Les scientifiques sont déconcertés après avoir enregistré le premier cas de nanisme chez les girafes africaines

Gimli d’Ouganda et Nigel de Namibie sont deux girafes qui poursuivent leur vie habituelle, mais leur hauteur est devenue une source de curiosité dans la communauté des chercheurs sur la faune.

Les deux girafes font un peu plus de la moitié de la taille moyenne des girafes. Alors que Gimli mesure 9 pieds 4 pouces, Nigel est encore plus court et a une hauteur de 8,5 pieds. L’ancienne girafe vit dans le parc national de Murchison Falls tandis que Nigel vit dans une ferme privée. Bien que les deux soient séparés par habitat, leur similitude a rapproché Gimli et Nigel.

Les girafes mesurent généralement 16 pieds de haut, mais ces deux girafes aux hauteurs inhabituelles peuvent souffrir de nanisme selon la conclusion des chercheurs.

Dans un rapport publié dans le New York Times, le Dr Michael Brown, qui a remarqué la hauteur inhabituelle de Gimli dans le parc national de l’Ouganda en 2015, a déclaré que sa réaction initiale était d’incrédulité. Michael est chercheur en sciences de la conservation à la Giraffe Conservation Foundation et au Smithsonian Conservation Biology Institute.

Nigel est une girafe angolaise et il a été retrouvé en 2018, trois ans après que l’équipe de Michael ait découvert Gimli.

Le nanisme se produit couramment chez les humains, les vaches et les chiens, mais c’est pour la première fois que cette condition a été observée chez les animaux terrestres les plus grands. Les facteurs derrière le nanisme à Gimli et Nigel restent peu clairs, bien que la consanguinité et un manque de diversité génétique soient généralement la cause du nanisme.

Les deux girafes souffrant de cette maladie sont des mâles et on dirait que le cou d’une girafe a été placé sur le corps d’un cheval. Selon le Dr Michael, le nanisme créera un problème pour eux lors de l’accouplement car il leur serait difficile de monter même les femelles les plus petites. La taille moyenne des girafes femelles est de 14 pieds.

Gimli et Nigel sont également des cibles faciles pour les prédateurs car les deux n’ont pas la capacité de donner des coups de pied et de courir efficacement. Bien qu’il y ait quelques difficultés pour les deux girafes, les chercheurs sont arrivés à la conclusion que le nanisme n’a pas été un problème pour leur survie. On pense que les Gimli et Nigel ont atteint l’âge adulte alors que généralement plus de la moitié des girafes meurent avant de devenir adultes.

Les chercheurs surveillent les deux afin de comprendre comment ils font face aux environnements changeants. Gimli a été vu pour la dernière fois en mars 2017 tandis que Nigel a été repéré plus récemment en juillet 2020.

Le rapport mentionne que les girafes de Nubie sont une sous-espèce en voie de disparition et qu’il y a eu une diminution de 40 pour cent au cours des 30 derniers jours du nombre de girafes en raison du braconnage et de la perte d’habitat. Les observations des chercheurs seront également utilisées pour contrôler le nombre décroissant de cette créature.