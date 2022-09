Les scientifiques trouvent la réponse au mystère vieux de 66 millions d’années sur la météorite d’extinction des dinosaures | Actualités scientifiques et techniques

La météorite qui a anéanti les dinosaures de la Terre a instantanément déclenché des incendies de forêt jusqu’à des milliers de kilomètres de sa zone d’impact, ont découvert des scientifiques.

La météorite de six miles de large a frappé la péninsule du Yucatan, dans ce qui est aujourd’hui le Mexique, à la fin du Crétacé il y a 66 millions d’années.

Son impact dévastateur a mis fin brutalement au règne des dinosaures en déclenchant leur extinction massive et soudaine, selon les scientifiques, ainsi que la fin de près des trois quarts des espèces végétales et animales vivant alors sur Terre.

Le débat a entouré les circonstances derrière les incendies de forêt dévastateurs connus pour avoir été causés par la grève, avec plusieurs théories sur comment et quand ils ont commencé, et l’étendue de leur impact.

En analysant des roches datant de l’époque de la frappe, une équipe de géoscientifiques du Royaume-Uni, du Mexique et du Brésil a découvert que certains des incendies se sont déclarés quelques minutes, tout au plus, après l’impact.

Les incendies ont touché des zones s’étendant jusqu’à 1 553 miles ou plus de l’endroit où la Terre a été touchée, ont découvert les experts.

Dans une étude récemment publiée, ils ont déclaré que les incendies de forêt qui se sont déclarés dans les zones côtières ont été de courte durée car le ressac du méga-tsunami causé par l’impact a balayé des arbres calcinés au large.

En étudiant l’écorce fossilisée des arbres, les géoscientifiques ont découvert que les incendies avaient déjà commencé au moment où les arbres ont été emportés peu après l’impact initial.

Ils ont conclu que cela était dû soit à une boule de feu d’une ampleur épique, soit à la chaleur des gouttelettes de roche fondue retombant dans l’atmosphère immédiatement après l’impact.

Le professeur Ben Kneller de l’Université d’Aberdeen, co-auteur de l’étude, a déclaré: “Jusqu’à présent, il n’a pas été clair si les incendies ont été causés en conséquence directe de l’impact ou par la suite, car la végétation a été tuée par le post-impact. l’obscurité causée par les débris projetés dans l’atmosphère a été enflammée par des choses telles que la foudre.

“En fin de compte, nos recherches confirment comment et quand ces incendies dévastateurs ont commencé et brossent un tableau vivant et assez terrifiant de ce qui s’est passé immédiatement après l’impact de la météorite.”

L’étude a été soutenue par Shell Brésil dans le cadre du programme Science sans frontières du gouvernement brésilien et publiée dans la revue Scientific Reports.