Les scientifiques se tournent vers les humbles huîtres pour sauver les côtes californiennes

Il n’y a pas de perles qui poussent sur les récifs d’huîtres de la baie de San Diego, mais les scientifiques espèrent qu’elles donneront un trésor encore plus précieux : une protection contre l’érosion côtière provoquée par la montée du niveau de la mer. Des milliers de minuscules mollusques ont commencé à pousser sur les récifs artificiels abandonnés dans la baie dans le cadre d’un plan visant à atténuer les dégâts dans l’extrême sud de la Californie. “Nous examinons de nombreuses façons différentes d’aider à lutter contre l’élévation du niveau de la mer, et ces boules de récif sont l’un des outils de notre boîte à outils pour y parvenir”, a déclaré à l’AFP Eileen Maher, directrice de la conservation de l’environnement au port de San Diego.

Le port a implanté 360 structures en décembre dernier, le long d’une péninsule coincée entre les marais salants du sud de la Californie et la péninsule de Coronado – qui abrite la base aéronavale qui a inspiré “Top Gun”.

Ces hémisphères pèsent 300 livres (135 kilogrammes) et ressemblent à d’énormes dés à coudre.

Ils sont fabriqués à partir d’un mélange de ciment, de sable et de coquilles d’huîtres broyées – un ingrédient crucial qui attire les huîtres vivantes pour s’y établir.

Après 10 mois dans l’eau, les récifs sont recouverts d’un limon verdâtre, qui cache des milliers d’huîtres encore microscopiques, explique Maher.

A terme, la dizaine de scientifiques travaillant sur ce projet pilote espèrent voir se former de véritables récifs ostréicoles, qui selon eux auront un réel impact sur leur environnement local.

– Filtres miniatures –

Les récifs sont bien plus qu’un rempart naturel contre l’érosion par les marées ; leurs occupants bivalves sont tous des usines de filtration miniatures essentielles à l’écosystème marin.

En effet, pour capturer les nutriments dont une huître a besoin pour survivre, chacune filtre environ 50 gallons (190 litres) d’eau chaque jour, a déclaré Maher.

“Ils aident à éliminer cette turbidité de l’eau et à nettoyer l’eau, ce qui apportera des avantages supplémentaires à la zostère marine, la végétation aquatique submergée”, a-t-elle déclaré.

“Plus il y a de zostères dans la baie, moins il y a de risque d’érosion du rivage, car cela aide – toute plante aidera à empêcher l’érosion des rivages.”

Et comme les huîtres, ces herbiers à long filament fourniront également une source de nourriture cruciale pour les 80 espèces de poissons et 300 variétés d’oiseaux qui vivent dans la région.

– Inondations et érosion –

D’ici 2050, le niveau de la mer autour de la Californie devrait avoir augmenté de 20 centimètres (huit pouces), selon une étude de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) publiée au début de cette année.

Cela augmenterait considérablement la fréquence des inondations sur la côte ouest, qui se produiront également plus souvent en raison de tempêtes et de fortes pluies exacerbées par le changement climatique d’origine humaine.

Et la montée des mers aggravera l’érosion qui menace le littoral californien.

Autour de San Diego, cet avenir est déjà apparent.

Au sud, les rues d’Imperial Beach sont régulièrement inondées lors des marées hautes. A une heure de route au nord, la voie ferrée qui transporte le « Pacific Surfliner » vient d’être fermée à San Clemente, où les rochers qui la supportent s’enfoncent à cause de l’érosion.

Dans ce contexte, “Nous devons nous assurer que nous sommes résilients”, a déclaré Jason Giffen, vice-président de la planification et de l’environnement pour le port de San Diego.

Le projet de récif d’huîtres de 1,3 million de dollars est évalué sur cinq ans. Des programmes similaires ont été mis en place à San Francisco et à New York.

Les barrières à huîtres ne fonctionnent que dans les zones d’eau peu profonde, a déclaré Giffen.

Ailleurs, le port explore d’autres solutions.

Dans la partie nord de la baie, de petits renforts creux ont été fixés aux piles.

Ils offrent non seulement de la stabilité, mais aussi un refuge pour les algues, les poissons et les crustacés, contribuant ainsi à renforcer la biodiversité.

Actuellement, environ 70% du littoral autour de la baie de San Diego possède un type de protection rocheuse artificiellement construite.

“Nous pouvons envisager de remplacer à long terme cette infrastructure par quelque chose qui est plus biologiquement et écologiquement sensible et qui serait en fait une valeur ajoutée en termes de qualité environnementale”, a déclaré Giffen.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici