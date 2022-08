Les scientifiques révèlent les meilleurs endroits pour survivre à une apocalypse nucléaire au milieu des craintes que CINQ MILLIARDS ne meurent

PLUS de cinq millions de personnes mourraient à la suite d’une guerre nucléaire entre les États-Unis et la Russie alors que des civilisations décimées seraient lancées dans une bataille pour la nourriture, révèle une étude.

Les scientifiques pensent que les retombées d’une méga apocalypse nucléaire auraient un impact désastreux sur la production alimentaire – anéantissant des populations entières de la famine.

Les scientifiques pensent que des milliards de personnes mourraient de faim après une guerre nucléaire Crédit : Getty

L’Australie aurait l’un des meilleurs taux de survie en termes de famine Crédit : Getty

Les chercheurs de l’Université Rutgers ont terminé une analyse détaillée de l’impact d’un hiver nucléaire – et les résultats sont effrayants.

Ils pensent que les répercussions catastrophiques d’une bataille nucléaire verraient plus de cinq milliards de personnes mourir de faim dans le monde dans les années qui suivraient, en plus du grand nombre de morts pendant la guerre.

Selon l’étude, des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne, la France et la Chine connaîtraient une dévastation totale, avec presque tout le monde mort d’ici la deuxième année.

D’un autre côté, des pays comme l’Argentine et l’Australie prospéreraient en comparaison, avec zéro décès malgré l’hypothèse que tout le bétail serait mort et qu’il n’y aurait pas de commerce avec d’autres nations.

Le professeur Alan Robuck, de l’Université Rutgers dans le New Jersey, a déclaré : « Tout le monde comprend que les effets directs d’une guerre nucléaire seraient horribles, comme nous l’avons vu à Hiroshima et Nagasaki.

“Notre travail montre que plus de dix fois plus de personnes pourraient mourir dans le reste du monde à cause des impacts sur le climat et l’agriculture.”

Dans l’étude, publiée dans la revue Nature Food, les scientifiques ont envisagé six scénarios impliquant des guerres nucléaires de différentes tailles – notamment entre l’Inde et le Pakistan et les États-Unis et la Russie.

Ils ont calculé la quantité de suie bloquant le soleil qui pénétrerait dans l’atmosphère à partir des tempêtes de feu créées par la détonation des armes nucléaires.

Même le plus petit conflit pourrait voir plus d’un milliard de personnes privées de nourriture en raison de mauvaises récoltes – éclipsant le nombre de morts dans la bataille réelle entre 50 et 100 millions.

Mais une guerre nucléaire à grande échelle pourrait entraîner une telle baisse des rendements agricoles que 75 % de la population mondiale mourrait de faim en seulement deux ans.

Les scientifiques ont fait des estimations en ignorant le nombre initial de décès dus aux armes et ont plutôt modélisé le déclin de l’agriculture à cause de la baisse de la lumière du soleil à cause de la suie et des températures.

Dans la plupart des pays, ils croient qu’il y aurait au moins une réduction de 90 % des calories.

Mais certains endroits comme l’Australie, l’Argentine, le Panama, le Paraguay et Haïti maintiendraient la production de calories car ils cultivaient déjà des cultures plus résistantes comme le blé en masse et avaient des populations plus petites.

Le professeur Robuck a déclaré: “Il y aurait encore assez de production nationale pour eux, mais vous pouvez imaginer qu’il y aura des flottilles de réfugiés affamés d’Asie sur leur chemin.

“Donc, ce ne serait pas nécessairement des pêches et de la crème juste pour l’Australie.”

Cela survient après que le chef de l’ONU a averti que le monde regardait le “pistolet chargé” de l’Armageddon nucléaire.

Le secrétaire général Antonio Guterres estime que les crises en Ukraine et à Taïwan rapprochent le monde d’un gouffre nucléaire.