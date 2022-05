Les scientifiques préviennent que les températures futures mettront à l’épreuve la capacité des humains à survivre

Des températures insupportablement chaudes testent déjà les limites de la survie humaine et continueront d’augmenter, défiant la capacité de notre corps à faire face et rendant des parties du monde de plus en plus inhabitables.

Les scientifiques disent que des mesures urgentes sont nécessaires pour que les humains s’adaptent à la chaleur extrême, notamment en repensant notre façon de vivre, de travailler et de souffler le courant alternatif.

“La chaleur extrême va devenir plus problématique à l’avenir, point final”, a déclaré le professeur Blair Feltmate, directeur du Centre Intact sur l’adaptation au climat de l’Université de Waterloo en Ontario.

L’Inde et le Pakistan ont récemment vu les températures grimper à 50°C, tuant au moins 90 personnes et dévastant les récoltes agricoles. L’Asie du Sud, ainsi que l’Afrique, l’Australie et les États du Golfe des États-Unis, sont désormais confrontés à des combinaisons potentiellement mortelles de chaleur et d’humidité – des conditions que les scientifiques n’avaient pas anticipées jusqu’à la fin de ce siècle.

Des garçons se rafraîchissent sous un tuyau d’eau courante lors d’une chaude journée d’été à New Delhi, en Inde, le 17 mai. L’Inde et le Pakistan ont récemment connu une vague de chaleur avec des températures dépassant les 50 °C. (Anushree Fadnavis/Reuters)

Le Canada ressent aussi les effets de la chaleur extrême : en Colombie-Britannique l’été dernier, 595 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a établi un nouveau record canadien de chaleur (49,6 °C) le 29 juin, avant d’être rasé par un incendie le lendemain. Le même “dôme de chaleur” a desséché le sol, contribuant à des inondations catastrophiques en Colombie-Britannique des mois plus tard.

Feltmate est l’un des auteurs d’un récent rapport mettant en garde contre un “avenir potentiellement mortel” pour les Canadiens en termes de chaleur, en particulier ceux qui vivent dans le sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique, le long de la frontière américaine dans les Prairies et dans le sud de l’Ontario et du Québec.

“Nous allons voir des épisodes de chaleur extrême qui rendront ce que nous avons vu en Colombie-Britannique l’année dernière pendant le dôme de chaleur relativement doux”, a déclaré Feltmate.

Comment la chaleur affecte notre corps

Lorsque vous êtes exposé à une chaleur prolongée, vous pouvez vous sentir paresseux parce que vos organes travaillent plus fort pour vous garder au frais et en vie.

Votre cœur bat plus fort pour pousser le sang vers votre peau, où il peut se refroidir. La transpiration est également essentielle pour refroidir votre corps, mais elle devient plus difficile à mesure que l’humidité augmente.

Dans les cas extrêmes de coup de chaleur, votre corps commence essentiellement à cuire, décomposant les cellules et causant des dommages aux organes.

Un homme fait du patin à roues alignées à Toronto au milieu d’un avertissement de chaleur pour la région du Grand Toronto et une grande partie du sud de l’Ontario le 22 août 2021. Il est généralement conseillé aux gens d’éviter les activités épuisantes à l’extérieur pendant une chaleur extrême. (Evan Mitsui/CBC)

« C’est un peu comme faire cuire un œuf », a déclaré le professeur Stephen Cheung, expert en stress environnemental sur la physiologie humaine à l’Université Brock à St. Catharines, en Ontario.

“La raison pour laquelle il passe d’un liquide à une masse blanche solide est que les protéines ont changé… Si votre corps continue de se réchauffer et n’est pas capable de contrôler sa température, vos protéines finiront par faire la même chose dans vos cellules. .”

S’asseoir à l’ombre et boire de l’eau ne suffit pas quand on souffre déjà d’un coup de chaleur. “Il est essentiel de refroidir [an overheating person] le plus rapidement possible, idéalement en les immergeant dans de l’eau aussi froide que possible », a déclaré Cheung.

Avoir trop chaud au coucher nous empêche également de dormir, ce qui peut entraîner de mauvaises décisions et des blessures, et avoir un impact néfaste sur la santé mentale des gens, explique Michael Brauer, professeur à l’école de population de l’Université de la Colombie-Britannique. et la santé publique.

Une femme porte un ventilateur sur pied par temps chaud et humide à Karachi, au Pakistan, le 11 mai. (Akhtar Soomro/Reuters)

“Les températures nocturnes comptent beaucoup. Il s’agit vraiment d’essayer de refroidir suffisamment votre chambre, de refroidir suffisamment votre corps pour pouvoir dormir.”

Battre la chaleur

Pour quiconque suppose qu’il peut entraîner son corps à supporter la chaleur croissante, Cheung – qui a aidé les athlètes canadiens à se préparer à la chaleur et à l’humidité aux Jeux olympiques de Tokyo l’an dernier – dit que c’est possible dans une certaine mesure. La température centrale de notre corps peut s’adapter à une chaleur plus élevée sur une période d’environ deux semaines d’exposition continue et graduelle.

Mais “en termes de réchauffement climatique, c’est une solution de fortune”.

“Le plus grand avantage, dans un sens, que les humains ont sur les autres animaux est notre comportement – que nous pouvons développer des choses comme le logement, la climatisation, de meilleurs vêtements, etc.”, a déclaré Cheung. “Mais cela a un coût, qu’il s’agisse de nous garder à l’intérieur ou d’augmenter la consommation d’énergie de la climatisation.”

De nombreuses personnes sont incapables de rester à l’intérieur et de rester au frais, y compris celles dont le travail implique un effort physique à l’extérieur, comme les agriculteurs et les travailleurs manuels.

Il y a des inquiétudes pour les travailleurs de plein air, y compris les travailleurs agricoles, car les températures continuent d’augmenter. Sur cette photo, des travailleurs du Mexique et du Guatemala cueillent des fraises dans une ferme de Pont Rouge, au Québec, le 24 août 2021. (Jacques Boissinot/La Presse canadienne)

À l’avenir, dit Feltmate, la journée de travail devra changer afin que ces travailleurs puissent éviter la partie la plus chaude de la journée – par exemple, en commençant le travail à 5h30 et en terminant à 13h.

Les villes elles-mêmes doivent être refroidies, ce qui implique de concevoir et de moderniser les bâtiments en tenant compte de la chaleur, de planter plus d’arbres et de peindre les toits en blanc pour refléter la lumière au lieu de l’absorber, explique Feltmate.

Il dit également qu’il est essentiel que les bâtiments résidentiels disposent d’une alimentation électrique de secours pour garantir que la climatisation et les ventilateurs continuent de fonctionner en cas de panne de courant due à la chaleur.

Un manque d’urgence

Aussi simples que ces mesures puissent paraître, Feltmate affirme que les villes et les gouvernements canadiens n’agissent pas assez rapidement, malgré les avertissements sur le potentiel de pertes de vie dévastatrices causées par la chaleur extrême.

“Ce qui manque dans l’équation, plus que tout, c’est un manque de sens de la nécessité d’agir de toute urgence pour mettre en place des mesures d’adaptation.”

Un homme fait du jogging avec son chien dans un épais brouillard matinal à Dubaï, aux Émirats arabes unis, le 13 février 2021. Les scientifiques préviennent que les Émirats arabes unis et d’autres États du golfe Persique finiront par devenir trop chauds pour que les humains soient à l’extérieur. (Kamran Jebreili/Associated Press)

S’adapter signifie également élaborer un plan pour le moment où les lieux deviennent réellement trop chauds pour l’habitabilité humaine, comme cela devrait être le cas dans certaines parties du golfe Persique, de l’Asie du Sud, de l’Amérique centrale et de l’Afrique de l’Ouest avant la fin du siècle.

“Il existe de véritables seuils que notre corps peut franchir même lorsque vous êtes acclimaté, et la région du Golfe commence à dépasser ces seuils plus régulièrement”, a déclaré Cascade Tuholske, chercheur au Center for International Earth Science Information Network de l’Université de Columbia, dont les recherches portent sur sur l’exposition à la chaleur urbaine mortelle.

Les pays les plus pauvres où les gens dépendent de l’agriculture de subsistance pourraient voir une migration massive vers les villes, qui sont elles-mêmes mal équipées pour faire face à la chaleur croissante.

C’est pourquoi les solutions mondiales au changement climatique sont si importantes, a déclaré Tuholske.

“Je remets vraiment en question la qualité de vie de bon nombre des endroits les plus peuplés de la planète en raison de la chaleur extrême sans adaptation. L’avenir dépend vraiment du présent et de la mesure dans laquelle nous atténuons la chaleur maintenant.”