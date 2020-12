Les progrès scientifiques, de la stimulation cérébrale profonde aux scanners portables, permettent de plus en plus de manipuler l’esprit humain, nécessitant des lois et des protections pour réglementer l’utilisation des nouveaux outils, ont déclaré jeudi de grands neurologues.

Une série de « droits neurologiques » devrait être ajoutée à la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par les Nations Unies, a déclaré Rafael Yuste, professeur de neurosciences à l’Université Columbia de New York et organisateur du Morningside Group de scientifiques et d’éthiciens. qui propose de telles normes.

Cinq droits protégeraient le cerveau des abus des nouvelles technologies – les droits à l’identité, au libre arbitre et à la vie privée mentale, ainsi que le droit à un accès égal aux progrès dans l’amélioration du cerveau et à la protection contre les biais algorithmiques, a déclaré le groupe.

«Si vous pouvez intégrer et modifier les neurones, vous pouvez essentiellement lire et écrire dans l’esprit des gens», a déclaré Yuste lors d’un panel en ligne au Web Summit, une conférence technique mondiale.

‘Ce n’est pas de la science fiction. Nous faisons cela avec succès avec des animaux de laboratoire. «

La neurotechnologie a le potentiel de changer les mécanismes qui rendent les gens humains, il est donc approprié de la placer dans un «cadre des droits de l’homme», a-t-il ajouté.

La Déclaration des Nations Unies, qui a jeté les bases des droits humains internationaux, a été adoptée en 1948 après la Seconde Guerre mondiale.

Le besoin de droits neurologiques augmentera à mesure que les développements deviendront plus populaires et commercialisés, ont déclaré les neurologues.

Bon nombre de ces technologies ont des applications en médecine à ce jour, telles que les interfaces cerveau-ordinateur qui aident les patients à déplacer ou à communiquer des membres prothétiques après une lésion cérébrale.

Mais ces neurotechnologies seront de plus en plus disponibles en dehors du contexte médical, a déclaré John Krakauer, professeur de neurologie et de neurosciences à l’Université Johns Hopkins du Maryland.

«Ce que les gens veulent, ce sont les technologies grand public», a-t-il déclaré.

La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé des procédures de stimulation cérébrale profonde – implantation d’électrodes dans le cerveau – pour traiter une gamme de conditions, de la maladie de Parkinson à l’épilepsie.

Certaines entreprises privées vendent des dispositifs portables de suivi de l’activité cérébrale qui prétendent suivre les humeurs et les émotions.

Krakauer a comparé les dernières neurotechnologies avec des développements tels que les médias sociaux et la publicité de masse qui peuvent être utilisés pour changer les préférences des gens sans leur consentement explicite.

«Ce qui a changé maintenant, c’est que la technologie peut pénétrer sous le crâne et atteindre nos neurones», a-t-il déclaré.

Dans le monde entier, un certain nombre de mesures législatives visent ce progrès, y compris une législation chilienne qui, si elle était adoptée, serait la première loi à établir des droits neurologiques pour les citoyens.

En novembre, le gouvernement espagnol a proposé de nouvelles règles pour réglementer l’intelligence artificielle, y compris des dispositions spécifiques pour les droits neurologiques, a déclaré Yuste.

«C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que les gens ont accès au contenu de l’esprit des gens», a-t-il déclaré.

« Nous devons réfléchir très attentivement à la manière dont nous allons introduire cela dans la société. »