RIO DE JANEIRO (AP) – La nuit a commencé à tomber dans le parc national de Pedra Branca, à Rio de Janeiro, alors que quatre scientifiques brésiliens ont allumé leurs lampes de poche pour suivre un étroit sentier de boue à travers une forêt tropicale dense. Les chercheurs avaient une mission: capturer des chauves-souris et aider à prévenir la prochaine pandémie mondiale.

Quelques mètres plus loin, presque invisible dans l’obscurité, une chauve-souris fit des grincements aigus alors qu’elle tendait ses ailes contre le fin filet de nylon qui l’avait prise au piège. L’un des chercheurs a enlevé la chauve-souris, qui a utilisé ses dents pointues pour mordre ses doigts gantés.

La sortie nocturne de novembre faisait partie d’un projet de l’institut national brésilien Fiocruz pour collecter et étudier les virus présents chez les animaux sauvages – y compris les chauves-souris, que de nombreux scientifiques pensent être liés à l’épidémie de COVID-19.

L’objectif est maintenant d’identifier d’autres virus qui peuvent être très contagieux et mortels chez les humains, et d’utiliser ces informations pour concevoir des plans pour les empêcher d’infecter des personnes – pour prévenir la prochaine épidémie mondiale potentielle de maladie avant qu’elle ne commence.

Dans un monde hautement connecté, une épidémie à un endroit met en danger le monde entier, tout comme le coronavirus l’a fait. Et l’équipe brésilienne n’est que l’une des nombreuses courses mondiales à minimiser le risque d’une deuxième pandémie ce siècle.

Pour certains, il peut sembler trop tôt pour envisager la prochaine épidémie mondiale, le monde étant toujours aux prises avec les conséquences dévastatrices de la crise en cours. Mais les scientifiques disent que c’est très comme ça, sans intervention avisée, un autre nouveau virus passera d’un animal à un hôte humain et trouvera les conditions pour se propager comme une traînée de poudre.

Comme cette pandémie l’a montré, les transports modernes peuvent disperser l’agent pathogène dans tous les coins du globe en quelques heures et se propager facilement dans les villes densément peuplées.

Ce n’est pas une question de savoir si, mais de quand, selon le Dr Gagandeep Kang, expert en maladies infectieuses au Christian Medical College de Vellore, dans le sud de l’Inde.

Elle a évoqué des recherches antérieures qui ont révélé que l’Inde était parmi les endroits les plus susceptibles au monde pour un tel événement de «débordement» de se produire, en raison de la densité de la population et de l’augmentation de l’incursion humaine et animale dans ses forêts tropicales denses regorgeant de faune.

Ce n’est pas un hasard si de nombreux scientifiques concentrent leur attention sur les seuls mammifères volants au monde: les chauves-souris.

On pense que les chauves-souris sont les hôtes originaux ou intermédiaires de plusieurs virus qui ont engendré des épidémies récentes, notamment le COVID-19, le SRAS, le MERS, le virus Ebola, le virus Nipah, le virus Hendra et le virus Marburg. Une étude de 2019 a révélé que parmi les virus provenant des cinq sources mammifères les plus courantes – primates, rongeurs, carnivores, ongulés et chauves-souris – ceux des chauves-souris sont les plus virulents chez l’homme.

Les chauves-souris sont un groupe diversifié, avec plus de 1400 espèces flottant sur tous les continents, à l’exception de l’Antarctique. Mais ce que beaucoup ont en commun, ce sont des adaptations qui leur permettent de transporter des virus mortels chez les humains et le bétail tout en présentant eux-mêmes des symptômes minimes – ce qui signifie qu’ils sont capables de voyager et de se débarrasser de ces virus, au lieu d’être rapidement entravés.

«Le secret est que les chauves-souris ont un système immunitaire inhabituel, et cela est lié à leur capacité à voler», a déclaré Raina Plowright, une épidémiologiste qui étudie les chauves-souris à la Montana State University.

Pour décoller et soutenir le vol, il faut une quantité incroyable d’énergie, le taux métabolique des chauves-souris augmentant de seize fois, a déclaré Plowright. «On s’attend à ce qu’ils subissent des dommages cellulaires à cause de tout cet effort métabolique», dit-elle.

Mais cela n’arrive pas. Au lieu de cela, les chauves-souris sont remarquablement résistantes, de nombreuses espèces vivant plus de 30 ans – ce qui est très inhabituel pour ces petits mammifères.

Plowright et d’autres scientifiques sur les chauves-souris pensent que les modifications évolutives qui aident les chauves-souris à se remettre du stress du vol leur offrent également une protection supplémentaire contre les agents pathogènes.

