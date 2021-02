Les scientifiques sont divisés sur la question de savoir si le changement climatique alimente les événements de froid extrême

Le temps extrêmement froid qui a frappé des villes comme Houston, au Texas, cette semaine a commencé comme une perturbation dans l’Arctique. Les scientifiques tentent de savoir si de tels événements deviendront plus fréquents. | Mark Felix / AFP via Getty Images

La vague de froid qui a gelé le Texas cette semaine est-elle un événement unique ou un signe de ce qui va arriver?

La tempête hivernale Uri a dispersé le froid, la neige et la glace cette semaine sur une vaste étendue des États-Unis, y compris dans des endroits qui connaissent rarement des températures aussi basses.

Des États comme le Texas avec des hivers plus doux ont été pris au dépourvu par le froid, ce qui a entraîné une augmentation massive de la demande d’énergie et une énorme baisse de l’électricité disponible alors que les infrastructures autour du gaz naturel, du charbon, du nucléaire et de l’énergie éolienne se sont gelées. Mardi a été la journée la plus froide du nord du Texas en 72 ans, la région de Dallas-Fort Worth atteignant une température record de moins 2 degrés Fahrenheit cette semaine.

Le temps froid a déclenché une vague de pannes d’électricité à travers le Texas, laissant des millions de résidents frissonner dans l’obscurité. Dans certains endroits, les Texans sont sans électricité depuis des jours.

Les fonctionnaires et les clients des services publics veulent savoir pourquoi le réseau électrique du Texas n’a pas été mieux préparé. Et pour anticiper le prochain événement extrême comme celui-ci, il est également important de se demander quelles sont les chances que quelque chose comme ça se reproduise.

Avec la hausse des températures moyennes dans le monde en raison des émissions de gaz à effet de serre, il y a plus de chaleur dans le système climatique mondial. Cela a déjà des impacts prévisibles, comme une augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur.

Mais cela peut aussi avoir des effets contre-intuitifs, en particulier pendant les saisons plus froides. Comment le changement climatique remodèlera les hivers est, comme aiment à le dire les scientifiques, un domaine de recherche active.

Il existe quelques idées concurrentes sur la façon dont un réchauffement accru modifiera la probabilité de périodes de froid extrême, comme le temps glacial qui frappe actuellement une grande partie des États-Unis. Un groupe de chercheurs affirme que le réchauffement rendra de tels événements moins probables, tandis qu’un autre dit que le réchauffement de l’Arctique augmentera les chances que de l’air polaire glacial se répande plus au sud, entraînant davantage de périodes de froid extrême à court terme.

«Je dirais que c’est encore assez controversé et que cela dure depuis un certain temps», a déclaré Walt Meier, chercheur principal au National Snow and Ice Data Center de l’Université du Colorado à Boulder.

Mais comme le montre le Texas, ne pas se préparer aux conditions météorologiques hivernales extrêmes peut être dévastateur, il est donc essentiel de savoir quels scénarios pourraient être en réserve et à quelle fréquence ils se produiront.

Comment un épisode de réchauffement dans la stratosphère au-dessus de l’Arctique a provoqué un froid au Texas

Tout comme les canicules en été, une baisse prolongée de la température en hiver est un phénomène météorologique distinct. L’American Meteorological Society définit une «vague de froid» comme «une chute rapide de la température en 24 heures à des températures nécessitant une protection considérablement accrue de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des activités sociales.»

Et comme les vagues de chaleur, ce qui compte comme une vague de froid dépend du climat local. Le seuil de température pour une vague de froid en Alaska est bien inférieur à celui de l’Arkansas.

Plusieurs facteurs doivent s’aligner pour provoquer une baisse de température comme celle qui entoure la tempête hivernale Uri, et certains d’entre eux peuvent prendre de l’ampleur des mois à l’avance et de loin. Karin Gleason, climatologue au National Centers for Environmental Information de la NOAA, a déclaré que les signes avant-coureurs du récent froid aux États-Unis ont commencé à apparaître il y a des semaines. « Certes, pour cet événement particulier, nous pouvons en fait dire qu’il y a des origines en janvier », a-t-elle déclaré.

D’ordinaire, l’air glacial de l’Arctique reste au-dessus du pôle Nord entouré d’une bande étroite de vents se déplaçant rapidement entre 5 et 9 milles au-dessus de la surface de la Terre. Ces vents, qui peuvent atteindre 250 mph, sont connus sous le nom de jet stream. Le courant-jet agit comme une barrière entre l’air froid en rotation dans le nord, connu sous le nom de vortex polaire, et l’air plus chaud au sud.

Meier a comparé le jet stream à un rebord autour d’un bol, gardant l’air froid et dense du vortex polaire en place. «L’air froid est plus lourd, donc il reste coincé dans ce bol», dit-il. «Il peut bouger un peu, mais il ne peut pas dépasser le bord du bol.»

Mais parfois, l’Arctique subit un réchauffement stratosphérique soudain, où la couche dans l’atmosphère entre 5 et 30 miles au-dessus du sol commence à se réchauffer. Cela se produit environ six fois par décennie dans le cadre d’un modèle de variabilité climatique typique. Les scientifiques ont vu ce réchauffement commencer à se produire plus tôt cette année.

Gardez à l’esprit que l’air «chaud» selon les normes de l’Arctique est encore glacial par rapport aux températures communes plus proches de l’équateur de la planète. Les températures moyennes en février dans l’Arctique sont d’environ moins 4 degrés Fahrenheit ou moins 20 degrés Celsius.

À mesure que l’air arctique se réchauffe, il devient moins dense et plus énergétique. «Alors que vous réchauffez l’Arctique, maintenant que l’air froid est moins froid et qu’il est plus près du bord du bol», a déclaré Meier. «Il peut plus facilement éclater au-dessus du bol et provoquer ces plis dans le jet stream.»

Confus au sujet du #Vortex polaire? Habituellement, un fort courant-jet confine l’air arctique au nord, stabilisé par une grande différence de température entre les basses et les hautes latitudes. Plus la différence de température est petite, plus les ceintures de vent serpentent (via @RemoteLongitude & @NOAA) pic.twitter.com/GEpzwjw1dS – Changement climatique des Nations Unies (@UNFCCC) 15 février 2021

Un autre facteur à l’œuvre dans la récente vague de froid aux États-Unis est connu sous le nom d’oscillation arctique. Il s’agit d’un modèle de variabilité des vents qui encerclent l’Arctique. Le cycle est actuellement dans sa phase négative, conduisant à un jet plus faible avec des courants d’air plus lents. Parfois, le courant-jet peut même inverser la direction de son flux normal d’ouest en est. Son itinéraire circulaire typique devient bancal, avec des lobes qui atteignent plus au sud à travers la planète.

Lorsque cet air froid se propage plus au sud, il entraîne des conditions hivernales rigoureuses. L’endroit exact où les lobes du courant-jet vont descendre et apporter de l’air froid peut varier à travers le globe. Il se trouve que les États-Unis étaient sur la voie de la perturbation actuelle cette semaine.

Que signifie le changement climatique pour les événements de froid extrême à l’avenir?

De toute évidence, un éventail complexe de variables a dû s’aligner pour produire le froid sévère à travers les États-Unis cette semaine, et de tels alignements ne se produisent pas très souvent, ce qui les rend difficiles à étudier et encore plus difficiles à prévoir dans le futur.

Cet avenir est encore obscurci par le changement climatique. En règle générale, les scientifiques s’attendent à ce que les hivers se réchauffent plus rapidement que les étés aux États-Unis. Plus de records de chaleur seront battus dans les années à venir que de records de froid.

Dans le même temps, l’Arctique se réchauffe environ deux fois plus vite que le reste de la planète, un phénomène appelé amplification arctique. Étant donné que la région fait partie intégrante des modèles climatiques, le réchauffement au pôle Nord pourrait avoir des effets majeurs sur le reste de la planète.

Alors, des hivers plus chauds signifient-ils que les événements de froid extrême deviendront moins probables, ou un Arctique plus chaud signifie-t-il qu’un jet-stream bancal couvrira plus souvent des latitudes plus basses dans un air froid? Et ce que nous avons vu jusqu’à présent est-il dû à la variabilité naturelle ou fait-il partie d’une tendance humaine plus large?

Jennifer Francis, chercheuse principale au Woodwell Climate Research Center, a co-écrit une étude de 2018 qui a révélé que le réchauffement de l’Arctique est lié à des conditions hivernales extrêmes plus fréquentes aux États-Unis. Dans une étude de 2020, Francis et ses co-auteurs ont également noté que les observations et les modèles informatiques semblent arriver à des conclusions différentes sur le rôle de l’amplification de l’Arctique dans des conditions hivernales extrêmes plus proches de l’équateur.

Dans un e-mail, elle a déclaré que le froid amer à travers les États-Unis en ce moment est un signe de ce qui va arriver. «La forte baisse persistante vers le sud du courant-jet responsable de cette invasion froide est susceptible de se produire plus fréquemment dans un climat de réchauffement, tout comme les épisodes plus chauds que la normale qui accompagnent ce creux», a déclaré Francis.

La chaleur extrême et le froid extrême peuvent se produire côte à côte, le courant-jet sinueux agissant comme une barrière entre les deux. Cela est évident sur cette carte des anomalies de température mondiale cette semaine montrant que des zones avec des températures inférieures à la normale (bleu) peuvent se trouver à côté de régions avec des températures supérieures à la normale (rouge):



Climate Reanalyzer / Université du Maine Alors qu’une grande partie des États-Unis est exceptionnellement froide, l’Arctique est inhabituellement chaud.

« C’est ce qui se passe maintenant, et ces courants-jets ondulés devraient se produire plus souvent alors que nous continuons à réchauffer la planète, en particulier à faire fondre l’Arctique », a déclaré Francis.

Cependant, d’autres chercheurs sont plus sceptiques quant au lien entre le changement climatique et l’augmentation des épisodes de froid extrême.

James Screen, professeur agrégé de science du climat à l’Université d’Exeter, a co-écrit un article de 2020 affirmant que «l’influence de l’Arctique sur les latitudes moyennes est faible par rapport à d’autres aspects de la variabilité climatique.

« Je ne pense pas que nous puissions établir un lien sûr entre le changement climatique et l’augmentation des événements froids », a déclaré Screen dans un e-mail. «À mon humble avis, la déclaration la plus forte que nous puissions faire est que le changement climatique diminue la gravité des événements froids.»

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a certainement pas de lien entre le réchauffement de l’Arctique et les températures extrêmes plus proches de l’équateur. Au contraire, les preuves à ce jour ne démontrent pas un effet suffisamment important pour submerger le réchauffement global causé par l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, selon Screen.

Dans le même temps, le réchauffement hivernal soutenu dû au changement climatique et une augmentation des débordements de vortex polaires vers les latitudes plus basses ne sont pas nécessairement en opposition, comme l’a souligné Stefan Rahmstorf, responsable de l’analyse du système terrestre à l’Institut de Potsdam pour la recherche sur l’impact du climat. Twitter. Les hivers peuvent se réchauffer à long terme tandis que le vortex polaire peut se répandre plus fréquemment à court terme.

Les scientifiques s’attendent à avoir une meilleure idée de ce à quoi s’attendre en cas de froid extrême en recueillant davantage de données. « Peut-être que nous ne pouvons pas dire avec certitude qu’il y a une connexion, mais c’est une question de combien de temps cette connexion deviendra claire et de l’ampleur de cette connexion », a déclaré Meier.

Même si la planète se réchauffe, il y aura encore des jours froids, même des jours extrêmement froids. L’hiver de cette année aux États-Unis n’est probablement qu’un plongeon dans une tendance générale à la hausse du réchauffement hivernal. « Vous allez toujours avoir un hiver ici et là qui va être une valeur aberrante à ces autres tendances », a déclaré Gleason. C’est juste que finalement, les jours les plus froids seront de moins en moins nombreux.