Les scientifiques sonnent l’alarme sur les mutations de la grippe aviaire

Le virus s’est propagé aux mammifères du monde entier et pourrait potentiellement se transmettre aux humains, selon les chercheurs

Les responsables de la santé d’Europe et des États-Unis appellent à une action internationale pour lutter contre la propagation de la grippe aviaire alors que les craintes grandissent que le virus puisse muter et se propager parmi les humains. On a découvert qu’un certain nombre de mammifères étaient porteurs d’une version mutée de l’agent pathogène au milieu de la plus grande épidémie de grippe aviaire jamais enregistrée.

Le virus H5N1 a déjà tué quelque 208 millions d’oiseaux dans le monde. Mais les derniers chiffres montrent qu’il y a également eu au moins 200 cas enregistrés de mammifères contractant la maladie.

Au Royaume-Uni, l’Agence de la santé animale et végétale (APHA) aurait trouvé neuf loutres et renards testés positifs pour le virus hautement pathogène H5N1. Aux États-Unis, la maladie a été découverte chez des mouffettes, des ours, un raton laveur et un renard roux. En France, le virus s’était propagé à un chat et avait également provoqué une épidémie dans un élevage de visons espagnol. La grippe aviaire a également été détectée chez les phoques et les dauphins.

Les chercheurs pensent que ces animaux ont contracté le virus en se nourrissant d’oiseaux morts ou malades qui avaient été infectés par la maladie. Il est à noter que le virus trouvé chez ces animaux présentait des signes de mutation lui permettant d’infecter plus facilement les mammifères. Cependant, les scientifiques disent qu’ils n’ont encore vu aucune preuve suggérant que le virus est capable de sauter entre les mammifères.

Néanmoins, les responsables de la santé publique avertissent maintenant que le virus pourrait continuer à muter et acquérir cette capacité, et même apprendre à sauter aux humains. Ils ont noté, cependant, que le risque pour le public est “très lent.”

S’adressant à la BBC, le professeur Ian Brown, chef des services scientifiques de l’APHA, a déclaré que “le virus est absolument en marche” et a appelé à une plus grande action internationale pour lutter contre sa propagation. Il a admis que l’épidémie actuelle comporte le risque de se transformer potentiellement en une pandémie comme Covid-19.

« Cette propagation mondiale est préoccupante. Nous devons à l’échelle mondiale envisager de nouvelles stratégies, ces partenariats internationaux, pour maîtriser cette maladie. Si nous ne résolvons pas le problème à travers le monde, nous allons continuer à avoir ce risque », il a dit.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a eu quelque 830 cas humains d’infection par le virus de la grippe aviaire H5N1 au cours des 20 dernières années, dont 457 mortels. Les cinq derniers cas ont été confirmés lors de cette dernière épidémie, qui aurait commencé en octobre 2021.

Les responsables de la santé britanniques ont exhorté le public à ne toucher aucun oiseau mort ou malade. Les gens sont également invités à signaler tout oiseau de proie mort, trois oiseaux aquatiques ou goélands sauvages morts ou plus, ou cinq oiseaux morts ou plus de toute espèce qu’ils trouvent au ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales.