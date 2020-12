La sortie nocturne de novembre faisait partie d’un projet de l’Institut Fiocruz du Brésil visant à collecter et à étudier les virus présents dans la faune, y compris les chauves-souris, que de nombreux scientifiques pensent être liés à l’épidémie de COVID-19.

L’objectif est maintenant d’identifier d’autres virus qui peuvent être hautement contagieux et mortels chez l’homme, et d’utiliser ces informations pour concevoir des plans pour les empêcher d’infecter jamais les humains – pour prévenir la prochaine épidémie mondiale possible de maladie avant qu’elle ne se produise. commence.

Dans un monde hautement connecté, une épidémie en un seul endroit met le monde entier en danger, tout comme le coronavirus. Et l’équipe brésilienne n’est que l’une des nombreuses courses mondiales à minimiser le risque d’une deuxième pandémie ce siècle.

Ce n’est pas un hasard si de nombreux spécialistes des maladies se tournent vers les chauves-souris, les seuls mammifères volants au monde. On pense que les chauves-souris sont les hôtes originaux ou intermédiaires de plusieurs virus qui ont provoqué des épidémies récentes, notamment le SRAS, le MERS, le virus Ebola, le virus Nipah, le virus Hendra et le virus Marburg.

Une étude de 2019 a révélé que parmi les virus provenant des cinq sources mammifères les plus courantes – primates, rongeurs, carnivores, ongulés et chauves-souris – ceux des chauves-souris sont les plus virulents chez l’homme.

Les chauves-souris sont un groupe diversifié, avec plus de 1400 espèces flottant sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. Mais ce que beaucoup ont en commun, ce sont des adaptations qui leur permettent de transporter des virus mortels chez les humains et le bétail tout en présentant des symptômes minimes, ce qui signifie qu’ils peuvent voyager et se débarrasser de ces virus, plutôt que d’être dérangés rapidement.

«Le secret est que les chauves-souris ont un système immunitaire inhabituel, et cela a à voir avec leur capacité à voler», a déclaré Raina Plowright, un épidémiologiste qui étudie les chauves-souris à la Montana State University.

Plowright et d’autres scientifiques sur les chauves-souris estiment que les modifications évolutives qui aident les chauves-souris à se remettre du stress du vol, lorsque leur métabolisme augmente seize fois, leur fournissent également une protection supplémentaire contre les agents pathogènes.

Explorer les secrets du système immunitaire de la chauve-souris peut aider les scientifiques à mieux comprendre le moment où les chauves-souris excrètent des virus, ainsi que fournir des indices pour d’éventuelles futures stratégies de traitement médical, a déclaré Arinjay Banerjee, virologue à l’Université McMaster au Canada.

La destruction et la fragmentation croissantes des habitats à travers le monde – en particulier les zones riches en biodiversité telles que les forêts tropicales – signifie que « nous constatons plus de contacts entre la faune et les humains, créant plus de potentiel de débordement », a déclaré Cara Brook, un écologiste des maladies. l’Université de Californie, Berkeley. .

Une mission nationale pour la biodiversité et le bien-être humain est en cours en Inde depuis 2018 et devrait être lancée l’année prochaine. Un élément essentiel du plan consiste à mettre en place 25 sites de surveillance des virus à travers le pays.

Dans plusieurs autres pays, il existe un patchwork varié de programmes de surveillance des virus, mais le financement diminue parfois à mesure que le climat politique et le sentiment d’urgence augmentent.

Une approche qui n’aide pas, disent les scientifiques, consiste à traiter les chauves-souris comme l’ennemi – en les vilipendant, en lançant des pierres ou en essayant de les brûler hors des grottes. Une de ces attaques a eu lieu ce printemps, lorsque des villageois de l’État indien du Rajasthan ont identifié des colonies de chauves-souris dans des forteresses et des palais abandonnés et en ont tué des centaines avec des chauves-souris et des bâtons.

Les scientifiques affirment que de telles tactiques risquent de se retourner contre eux.

«Le stress est un facteur énorme de perturbation de l’équilibre naturel des chauves-souris avec leurs virus – plus vous stressez les chauves-souris, plus elles propagent des virus», a déclaré Vikram Misra, virologue à l’Université de la Saskatchewan au Canada.

«Les gens ont beaucoup d’idées fausses sur les chauves-souris. Ce sont des animaux nocturnes et ils ont l’air un peu étrange quand ils volent », a déclaré Hannah Kim Frank, biologiste à l’Université de Tulane. « Mais les chauves-souris ne sont pas agressives – et attaquer les chauves-souris n’aide pas à contrôler la maladie. »

Les chauves-souris jouent également un rôle vital dans les écosystèmes: elles consomment des insectes comme les moustiques, pollinisent les plantes comme l’agave et dispersent les graines.

«Nous avons en fait besoin de chauves-souris dans la nature pour consommer des insectes qui, autrement, détruiraient les cultures de coton, de maïs et de noix de pécan», a déclaré Kristen Lear, écologiste chez Bat Conservational International.

Une meilleure approche pour minimiser le risque de maladie, a déclaré Frank, consiste simplement à minimiser le contact entre les chauves-souris sauvages et les humains et le bétail.

En Australie, la destruction généralisée des eucalyptus à floraison hivernale qui fournissent du nectar aux chauves-souris frugivores – connues localement sous le nom de «renards volants» – a incité les chauves-souris à se déplacer vers des zones plus proches des établissements humains à la recherche de repas alternatifs, y compris une banlieue de Brisbane appelée Hendra.

Là, les chauves-souris ont transmis un virus aux chevaux, qui à leur tour infectent les humains. Il a été identifié pour la première fois en 1994 et s’appelait le virus Hendra. Il est extrêmement mortel et tue 60% des personnes infectées et 75% des chevaux.

Pour potentiellement inverser le mouvement des chauves-souris, Ploughright de la Montana State University et ses collègues australiens étudient la restauration de l’habitat naturel des chauves-souris.

«L’idée est de planter de nouvelles forêts et de s’assurer qu’elles sont loin des endroits où vivent des animaux domestiques et des personnes», a-t-elle déclaré.

Les chauves-souris ne sont pas le problème, a déclaré Ricardo Moratelli, coordinateur du projet brésilien Fiocruz. «Le problème, c’est quand les gens interagissent avec eux», dit-il.

Larson a rapporté de Washington. Silva de Sousa a rapporté de Rio de Janeiro. Ghosal a rapporté de New Delhi.

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press est soutenu par le Département de l’enseignement des sciences de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.