Les scientifiques prennent enfin au sérieux les états modifiés de conscience

Si nous voulons comprendre notre conscience, nous ne devons pas avoir peur d’innover.

Lecteur BeeLine utilise des dégradés de couleurs subtils pour vous aider à lire plus efficacement.

Grâce à des variations plus ou moins grandes de la conscience, nous pouvons en apprendre beaucoup sur les processus qui sous-tendent l’esprit conscient de soi. Cependant, pendant longtemps, les expériences de conscience extraordinaires ont été soit ignorées par les sciences naturelles dominantes, soit explicitement dénigrées comme inexistantes – comme des fantasmes de déjantés. Dans les états de conscience qui se produisent lors d’expériences mystiques spontanées pour certaines personnes, dans des expériences associées à des états méditatifs, dans des expériences de drogue, dans des états d’hypnose ou de transe, et parfois lors de l’écoute de musique, la perception du temps et de l’espace est altérée de manière extrême. façons, comme je le documente tout au long de mon livre “États modifiés de conscience.»

En outre, malgré la variabilité de ces expériences et de leurs circonstances, les témoignages de personnes ayant vécu des expériences extrêmes, que ce soit dans des situations de danger (expériences de mort imminente) ou face à des conditions neurologiques et psychiatriques particulières, suggèrent en outre des états d’âme extraordinaires. conscience dans laquelle le temps, l’espace et l’expérience de soi sont intensément modifiés. Ces phénomènes ont également été largement ignorés par les scientifiques de la seconde moitié du XXe siècle, car les théories scientifiques conventionnelles ne pouvaient fournir aucune explication. Par exemple, les « auras extatiques » de Fiodor Dostoïevski qui ont précédé ses crises d’épilepsie, associées à des sentiments de bonheur incroyables et l’harmonie avec lui-même et avec le monde, n’ont fait que récemment l’objet de recherches neurologiques sérieuses.

Les « auras extatiques » de Fiodor Dostoïevski qui ont précédé ses crises d’épilepsie n’ont fait que récemment l’objet de recherches neurologiques sérieuses.

Les temps changent. Le fait même qu’au cours des dernières décennies le thème de la conscience soit devenu un sujet central pour les psychologues et les neuroscientifiques témoigne d’une transformation du paysage scientifique. Par exemple, on dit parmi d’éminents chercheurs sur le cerveau qu’il y a à peine 30 ans, ils n’osaient pas révéler que leur véritable sujet de recherche était la conscience – ils devaient dire qu’ils étudiaient la perception visuelle ou les processus d’attention. Le conseil qui prévalait était de ne pas se « présenter » comme chercheur en conscience avant d’obtenir un emploi permanent. Bien sûr, à cette époque, la psychologie n’était plus dominée par le type de behaviorisme qui, avec ses modèles stimulus-réponse, rejetait la conscience comme étant superflue. Mais même les paradigmes ultérieurs des sciences cognitives n’avaient pas besoin du concept de conscience. C’était encore plus difficile à l’époque pour les scientifiques qui étudiaient les « états modifiés de conscience ». Si la conscience elle-même était indigne d’attention, il n’était certainement pas nécessaire d’étudier les états altérés de conscience.

Les sociologues des sciences doivent examiner de près ce qui a provoqué ce tournant vers une acceptation du phénomène. Il y a, par exemple, le châtiment d’Ignaz Semmelweis au XIXe siècle, dont les règles d’hygiène dans les hôpitaux étaient considérées comme des « absurdités spéculatives », alors qu’elles dictaient simplement qu’après la dissection des cadavres, les médecins devaient se laver les mains avant d’assister aux accouchements à la maternité. Le médecin austro-hongrois avait montré empiriquement que dans les services où les médecins se lavaient les mains, les cas de fièvre puerpérale diminuaient considérablement. Les découvertes empiriques disponibles de Semmelweis ont été tout simplement ignorées. Il faudrait qu’une nouvelle génération de médecins remplace l’ancienne avant de pouvoir combattre efficacement la fièvre puerpérale mortelle.

Si elles avaient été introduites quelques années plus tôt, les recherches du neurologue Olaf Blanke sur les expériences hors du corps auraient probablement été rejetées comme des « absurdités spéculatives ». Dans des conditions expérimentales, Blanke a déclenché une expérience hors du corps chez une patiente neurologique de l’hôpital universitaire de Genève. En 2002, il a publié ses conclusions dans Nature, l’une des deux revues de sciences naturelles les plus importantes. Lors d’expériences spontanées hors du corps, les gens ont l’impression de pouvoir quitter leur corps et flotter au-dessus de celui-ci, en s’observant d’en haut. Les victimes d’accidents rapportent également de telles expériences, tout comme certains patients après un arrêt cardiaque (comme on peut le lire dans le récits impressionnants de Péter Nádas) qui, selon toute apparence, étaient inconscients au moment de l’expérience hors du corps mais qui peuvent néanmoins raconter plus tard leur expérience en détail. Les patients rapportent avoir « vu » la scène de l’accident et les interventions effectuées par les ambulanciers et les urgentistes sur leur corps, alors qu’il gisait au sol, et ils ont observé tout cela d’en haut.

