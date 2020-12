Direction de l’énergie dirigée de l’AFRL

La maladie mystérieuse qui a affligé le personnel de l’ambassade américaine et les agents de la CIA au cours des quatre dernières années à Cuba, en Chine, en Russie et dans d’autres pays semble avoir été causée par des micro-ondes à haute puissance, selon un rapport publié par les académies nationales. Un comité de 19 experts en médecine et dans d’autres domaines a conclu que l’énergie radiofréquence pulsée dirigée est le «mécanisme le plus plausible» pour expliquer la maladie, surnommée le syndrome de La Havane.

Le rapport ne précise pas qui a ciblé les ambassades ni pourquoi elles ont été ciblées. Mais la technologie derrière les armes présumées est bien comprise et remonte à la course aux armements de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. Les armes à micro-ondes à haute puissance sont généralement conçues pour désactiver les équipements électroniques. Mais comme le montrent les rapports sur le syndrome de La Havane, ces impulsions d’énergie peuvent également nuire aux gens.

En tant qu’ingénieur électricien et informaticien qui conçoit et fabrique des sources de micro-ondes à haute puissance, j’ai passé des décennies à étudier la physique de ces sources, y compris à travailler avec le département américain de la Défense. Les armes à micro-ondes à énergie dirigée convertissent l’énergie d’une source d’énergie – une prise murale dans un laboratoire ou le moteur d’un véhicule militaire – en énergie électromagnétique rayonnée et la concentrent sur une cible. Les micro-ondes à haute puissance dirigés endommagent l’équipement, en particulier l’électronique, sans tuer les personnes à proximité.

Deux bons exemples sont le projet CHAMP (Counter-electronics High-Power Microwave Advanced Missile Project) de Boeing, qui est une source micro-onde haute puissance montée dans un missile, et le Tactical High-Power Operational Responder (THOR), qui a été récemment développé par l’Air Forcer le laboratoire de recherche à éliminer des essaims de drones.

Origines de la guerre froide

Ces types d’appareils à micro-ondes à énergie dirigée sont apparus à la fin des années 1960 aux États-Unis et en Union soviétique. Ils ont été rendus possibles par le développement de la puissance pulsée dans les années 1960. La puissance pulsée génère de courtes impulsions électriques qui ont une puissance électrique très élevée, c’est-à-dire à la fois une haute tension – jusqu’à quelques mégavolts – et des courants électriques importants – des dizaines de kiloampères. C’est plus de tension que les lignes de transport d’électricité longue distance à plus haute tension et à peu près la quantité de courant dans un éclair.

L’histoire continue

Les physiciens du plasma de l’époque ont réalisé que si vous pouviez générer, par exemple, un faisceau d’électrons de 1 mégavolt avec un courant de 10 kiloampères, le résultat serait une puissance de faisceau de 10 milliards de watts, ou gigawatts. La conversion de 10% de cette puissance de faisceau en micro-ondes à l’aide de la technologie standard des tubes à micro-ondes qui remonte aux années 1940 génère 1 gigawatt de micro-ondes. À titre de comparaison, la puissance de sortie des fours à micro-ondes typiques d’aujourd’hui est d’environ mille watts – un million de fois plus petite.

Le développement de cette technologie a conduit à un sous-ensemble de la course aux armements américano-soviétique – un derby de puissance micro-ondes. Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée en 1991, d’autres scientifiques américains et moi-même avons eu accès à des accélérateurs de puissance pulsés russes, comme le SINUS-6 qui fonctionne toujours dans mon laboratoire. J’ai eu une décennie fructueuse de collaboration avec mes collègues russes, qui s’est rapidement terminée après l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine.

une machine dans un laboratoire avec une structure en forme d’entonnoir rectiligne au premier plan et un long tuyau métallique en retrait dans l’arrière-plan

Aujourd’hui, la recherche sur les micro-ondes de haute puissance se poursuit aux États-Unis et en Russie mais a explosé en Chine. J’ai visité des laboratoires en Russie depuis 1991 et des laboratoires en Chine depuis 2006, et l’investissement réalisé par la Chine éclipse l’activité aux États-Unis et en Russie. Des dizaines de pays ont désormais des programmes de recherche actifs sur les micro-ondes à haute puissance.

Beaucoup de puissance, peu de chaleur

Bien que ces sources hyperfréquences de forte puissance génèrent des niveaux de puissance très élevés, elles ont tendance à générer des impulsions courtes répétées. Par exemple, le SINUS-6 de mon laboratoire produit une impulsion de sortie de l’ordre de 10 nanosecondes, ou milliardièmes de seconde. Ainsi, même en générant 1 gigawatt de puissance de sortie, une impulsion de 10 nanosecondes a une teneur en énergie de seulement 10 joules. Pour mettre cela en perspective, le four à micro-ondes moyen en une seconde génère 1 kilojoule, soit mille joules d’énergie. Il faut généralement environ 4 minutes pour faire bouillir une tasse d’eau, ce qui correspond à 240 kilojoules d’énergie.

C’est pourquoi les micro-ondes générées par ces armes à micro-ondes à haute puissance ne génèrent pas de chaleur notable, et encore moins font exploser les gens comme des pommes de terre cuites au four dans des fours à micro-ondes.

Une puissance élevée est importante dans ces armes car la génération d’une puissance instantanée très élevée produit des champs électriques instantanés très élevés, qui s’échelonnent comme la racine carrée de la puissance. Ce sont ces champs électriques élevés qui peuvent perturber l’électronique, c’est pourquoi le ministère de la Défense s’intéresse à ces appareils.

Comment cela affecte les gens

[Understand new developments in science, health and technology, each week. Subscribe to The Conversation’s science newsletter.]

Le rapport des National Academies établit un lien entre les micro-ondes à haute puissance et les impacts sur les personnes via l’effet Frey. La tête humaine agit comme une antenne de réception pour les micro-ondes dans la gamme de fréquences basses gigahertz. Les impulsions de micro-ondes dans ces fréquences peuvent amener les gens à entendre des sons, ce qui est l’un des symptômes signalés par le personnel américain affecté. Les autres symptômes signalés par les personnes atteintes du syndrome de La Havane comprennent des maux de tête, des nausées, une perte auditive, des vertiges et des problèmes cognitifs.

Le rapport note que les appareils électroniques n’ont pas été perturbés pendant les attaques, ce qui suggère que les niveaux de puissance nécessaires pour l’effet Frey sont inférieurs à ce qui serait nécessaire pour une attaque contre l’électronique. Cela serait cohérent avec une arme à micro-ondes de haute puissance située à une certaine distance des cibles. La puissance diminue considérablement avec la distance grâce à la loi du carré inverse, ce qui signifie que l’un de ces appareils pourrait produire un niveau de puissance à la cible qui serait trop faible pour affecter l’électronique mais qui pourrait induire l’effet Frey.

Les Russes et les Chinois possèdent certainement les capacités de mettre en service des sources micro-ondes de haute puissance comme celles qui semblent avoir été utilisées à Cuba et en Chine. La vérité sur ce qui est réellement arrivé au personnel américain à Cuba et en Chine – et pourquoi – pourrait rester un mystère, mais la technologie la plus probablement impliquée provient de la physique des manuels, et les puissances militaires du monde continuent de la développer et de la déployer.

Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’actualités à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Edl Schamiloglu, Université du Nouveau-Mexique.

Lire la suite:

Edl Schamiloglu reçoit un financement de l’AFOR, de la DARPA et de l’ONR pour effectuer des recherches fondamentales sur le développement de sources hyperfréquences de haute puissance. Il bénéficie également du soutien de l’industrie (Verus Research, General Atomics Electromagnetic System Division). Il est président de la CEI SC77C qui élabore des normes civiles pour protéger les équipements et les infrastructures de l’IEMI.