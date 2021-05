Les scientifiques sonnent l’alarme face à l’accumulation sans précédent de mercure dans les tranchées de l’océan Pacifique

Les niveaux sans précédent de pollution au mercure trouvés dans l’endroit le plus désolé de l’océan Pacifique ont été mis en lumière cette semaine via une nouvelle étude scientifique dans le Scientific Reports Journal de Nature Publishing.

Lire la suite















L’étude résume les conclusions d’une équipe multinationale qui a réuni des scientifiques du Canada, du Danemark, d’Allemagne et du Japon. La recherche est basée sur les toutes premières mesures directes de résidus de mercure effectuées à des profondeurs allant jusqu’à 10 kilomètres sous la surface du Pacifique.

Avant la recherche, les mesures n’avaient été prises que dans les zones dites abyssales de un à quatre miles (deux à six kilomètres) de profondeur, et maintenant les scientifiques ont fouillé dans la zone la plus profonde, connue sous le nom de hadal. Des échantillons ont été collectés dans la fosse Kermadec au large de la Nouvelle-Zélande, ainsi que dans la fosse Atacama, qui enjambe la côte du Pérou et du Chili.

Ce dernier avait des quantités de mercure nettement plus élevées que le premier, avec des concentrations atteignant jusqu’à 400 nanogrammes, tandis que les concentrations dans d’autres parties des océans du monde mesuraient moins de 80 nanogrammes en moyenne.

De telles découvertes indiquent que la santé de l’océan mondial pourrait être pire qu’on ne le pensait auparavant, a déclaré l’auteur principal de l’étude, le professeur de l’Université d’Aarhus, Hamed Sanei.

«La mauvaise nouvelle est que ces niveaux élevés de mercure peuvent être représentatifs de l’augmentation collective des [originating in human activity] émissions de Hg [mercury] dans nos océans, » il a déclaré. «La quantité de mercure qui s’est retrouvée dans les tranchées océaniques reste assez alarmante. Cela peut être un indicateur de la santé globale de nos océans. »

La bonne nouvelle pour les humains est qu’il est peu probable que le mercure accumulé dans les tranchées en sorte un jour, ce qui préoccupe davantage les créatures des eaux profondes qui se cachent là-bas, plutôt que nous.

«Les tranchées océaniques agissent comme un dépotoir permanent, et nous pouvons donc nous attendre à ce que le mercure qui s’y retrouve sera enterré pendant plusieurs millions d’années. La tectonique des plaques transportera ces sédiments profondément dans le manteau supérieur de la Terre ». Dit Sanei.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!