La patiente décrite par Olaf Blanke et ses collègues s’était fait implanter des électrodes pour évaluer ses crises d’épilepsie en mesurant l’activité des crises en réponse à une stimulation locale, une procédure dans laquelle la patiente reste pleinement consciente. La stimulation électrique de la région du gyrus angulaire du côté droit du cerveau a conduit à des perceptions sélectives de modifications de la position physique. Dans le cas de deux stimulations, la patiente rapportait une sensation d’apesanteur et se trouvait à environ deux mètres au-dessus du lit, très près du plafond. Le patient ne savait pas quelle zone venait d’être stimulée. Ces expériences somatosensorielles, d’un type rapporté par les gens à maintes reprises, pourraient ainsi être déclenchées expérimentalement et liées à des processus dans une zone étroitement circonscrite du cerveau. Bien sûr, ceci ne signifie pas que les expériences hors du corps sont situées strictement localement dans le gyrus angulaire droit ; mais cela suggère que cette partie du cerveau est un facteur important dans la survenue de telles expériences, d’une manière que nous ne comprenons pas complètement.

Si elles avaient été introduites quelques années plus tôt, les recherches du neurologue Olaf Blanke sur les expériences hors du corps auraient probablement été rejetées comme des « absurdités spéculatives ».

De plus, certaines stimulations produisaient la sensation de tomber soudainement d’une hauteur. De nombreuses personnes connaissent cette sensation, car elle survient parfois peu avant de s’endormir : vous avez la sensation de tomber ; vous pourriez même penser que vous allez tomber du lit sur le sol. Mais rien ne s’est passé : vous êtes toujours tranquillement allongé dans votre lit. Les recherches neurologiques d’Olaf Blanke fournissent également des indices sur ces états de conscience mieux connus. Cette sensation de chute au début du sommeil pourrait également être attribuée à des processus neuronaux dans la zone du gyrus angulaire, fonctionnant avec quelques problèmes mineurs. (Bien sûr, la publication de ces résultats de recherche dans une revue scientifique prestigieuse était également due au fait que les chercheurs travaillaient avec des méthodes de recherche sur le cerveau, ce qui les rendait plus acceptables.)

Cette transformation des sciences est également évidente dans les recherches contemporaines sur les effets à court et à long terme de la méditation. Les pratiques de silence concentré et de prière contemplative existent depuis des millénaires. Il est frappant de constater qu’au cours de la dernière décennie, les psychologues et les chercheurs sur le cerveau ont plus fréquemment abordé la méditation comme sujet de recherche, et que ces travaux attirent de plus en plus l’attention des médias. La méditation, en tant que forme d’intervention psychologique, a même été intégrée à la pratique clinique des hôpitaux. Résultats de la recherche sur les effets de la méditation sont clairs: Quelques semaines seulement de pratique de méditation améliorent les performances en termes d’attention et de mémoire à court terme, effets qui accompagnent manifestement les altérations de la structure cérébrale. On constate également que ceux qui méditent perçoivent leur corps de manière plus intense, parviennent à une plus grande maîtrise de soi émotionnelle et, à long terme, éprouvent des émotions plus positives. Mais ce qui est plus important, dans le contexte de mon travail, est le fait que les personnes qui méditent régulièrement vivent des expériences de conscience extraordinaires – de calme de pensée ou de soi ne faisant qu’un avec le monde – pendant leur méditation, parfois même après une courte période. de pratique; plus fréquemment, cependant, après avoir médité intensément pendant de nombreuses années. Depuis quelques années, ces expériences sont également enregistrées scientifiquement. Par exemple, dans une étude qui peut évoquer des images déconcertantes, des religieuses carmélites ont été examinés à l’aide d’un scanner cérébral pendant qu’ils priaient, afin d’identifier l’activité cérébrale associée à une communion mystique avec Dieu.

Mais qu’est-ce qui a permis un tel changement d’approche scientifique, par lequel ces phénomènes « spéculatifs » sont de plus en plus examinés par les chercheurs traditionnels ? Peut-être est-ce grâce à une nouvelle génération de chercheurs, qui ont complété leur formation dans une société – reflétée dans ses universités – qui évolue vers une plus grande ouverture sociale et psychologique. Cette nouvelle ouverture est peut-être liée au fait que davantage de personnes ayant vécu des expériences aussi intensives ont désormais poursuivi une carrière scientifique. Le neurophilosophe Thomas Metzinger, qui mène des recherches aux côtés d’Olaf Blanke et traite théoriquement les résultats relatifs à la relation entre le corps et la conscience, a lui-même vécu quelques expériences hors du corps en tant que jeune adulte, expériences qui ont conduit à une recherche de réponses.

En outre, il existe des scientifiques dont les propres expériences formatrices, qu’elles soient liées à la méditation ou aux hallucinogènes, ont influencé leur choix de profession ; certains ont ensuite étudié des états de conscience extraordinaires. Bien entendu, l’utilisation de méthodes établies de recherche sur le cerveau dans ce travail a contribué à son acceptation croissante par la communauté scientifique dans son ensemble. En fin de compte, cependant, il appartient aux chercheurs de s’attaquer d’abord au sujet lui-même, puis de maintenir leur position dans l’arène des idées plus traditionnelles et parmi des universitaires bien établis qui ne sont peut-être pas aussi ouverts aux nouvelles.

« L’ouverture à l’expérience » est l’un des cinq traits dominants de la personnalité humaine (appelés…