« Les chauves-souris semblent avoir développé un avantage collatéral de la fuite – la résistance pour faire face à certains des virus les plus méchants connus de la science », a déclaré Arinjay Banerjee, virologue à l’Université McMaster au Canada.

Alors que les scientifiques sont encore en train de démêler le mystère, deux théories principales sont que les chauves-souris ont peut-être développé ce que Banerjee a appelé «un mécanisme efficace de réparation de l’ADN» ou que leur corps peut réguler étroitement les déclencheurs d’inflammation et ne pas réagir de manière excessive aux infections virales.

Sonder les secrets du système immunitaire des chauves-souris peut aider les scientifiques à mieux comprendre quand les chauves-souris excrètent des virus, ainsi que fournir des indices pour d’éventuelles futures stratégies de traitement médical, a-t-il déclaré.

Les chauves-souris et autres animaux porteurs d’agents pathogènes ne présentent pas naturellement un risque pour les humains – à moins que les conditions ne soient propices à un événement de contagion. «Le virus doit sortir de l’hôte pour que nous soyons infectés», a déclaré Cara Brook, écologiste des maladies à l’Université de Californie à Berkeley.

La mauvaise nouvelle: la destruction et la fragmentation croissantes des habitats dans le monde – en particulier les zones riches en biodiversité comme les forêts tropicales – signifie que «nous constatons des taux plus élevés de contact entre la faune et les humains, créant plus d’opportunités de retombées», a-t-elle déclaré.

C’est pourquoi les chercheurs brésiliens ont choisi le parc Pedra Branca. En tant que l’une des plus grandes forêts du monde dans une zone urbaine, elle offre une interaction constante des animaux sauvages avec les milliers d’humains et d’animaux domestiques des communautés environnantes. Les scientifiques étudient non seulement les chauves-souris, mais aussi les petits primates, les chats sauvages et les chats domestiques dans des maisons avec des cas confirmés de COVID-19.

Les scientifiques et les gouvernements auraient de meilleures chances de contenir les futures épidémies s’ils avaient un préavis plus rapide du moment et du lieu de leur apparition, a déclaré Ian Mackay, virologue à l’Université australienne du Queensland.

«Une surveillance continue, constante et ininterrompue», à l’instar des laboratoires de lutte contre la grippe mis en place par l’Organisation mondiale de la santé à travers le monde, pourrait aider les chercheurs à être mieux préparés, a-t-il déclaré. Il a également suggéré que les laboratoires de découverte de virus puissent régulièrement échantillonner les eaux usées ou les matériaux des hôpitaux.

En Inde, une mission nationale sur la biodiversité et le bien-être humain est en attente depuis 2018 et sera probablement lancée l’année prochaine. Abi Tamim Vanak, un scientifique de la conservation au Ashok Trust for Research in Ecology and Environment à Bengaluru, a déclaré qu’une partie essentielle du plan consiste à mettre en place 25 sites de surveillance sentinelle à travers le pays dans les zones rurales et urbaines.

«Ils constitueront la première ligne de défense», a-t-il déclaré.

Un patchwork varié de programmes de surveillance des virus existe dans plusieurs pays, mais le financement a tendance à augmenter et à diminuer avec le climat politique et le sentiment d’urgence.

Parmi les efforts les plus ambitieux figure le projet Global Virome, qui vise à découvrir 500 000 nouveaux virus en 10 ans.

L’Agence américaine pour le développement international a récemment annoncé le lancement du projet STOP Spillover de 100 millions de dollars, un effort mené par des scientifiques de l’Université Tufts et comprenant des partenaires mondiaux pour étudier les zoonoses en Afrique et en Asie.

Une approche qui n’aidera pas, disent les scientifiques, consiste à traiter les chauves-souris comme l’ennemi – en les vilipendant, en lançant des pierres ou en essayant de les brûler hors des grottes.

Ce printemps, des villageois de l’État indien du Rajasthan ont identifié des colonies de chauves-souris dans des forts et des palais abandonnés et en ont tué des centaines avec des chauves-souris et des bâtons. Ils ont également scellé certaines crevasses où vivaient les chauves-souris, les piégeant efficacement. Dans l’État indien du Karnataka, les villageois abattent de vieux arbres où les chauves-souris ont tendance à se percher.

Les scientifiques affirment que ces tactiques risquent de se retourner contre eux.

Une enquête menée par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis et les autorités sanitaires ougandaises a révélé que, après qu’une opération minière ait tenté d’exterminer des chauves-souris d’une grotte en Ouganda, les chauves-souris restantes présentaient des niveaux d’infection plus élevés par le virus de Marburg. Cela a conduit à l’épidémie de fièvre hémorragique de Marburg la plus grave en Ouganda, causée par le virus, en 2012.

