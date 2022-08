Les scientifiques trouvent des preuves que les continents ont été formés par des impacts de météores géants | Actualités scientifiques et techniques

Les scientifiques ont découvert ce qu’ils croient être la preuve la plus solide à ce jour que les continents ont été formés par des impacts de météores géants au cours des débuts de l’histoire de la Terre.

Les impacts de météorites étaient “particulièrement répandus au cours du premier milliard d’années environ des quatre milliards et demi d’histoire de notre planète”, selon des chercheurs de l’Université Curtin.

La théorie selon laquelle les continents se sont formés à l’origine sur les sites de ces impacts existe depuis des décennies, mais il y a eu peu de preuves solides pour la soutenir – jusqu’à présent, explique le Dr Tim Johnson.

“En examinant de minuscules cristaux de zircon minéral dans les roches du craton de Pilbara en Australie occidentale, qui représente le vestige le mieux préservé de la croûte ancienne de la Terre, nous avons trouvé des preuves de ces impacts de météorites géantes”, a déclaré le Dr Johnson.

Les gisements de minéraux autour de Pilbara, qui sont riches en fer, sont parmi les plus anciens de la Terre et ont déjà été le site de découverte de preuves de la plus ancienne vie connue sur terre.

Image:

Une route mène à une mine à ciel ouvert dans la zone connue sous le nom de région de Pilbara située au nord-ouest de l’Australie occidentale



“L’étude de la composition des isotopes de l’oxygène dans ces cristaux de zircon a révélé un processus” descendant “commençant par la fonte des roches près de la surface et progressant plus profondément, conformément à l’effet géologique des impacts de météorites géantes”, a expliqué le Dr Johnson.

“Notre recherche fournit la première preuve solide que les processus qui ont finalement formé les continents ont commencé par des impacts de météorites géantes, similaires à ceux responsables de l’extinction des dinosaures, mais qui se sont produits des milliards d’années plus tôt.”

Comprendre comment les continents de la Terre se sont formés et continuent d’évoluer est crucial, ont expliqué les scientifiques, car nous dépendons tellement de leurs gisements minéraux – ainsi que du fait que les masses continentales abritent la majorité de la biomasse de notre planète.

“Les continents abritent des métaux critiques tels que le lithium, l’étain et le nickel, des produits essentiels aux technologies vertes émergentes nécessaires pour remplir notre obligation d’atténuer le changement climatique”, a déclaré le Dr Johnson.

“Ces gisements minéraux sont le résultat final d’un processus connu sous le nom de différenciation crustale, qui a commencé avec la formation des premières masses continentales, dont le craton de Pilbara n’est qu’un parmi tant d’autres.

“Les données relatives à d’autres zones de l’ancienne croûte continentale sur Terre semblent montrer des modèles similaires à ceux reconnus en Australie occidentale. Nous aimerions tester nos découvertes sur ces roches anciennes pour voir si, comme nous le soupçonnons, notre modèle est plus largement applicable. “