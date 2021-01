Même avec une technologie de pointe et des recherches spatiales de plusieurs décennies, de nombreux aspects de l’univers restent encore largement un mystère. Observer l’univers à des milliers et des millions d’années-lumière et une compréhension limitée de la physique peut être un obstacle, mais nos scientifiques essaient toujours d’en savoir plus.

Les ondes gravitationnelles constituent l’un de ces phénomènes spatiaux. Dans une nouvelle étude prometteuse, les scientifiques pensent avoir trouvé un faible fond d’ondes gravitationnelles dans l’univers. Mais les données sont très nouvelles et nécessiteront plus de corroboration.

Les physiciens théoriciens ont avancé de nombreuses théories à ce sujet, mais c’est toujours l’une des moins observées sur le terrain. Les ondes gravitationnelles envoient des perturbations dans la courbure de l’espace-temps. Ils sont créés lorsque des objets massifs sont en mouvement, pas de simples astéroïdes ou comètes, mais d’énormes trous noirs ou des collisions à l’échelle galactique. Bien que cela ait été initialement posé au début des années 1900, ce n’est qu’à la fin des années 2010 que la preuve réelle du phénomène a été observée.

L’Observatoire des ondes gravitationnelles à interféromètre laser (LIGO) a fait la découverte. Ensuite, il y a l’Observatoire nord-américain Nanohertz pour les ondes gravitationnelles (NANOGrav) où les scientifiques travaillent constamment à en découvrir plus sur les ondes.

Lorsque les galaxies se heurtent et que les trous noirs fusionnent, elles tournent en orbite très rapidement dans leurs derniers instants. Cela produit des ondes gravitationnelles rapides et fortes. Cependant, les autres ondes gravitationnelles qui ondulent dans notre univers ne sont presque jamais rapides ou fortes.

La plupart des ondes gravitationnelles sont de très faibles échos d’énergie et de rayonnement émis par des orbites de trous noirs qui ne fusionnent pas. Ces orbites sont lentes et créent un léger fond de telles ondes.

Détecter ces ondes peut être difficile. NANOGrav travaille sur l’observation des impulsions radio d’étoiles à neutrons à rotation rapide, appelées pulsars millisecondes. Ces pulsars sont assez réguliers, mais un léger décalage de la fréquence du pouls peut se produire en raison d’un mouvement relatif. Cependant, l’inconvénient est que les ondes gravitationnelles de fond oscillent très lentement. Il faut des années pour observer un décalage des pulsars en raison de leur vitesse et de leur distance.

Dans le dernier étude, environ 45 pulsars millisecondes se sont avérés avoir des fréquences d’impulsions très stables. Ensuite, tous les effets de bruit parasites ont été filtrés. En arrière-plan, ils ont vu un signal d’ondes gravitationnelles avec une période d’oscillation d’environ un an. Le problème consiste à prouver que les signaux observés provenaient bien d’ondes gravitationnelles.

NANOGrav observe les pulsars depuis des dizaines d’années et ce n’est que maintenant que les chercheurs sont en mesure de publier des résultats. Il semble qu’il devra suivre son observation pendant une douzaine d’années de plus pour que nous puissions créer une preuve concrète des ondes gravitationnelles formant ce fond.