«Le stress est un facteur important pour perturber l’équilibre naturel des chauves-souris avec leurs virus – plus vous stressez les chauves-souris, plus elles excrètent des virus», a déclaré Vikram Misra, virologue à l’Université de la Saskatchewan au Canada.

Bien que les ordres émis par les responsables forestiers indiens réitérant l’interdiction complète de l’abattage d’animaux sauvages et les campagnes d’information pour dissiper les mythes aient été largement couronnés de succès, convaincre les gens de ne pas attaquer les chauves-souris signifie dissiper les suppositions culturelles de longue date.

«Les gens ont beaucoup d’idées fausses sur les chauves-souris. Ils sont nocturnes et ont l’air un peu bizarre de voler, et il y a beaucoup de littérature et de culture construites autour des chauves-souris qui font peur », a déclaré Hannah Kim Frank, biologiste à l’Université de Tulane. «Mais les chauves-souris ne sont pas agressives – et attaquer les chauves-souris n’aide pas à contrôler les maladies.»

Les chauves-souris jouent également un rôle vital dans les écosystèmes: elles consomment des insectes comme les moustiques, pollinisent les plantes comme l’agave et dispersent les graines.

«Nous avons en fait besoin de chauves-souris dans la nature pour consommer des insectes qui, autrement, détruisent les récoltes de coton, de maïs et de noix de pécan», a déclaré Kristen Lear, écologiste chez Bat Conservational International.

Une meilleure approche pour minimiser le risque de maladie, a déclaré Frank, consiste simplement à minimiser les contacts entre les chauves-souris sauvages et les humains et le bétail.

Elle a suggéré que la recherche sur le moment où les chauves-souris migrent et la date de naissance de nouveaux chiots pourrait éclairer les décisions sur le moment où les gens devraient éviter certaines zones ou garder leur bétail en enclos.

En Amérique du Nord, certains scientifiques préconisent de restreindre l’accès du public aux grottes où se perchent les chauves-souris.

«Les barrières de grottes – des portes adaptées aux chauves-souris, construites avec des barres transversales en fer – peuvent empêcher les humains d’entrer et permettre aux chauves-souris de se déplacer librement», a déclaré Kate Langwig, écologiste des maladies infectieuses à Virginia Tech. «Si nous laissons les chauves-souris tranquilles et n’essayons pas de les blesser ou de les exterminer, elles seront en meilleure santé.

Le facteur le plus important qui amène les chauves-souris à des contacts plus fréquents avec les humains et les animaux domestiques est peut-être la destruction de l’habitat, qui oblige les chauves-souris à rechercher de nouvelles aires d’alimentation et de repos.

En Australie, la destruction généralisée des eucalyptus à floraison hivernale qui fournissent du nectar aux chauves-souris frugivores – connues localement sous le nom de «renards volants» – a incité les chauves-souris à se déplacer dans des zones plus proches des établissements humains à la recherche de repas alternatifs, notamment dans une banlieue de Brisbane appelée Hendra.

Là, les chauves-souris ont transmis un virus aux chevaux, qui à leur tour infectaient les gens. Identifié pour la première fois en 1994 et nommé virus Hendra, il est hautement mortel, tuant 60% des personnes et 75% des chevaux infectés.

Une chaîne d’événements similaire a eu lieu au Bangladesh, lorsque la destruction de l’habitat a poussé les chauves-souris frugivores dans les villes, où elles ont propagé le virus Nipah, qui provoque une encéphalite grave chez l’homme, en léchant la sève de palmier dattier dans les barils de collecte.

Pour potentiellement inverser le mouvement des chauves-souris, Plowright de la Montana State University et ses collègues basés en Australie étudient la restauration de l’habitat d’origine des chauves-souris.

«Chaque ville d’Australie regorge de chauves-souris frugivores qui ont perdu leur habitat d’hiver», a-t-elle déclaré. «L’idée est de planter de nouvelles forêts et de s’assurer qu’elles sont loin des endroits où vivent des animaux domestiques et des personnes.»

Que l’objectif soit de freiner la propagation de maladies zoonotiques connues ou de réduire le risque que de nouvelles maladies apparaissent comme des pandémies, la stratégie est la même: réduire les contacts entre les humains et les animaux sauvages.

«Dans l’histoire du COVID-19, les chauves-souris ont été plus des victimes que des agresseurs», a déclaré Ricardo Moratelli, coordinateur du projet Fiocruz au Brésil. «Les chauves-souris hébergent un grand nombre de parasites, et elles gèrent bien ces parasites. Le problème, c’est quand les êtres humains entrent en contact avec eux.

Larson a rapporté de Washington. Silva de Sousa a rapporté de Rio de Janeiro. Ghosal a rapporté de New Delhi.

