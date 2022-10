Les scientifiques suggèrent quand un vaccin contre le cancer pourrait être disponible

Stimulée par la recherche sur le vaccin Covid-19, la course à la guérison pourrait être gagnée au cours de la prochaine décennie

Des vaccins contre le cancer pourraient être disponibles pour les patients d’ici 2030, a affirmé le couple allemand à l’origine du vaccin Pfizer-BioNTech, l’un des vaccins les plus efficaces contre le Covid-19.

Les professeurs Ugur Sahin et Ozlem Tureci ont déclaré à l’émission “Sunday with Laura Kuenssberg” de la BBC qu’ils “sentir qu’un remède contre le cancer ou pour changer la vie des patients atteints de cancer est à notre portée.” Le couple a cofondé la société de biotechnologie BioNTech à Mayence en 2008.

Commentant le calendrier possible, Sahin a déclaré que les vaccins contre le cancer pourraient devenir disponibles dans le monde entier “avant 2030.”

Cependant, ils ont également tenté d’adopter un ton plus prudent. “En tant que scientifiques, nous hésitons toujours à dire que nous aurons un remède contre le cancer”, Tureci a déclaré, bien qu’elle ait laissé entendre que leur entreprise avait eu “un certain nombre de percées.”

Selon les scientifiques, l’une des conséquences possibles de la pandémie était qu’elle aurait pu accélérer l’invention d’un vaccin contre le cancer. Tureci a noté que si les réalisations de BioNTech dans le domaine du développement de vaccins contre le cancer ont été “le vent arrière pour développer le vaccin Covid-19”, maintenant ça marche dans l’autre sens.

“Et maintenant, le vaccin Covid-19 et notre expérience dans son développement redonnent à notre travail sur le cancer”, elle a ajouté.

Le médecin a poursuivi en disant que les scientifiques ont « appris à fabriquer des vaccins mieux et plus rapidement » et ont acquis une meilleure compréhension de la façon dont le système immunitaire réagit à l’ARNm.

Contrairement aux vaccins conventionnels, qui sont produits à l’aide de formes plus faibles d’un virus, la technologie de l’ARNm utilise uniquement le code génétique d’un virus. Lorsque l’ARNm pénètre dans le corps, il pénètre également dans ses cellules et leur ordonne de créer les antigènes pertinents.

Fondamentalement, “L’ARNm est le plan de l’affiche” Wanted “de l’ennemi,” Tureci a expliqué, ajoutant que de telles tactiques aident à entraîner le corps à trouver des cellules cancéreuses et à les attaquer.

Le vaccin Pfizer-BioNTech a été le premier vaccin Covid-19 approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. À l’époque, il montrait une efficacité de 91 % et s’est depuis révélé capable de réduire le nombre d’hospitalisations et de décès dus au virus.