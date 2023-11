Les scientifiques préviennent que la prochaine pandémie sera « la grande » avec un virus mortel qui gonfle le cerveau

La prochaine pandémie « couve en arrière-plan », préviennent les experts, et pourrait être la plus contagieuse et la plus dévastatrice de l’histoire. Surnommé le « Big One », le virus Nipah est capable d’infecter les cellules qui tapissent le système nerveux central et les organes vitaux, puis de réguler ce qui peut y accéder ou en sortir. Il y a eu récemment une épidémie en Inde. Il fait partie de la famille des paramyxovirus qui compte plus de 75 virus, dont les oreillons, la rougeole et les infections des voies respiratoires. La famille a été ajoutée à la liste des agents pathogènes pandémiques à surveiller de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses en octobre. Alors que le virus Covid-19 avait un taux de mortalité inférieur à 1 %, le virus Nipah en a un qui atteint entre 40 et 75 %.

Les virus comme la grippe et le Covid « changent de forme rapidement », disent les scientifiques, capables de muter et de s’adapter. Les paramyxovirus, quant à eux, ne mutent pas au fur et à mesure de leur propagation, mais ils sont malgré tout devenus « très efficaces pour la transmission entre humains ». Dans un communiqué, Michael Norris, Ph.D., professeur adjoint à l’Université de Toronto, a déclaré : « Imaginez si un paramyxovirus apparaissait, aussi contagieux que la rougeole et aussi mortel que le Nipah. » Le taux de mortalité élevé rend également le développement de traitements et de vaccins pour les paramyxovirus particulièrement difficiles.

Le virus Nipah, mortel et provoquant un gonflement du cerveau, a connu sa quatrième épidémie en cinq ans en Inde ces derniers mois. Six personnes ont été infectées, dont deux sont décédées. Plus de 53 000 maisons ont été fouillées à la recherche de preuves de la présence du virus et plus de 1 200 personnes ont été contactées à la suite de l’épidémie, a indiqué l’Organisation mondiale de la santé. Bien que le virus ait été rapidement contenu dans ce cas, les analystes préviennent que sa propagation rapide met en évidence les dangers de se concentrer uniquement sur le confinement comme mesure contre la maladie. L’un des principaux dangers des paramyxovirus réside dans leur capacité à passer d’une espèce à l’autre.

Selon les experts de la santé, les gouvernements doivent également contrôler l’aménagement du territoire et protéger les habitats des animaux dans les zones où il existe un risque élevé de transmission d’agents pathogènes des animaux aux humains, un phénomène connu sous le nom de débordement, rapporte Reuters. Subrat Mohapatra, responsable forestier au ministère indien de l’Environnement, a déclaré : « Nous avons appris à gérer les retombées, mais nous devons constamment suivre les zones à haut risque comme s’il s’agissait de volcans attendant d’entrer en éruption. » Par exemple, on a longtemps cru que les oreillons n’infectaient que les humains et certains primates, mais des cas ont été découverts chez les chauves-souris. Un rapport de 2022 intitulé Renforcer la préparation de l’Australie à une pandémie déclarait : « Alors que le monde continue de mieux comprendre ces liens entre la santé humaine, animale, végétale et environnementale, les virus se déplacent des animaux vers les humains à un rythme alarmant. »