniquement avertie du pays.