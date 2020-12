Les égouts de la ville de New York, dont la tradition a engendré des films, des livres pour enfants et des contes fantastiques d’infestation d’alligators, ont maintenant pris un rôle dans la pandémie: les scientifiques suivent les épidémies en surveillant l’effluent gris et puant qui coule dans les tuyaux souterrains dans l’espoir d’identifier le coronavirus grappes jours avant leur apparition lors de tests sur les patients.

L’entreprise, qui s’est intensifiée ces dernières semaines, a reflété les efforts déployés à travers le pays pour surveiller les voies navigables à la recherche de composants viraux, jetés dans les toilettes par des Américains infectés qui l’excrètent dans les excréments.

Des traces croissantes du virus ont été détectées à New York ces derniers mois dans des échantillons d’eaux usées prélevés dans des usines de traitement des eaux usées près des points chauds du coronavirus à Brooklyn, dans le Queens et à Staten Island. Mais maintenant, disent les scientifiques, des augmentations sont observées dans toute la ville, alors que les taux d’infection atteignent leur plus haut niveau depuis le printemps.

Ce type d’analyse des eaux usées est particulièrement difficile à New York, où 7500 miles de tuyaux traitent 1,3 à 3 milliards de gallons d’eaux usées par jour, en fonction des niveaux de précipitations, ce qui rend presque impossible pour les scientifiques de déterminer exactement les quartiers où se trouvent les restes viraux. venant en fait de.