Une équipe de chercheurs associée à la recherche d’intelligence extraterrestre par la NASA a développé une nouvelle théorie sur les sables mouvants visibles sur Mars, avec des ramifications possibles pour la future colonisation humaine.

Dirigée par Janice Bishop, chercheuse principale à l’Institut SETI, la nouvelle théorie des scientifiques suggère qu’une mince couche de glace d’eau existe juste sous la surface d’une grande partie du paysage aride de Mars.

Cette glace se réchauffe sous la lumière du soleil et détache les débris de surface, ce qui facilite la cueillette des nombreuses tempêtes de la planète rouge qui emportent des débris.

Les interactions souterraines entre la glace d’eau, les sels de chlore et les sulfates créent alors de vastes gouffres sous ces détritus, ajoutant encore plus de défis à l’habitation humaine du candidat à la colonie déjà difficile en transformant le paysage en vastes « marécages » de gouffre poussiéreux.

© NASA / JPL / Université de l'Arizona





Les données d’expérience scientifique d’imagerie à haute résolution de l’orbiteur de reconnaissance de Mars ont confirmé que le RSL se produit sur des pentes exposées au soleil.

L’équipe a ensuite mené des expériences en laboratoire avec des analogues du sol martien prélevés dans certaines des zones les moins hospitalières de la Terre, telles que le désert d’Atacama et l’Antarctique, pour voir quel impact les sels de chlore et les sulfates auraient sur leur intégrité, même aux basses températures trouvées sur la surface de Mars.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE: https://t.co/LlaHVOpRIh Une équipe de chercheurs dirigée par Janice Bishop, chercheuse principale au SETI Institute, membre de l’équipe du SETI Institute NASA Astrobiology Institute (NAI), a élaboré une théorie sur les causes des glissements de terrain à la surface de Mars. pic.twitter.com/f9AL8oHUZX – L’Institut SETI (@SETIInstitute) 3 février 2021

Effectivement, le sol s’est transformé en glace fondante à près de -50 degrés Celsius, laissant place à plus de floes libres de glace entre -40 et -20 degrés Celsius.

La recherche s’appuie sur des découvertes antérieures sur la présence généralisée de glace d’eau sur la surface martienne, mais indique également que la planète est encore plutôt active et en évolution, offrant de nouveaux défis et de nouvelles opportunités pour les futurs colons humains et astrobiologistes ici sur Terre.

