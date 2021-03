L’équipe met en évidence la première règle empirique « évidente », « obscure » plus tard, en ce qui concerne la taxonomie: les animaux plus grands avec de grands habitats sur une large gamme géographique sont les plus susceptibles d’être connus de l’humanité, tandis que les animaux plus petits avec un territoire limité pourraient avoir glissé entre les mailles du filet scientifique ou géographique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy