Les scientifiques recyclent les couches non biodégradables en colles et pansements pour pense-bêtes

Les couches pour bébés qui se vantent d’un matériau super absorbant laissant les nourrissons se sentir à l’aise pendant une plus longue période finissent par polluer l’environnement. Le matériau utilisé dans les couches est composé du polymère d’acide polyacrylique. Pour s’attaquer au problème de la pollution produite par ces matériaux non biodégradables s’ajoutant à la pollution plastique de notre planète, un groupe de scientifiques de l’Université du Michigan a mis au point une méthode pour démêler les polymères absorbants et les recycler en matériaux similaires au adhésifs gluants utilisés dans les notes autocollantes et les bandages.

Publiée dans Nature Communications, l’étude comprenait Anne McNeil, professeur de chimie et de science et ingénierie macromoléculaires, et Takunda Chazovachii, diplômé de l’Université du Michigan avec son doctorat en chimie des polymères. Le groupe a collaboré avec la société américaine de biens de consommation Procter & Gamble pour développer un processus en trois étapes qui transforme les polymères superabsorbants en adhésifs réutilisables. La décrivant comme une forme de recyclage chimique, la méthode utilisée pour recycler les couches usagées devait être économe en énergie et pouvoir être déployée à l’échelle industrielle, mentionne le communiqué.

Dans un communiqué de presse Chazovachii mentionné que les polymères superabsorbants sont particulièrement difficiles à recycler car ils sont conçus pour résister à la dégradation et retenir l’eau en permanence. La déclaration mentionnait en outre que les polymères superabsorbants et les adhésifs sont tous deux dérivés de l’acide acrylique. Compte tenu de ce dénominateur commun, les chercheurs se sont inspirés du recyclage chimique.

L’auteur correspondant de l’article, McNeil, a déclaré que les matériaux superabsorbants en polymères ressemblent à un filet de pêche tissé de manière lâche. Cependant, dans ce cas, au lieu d’un motif en nid d’abeille, les polymères avaient une réticulation toutes les 2 000 unités, ce que l’équipe de scientifiques a trouvé plus que suffisant pour créer une structure insoluble. Les chercheurs ont été confrontés au défi de trouver un moyen de briser le polymère du réseau en chaînes solubles dans l’eau. Ils ont trouvé leur réponse lorsque les polymères ont été chauffés en présence d’acide ou de base. Le processus a conduit à la rupture des liens.

Avec l’aide d’assistants scientifiques, l’équipe de recherche a finalement obtenu l’adhésif à partir de la chaîne polymère brisée.

