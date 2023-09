Les scientifiques sont sur le point de trouver un test pour le long Covid

Les scientifiques pourraient être plus proches percer les mystères du long covid. De nouvelles recherches cette semaine ont révélé plusieurs différences potentiellement importantes dans le sang des personnes diagnostiquées avec cette maladie chronique par rapport à celles qui ne l’étaient pas. Ces différences pourraient aider les scientifiques à développer des tests de diagnostic précis pour la maladie et fournir des indices importants pour comprendre comment et pourquoi un long covid se produit.

En termes les plus simples, on pense que les personnes atteintes d’un long covid présentent une variété de symptômes persistants causés par leur infection initiale par le coronavirus. Mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse sur cette maladie, notamment sur son définition précise. Actuellement, le long covid est un diagnostic d’exclusion, ce qui signifie qu’il est diagnostiqué après que d’autres explications plausibles de la maladie d’une personne ont été exclues. Il existe des symptômes communément partagés du long covid, tels que la fatigue chronique et le « brouillard cérébral », mais il n’existe toujours pas de test simple pour identifier une personne qui en est atteinte.

Certaines études ont montré des anomalies mesurables chez une proportion de personnes diagnostiquées avec un covid long. Mais un bon test pour le long covid nécessiterait la découverte de biomarqueurs largement et facilement visibles chez les patients qui autrement ne seraient pas repérés chez les personnes en bonne santé. Dans cette nouvelle étude, publié Lundi dans Nature, une grande équipe de chercheurs travaillant avec ces patients pensent qu’ils auraient pu trouver ces biomarqueurs, ou du moins un bon point de départ pour les rechercher.

L’étude a porté sur plus de 270 personnes, divisées en trois groupes : les personnes diagnostiquées avec un long covid (définies ici comme présentant des symptômes pendant au moins quatre mois ou plus après une infection confirmée) ; les personnes sans infection antérieure confirmée et les personnes qui avaient une infection confirmée mais qui se sont complètement rétablies. Les deux derniers groupes ont servi de contrôle et ont été appariés aux patients atteints de long covid en termes d’âge et d’autres facteurs. Les scientifiques ont ensuite comparé les échantillons de sang de chaque groupe.

Dans l’ensemble, ils ont réussi à trouver des différences immunitaires et hormonales constantes entre les personnes avec et sans long covid. Les personnes atteintes d’un long covid avaient tendance à avoir une réponse immunitaire humorale « exagérée » au coronavirus, par exemple (l’immunité humorale étant la partie de notre système immunitaire guidée par les anticorps). Les chercheurs ont également utilisé l’apprentissage automatique qui a pris en compte leurs résultats pour développer un algorithme de diagnostic potentiel. Cet algorithme a ensuite pu faire la différence entre les patients atteints d’un long covid et les témoins de l’étude avec une précision de 96 %.

« Ce travail est si passionnant car il est l’un des premiers à nous montrer des différences claires et mesurables dans les biomarqueurs sanguins des personnes atteintes d’un long covid par rapport aux personnes qui se sont complètement remises d’une infection aiguë et à un groupe de personnes qui n’ont jamais été infectées par le SRAS. -CoV-2 », a déclaré l’auteur de l’étude David Putrino, spécialiste de la réadaptation et chercheur du Mount Sinai Health System qui a travaillé avec des patients de longue durée covid pendant plusieurs années, dans un déclaration du mont Sinaï. « Il s’agit d’une étape décisive dans le développement de protocoles de tests sanguins valides et fiables pour le covid long. »

Leurs recherches devront être confirmées par des études plus vastes et idéalement reproduites par d’autres scientifiques avant de pouvoir attendez-vous à voir un test de diagnostic basé sur cela. Mais en supposant que leur travail porte ses fruits, cela pourrait également aider les scientifiques à mieux comprendre le long covid. L’équipe a découvert que les patients atteints de Covid depuis longtemps avaient tendance à avoir des niveaux plus faibles de cortisol (la soi-disant hormone du stress), par exemple, ce qui pourrait éventuellement être l’une des raisons pour lesquelles les patients ressentent souvent de la fatigue.

Dans le même temps, de nombreux scientifiques pensent qu’il existe plusieurs sous-ensembles de patients atteints de Covid long. dont les symptômes peuvent être causés par différents mécanismes, il est donc probable que nous devrons trouver plus d’une façon d’aider les personnes qui en sont atteintes.

« Les maladies complexes nécessitent des solutions de traitement complexes et nous avons besoin de recherches plus rapides pour mieux comprendre le long covid et découvrir de nouvelles thérapies prometteuses », a déclaré Putrino.