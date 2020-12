Pendant des décennies, les scientifiques ont essayé de comprendre comment prédire rapidement la forme tortueuse et enchevêtrée des protéines – et à partir de là, démêler une meilleure compréhension de la machinerie de la vie elle-même.

Cette semaine, un programme d’intelligence artificielle, créé par la société sœur de Google DeepMind, a résolu le défi virtuellement, en prédisant la façon dont les protéines se tordent en structures tridimensionnelles dans les résultats d’un concours biennal salué par le jury comme un changeur de jeu.

«D’une certaine manière, le problème a été résolu», a déclaré John Moult, biologiste informatique à l’Université du Maryland qui a cofondé le concours 1994 Critical Assessment of Techniques for Protein Structure Prediction (CASP), cité par la revue La nature.

Janet Thornton, de l’Institut européen de bioinformatique, a déclaré lundi dans un communiqué des organisateurs du concours que le travail pour résoudre le problème était « un triomphe de la curiosité humaine, de l’effort et de l’intelligence ».

« Une meilleure compréhension des structures des protéines et la capacité de les prédire à l’aide d’un ordinateur signifie une meilleure compréhension de la vie, de l’évolution et bien sûr de la santé humaine et des maladies », a déclaré Thornton, qui n’est pas affilié à CASP ou à DeepMind.

Les cellules de tous les êtres vivants contiennent des milliers de protéines, des bêtes de somme qui catalysent la plupart des réactions chimiques dans le corps.

Ils sont essentiels à la vie – de la fonction musculaire au transport de l’oxygène dans le sang – et sont également la clé de maladies telles que le cancer et même COVID-19[feminine.

Une protéine commence par une chaîne d’acides aminés, qui se contractent ensuite en un enchevêtrement tridimensionnel unique.

C’est cette forme qui est directement liée à sa fonction.

Les scientifiques ont passé un demi-siècle à se demander comment prédire avec précision et rapidement la formation – à partir d’un nombre insondable de possibilités – qu’une protéine pourrait avoir en examinant la chaîne d’acides aminés, un processus qui pourrait prendre des années en laboratoire.

Le concours CASP a impliqué une centaine d’équipes qui ont reçu les séquences d’acides aminés de dizaines de protéines et ont été chargées d’estimer leurs formes finales – qui étaient connues des organisateurs.

DeepMind – dont le programme AlphaGo a stupéfié le monde en 2016 en battant un joueur humain d’élite dans le jeu de stratégie complexe « Go » – était déjà au sommet du peloton lors du dernier match en 2018.

Cette fois, le programme AlphaFold a déterminé la forme de nombreuses protéines « avec une précision comparable à celle d’expériences de laboratoire coûteuses et chronophages », ont déclaré les organisateurs du CASP.

Andrei Lupas, biologiste évolutionniste à l’Institut Max Planck pour la biologie du développement qui faisait partie de l’équipe d’examen, a déclaré à Nature qu’AlphaFold l’avait aidé à déterminer la structure d’une protéine que son laboratoire tentait de déterminer depuis une décennie.

« Cela changera la médecine. Cela changera la recherche. Cela changera la bio-ingénierie. Cela changera tout », a-t-il déclaré. La nature.

Derek Lowe, qui écrit pour Science Translational Medicine sur la découverte de médicaments et l’industrie pharmaceutique, a décrit le pliage des protéines comme «regardant des tas de bois articulés s’empilant spontanément dans des bateaux, des wagons et des cabanes fonctionnels».

Il a déclaré que les résultats d’AlphaFold ne signifiaient pas que le programme proposerait systématiquement la structure protéique correcte.

« Mais obtenir ce niveau de précision structurelle sur autant de protéines différentes est quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. »

DeepMind a déclaré avoir exploré comment le programme pourrait accroître les connaissances sur certaines maladies, comme déterminer si une protéine ne fonctionne pas correctement.

« Ces informations pourraient permettre un travail plus précis sur le développement de médicaments, en complément des méthodes expérimentales existantes pour trouver plus rapidement des traitements prometteurs », a déclaré un communiqué.

La société a ajouté qu’elle était en train de produire un document révisé par des pairs et « d’étudier la meilleure façon de fournir un accès plus large au système ».