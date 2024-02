Les scientifiques sont sur le point de briser la barrière hémato-encéphalique et peut-être de transformer la médecine

Le cerveau a une puissante capacité à empêcher l’entrée du sang contenant des éléments non identifiés, grâce à une caractéristique connue sous le nom de barrière hémato-encéphalique.

Les bioingénieurs pensent qu’ils peuvent enfin contourner cet obstacle pour proposer des traitements avancés pour des problèmes médicaux.

Les premiers objectifs incluent le traitement des maladies neurologiques comme les convulsions et la maladie d’Alzheimer.

Il est difficile d’accéder à un cerveau humain. Après tout, nous avons fait pousser huit os entiers dans le but exprès de protéger le cerveau de l’extérieur. Et puis il y a ce funky barrière hémato-encéphalique– une formidable couche de cellules qui filtre les substances indésirables du cerveau, même lorsqu’elles tentent de pénétrer par la circulation sanguine.

En acheminant les médicaments au-delà de la barrière hémato-encéphalique, les chercheurs pensent qu’ils pourraient mieux cibler le traitement pour Alzheimer maladies, convulsions et bien plus encore. On peut donc dire sans se tromper que c’est un objectif.

Aujourd’hui, les bioingénieurs croient enfin qu’ils sont sur le point de franchir cette barrière. Et ils envisagent de l’utiliser pour de bon.

« Notre modèle a mieux réussi à traverser la barrière hémato-encéphalique que les autres et nous a aidé à identifier des particules que nous avons validé plus tard », a déclaré Michael Mitchell, professeur agrégé de bio-ingénierie à la School of Engineering and Applied Science de l’Université de Pennsylvanie, dans un communiqué. déclaration. “Il s’agit d’une preuve de concept passionnante qui éclairera sans aucun doute de nouvelles approches pour traiter des maladies telles que les traumatismes crâniens, les accidents vasculaires cérébraux et la maladie d’Alzheimer.”

L’équipe de chercheurs de Penn publié un article sur leurs découvertes dans la revue Lettres nanoqui détaille un modèle comportant des nanoparticules lipidiques (LNP) délivrant de l’ARN messager (ARNm) au-delà de la barrière hémato-encéphalique chez la souris.

Jusqu’à présent, l’équipe de Penn a démontré avec succès que son plan fonctionne en laboratoire. Ensuite, ils espèrent tester davantage son efficacité dans divers animal des modèles.

La clé pour briser les barrières réside dans l’emballage des lipides. Les substances liposolubles peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique si elles sont correctement préparées, emportant avec elles un mélange d’éléments tels que protéines, des anticorps ou de l’ARNm. Et c’est cet ARNm qui enthousiasme l’équipe.

Les auteurs écrivent que les thérapies LNP, y compris les thérapies de remplacement des protéines d’ARNm et d’édition de gènes, ont un « grand potentiel » pour traiter une variété de troubles neurologiques, même cérébraux. cancer et des coups.

Mais la transmission des LNP à travers la barrière hémato-encéphalique constitue le principal obstacle. Pour tenter de l’éliminer, l’équipe a examiné une bibliothèque de 14 LNP composées de liquides ionisables de structure différente et a démontré les performances au sein d’un souris cerveau. La nouvelle approche a permis de mesurer la quantité d’ARNm traversant la barrière et pénétrant dans le système nerveux central, grâce à un système fluorescent qui suivait le succès.

“J’ai passé des mois à déterminer les conditions optimales pour ce nouveau système in vitro”, Emily Han, Penn Ph.D. candidat et premier auteur du journal, a déclaré dans un communiqué, “y compris lequel cellule conditions de croissance et reporters fluorescents à utiliser.

Les tests sur les modèles animaux ont fourni les résultats espérés par l’équipe. “Voir le cerveau exprimer des protéines grâce à l’ARNm que nous avons délivré était passionnant et a confirmé que nous étions sur la bonne voie”, a déclaré Han.

L’étude montre que même lorsqu’un LNP franchissait la barrière initiale, il n’apparaissait pas toujours dans les cellules cérébrales. D’autres LNP se trouvaient dans les cellules cérébrales dans les six heures suivant l’injection, soulignant ainsi l’importance de sélectionner le LNP approprié pour la tâche. “À l’avenir”, a écrit l’équipe, “cette plate-forme pourrait être utilisée pour cribler de grandes bibliothèques de LNP ciblées sur le cerveau pour une gamme de protéines de remplacement et modification des gènes applications.”

Bien qu’il soit encore tôt, l’équipe de Penn estime que son travail a un réel potentiel pour orienter l’administration d’une variété de médicaments pour une gamme de conditions. Ils pensent également qu’il pourrait être utilisé comme un cadre pour aider à franchir d’autres obstacles dans le monde. corpscomme la barrière hémato-placentaire ou la barrière hémato-rétinienne.

“Nous espérons faire des progrès”, a déclaré Han, “vers la réparation de la barrière hémato-encéphalique ou de la cible neurones endommagé après une blessure.

