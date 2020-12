Le méthane est considéré comme l’un des combustibles fossiles les plus propres à brûler, mais lorsqu’il est rejeté dans l’atmosphère, il devient l’un des pires gaz à effet de serre attribuant la disparition de notre planète en raison du réchauffement climatique. Notre fond marin contient une richesse de ce gaz emprisonné à leur surface dans des formations gelées, mais il s’échappe.

Les scientifiques croient le méthane se décompose à travers les barrières gelées de la mer et s’échappe dans les airs. La question préoccupe les chercheurs depuis un certain temps: comment et pourquoi le méthane s’échappe-t-il ainsi? Des observations mondiales ont montré de solides colonnes de méthane alors qu’elles bouillonnaient de leur tombe gelée, appelées hydrates de méthane. Là, les températures ou pressions élevées et basses du milieu marin profond devraient former une couche solidifiée, comme la surface d’un lac qui gèle. Ce bouchon glacé est censé empêcher le gaz de s’échapper et il s’éteint toujours.

Une collaboration internationale avec des chercheurs principaux de Berkeley et du MIT, ainsi que d’autres de Suisse, d’Espagne, du Nouveau-Mexique et de Californie, a tenté de répondre à cette question. Ils ont utilisé des observations en haute mer ainsi que des modélisations et des simulations en laboratoire et par ordinateur dans l’étude. Il s’avère que, contrairement à empêcher le gaz de la colonne océanique de s’échapper, l’hydrate gelé y contribue.

L’auteur principal Xiaojing (Ruby) Fu a observé des photos et des vidéos d’un navire de recherche de la NOAA dans le golfe du Mexique, où des panaches de méthane commencent à bouillonner directement sur le fond marin. Les bulles, il a vu, avaient une croûte glacée et ont agi comme un transporteur. Comme un ballon à l’hélium qui montera de plus en plus haut, ces bulles flottaient vers la surface de la mer.

Plus tard, il a utilisé SONAR et a découvert des milliers de ces panaches de bulles au large des côtes de Virginie. Maintenant que le mécanisme était clair, ils ont commencé à chercher le déclencheur.

Une étude sismique du sous-sol du fond marin d’où proviennent les bulles a révélé des conduits étroits par lesquels le gaz s’échappe; sorte de la façon dont une cheminée dirige la fumée vers le haut. Ils ont également trouvé quelque chose de surprenant: l’hydrate solide et le méthane gazeux pourraient coexister.

Sans les deux, le système à bulles et les tuyaux étroits qui séparent le méthane à travers une couche d’hydrate, le gaz ne s’échapperait pas dans une colonne mais se répandrait autour de la mer. Cependant, il s’agit d’un modèle à l’échelle du laboratoire. Une exploration plus approfondie serait nécessaire pour confirmer la faisabilité à grande échelle du modèle. L’étude est publiée dans PNAS.