Les scientifiques pourraient avoir résolu le mystère des anneaux fragiles de Jupiter

C’est fait de gaz, pourtant plus de deux fois plus massif comme toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Il est entouré de 79 compagnons lunaires distincts, dont l’un est le principal candidat dans la quête de la vie extraterrestre. Il porte même le nom du roi des anciens dieux romains. Jupiter semble tout avoir – sauf les anneaux froids, c’est-à-dire.

Pour une raison étrange, cette planète alpha a des anneaux qui sont aux cerceaux spectaculaires de Saturne ce que les baguettes sont aux troncs d’arbres. Fragile. Insignifiant. “Contrairement aux anneaux glacés de Saturne remplis de gros morceaux de glace et de roche, ils sont composés de petites particules de poussière”, selon la NASA. Les disques de Jupiter sont si fragiles que nous ne les avons même pas remarqués avant 1979, grâce au Voyager 1 de l’agence vaisseau spatial et un peu de lumière solaire chanceuse et parfaitement placée.

Mais jeudi, des chercheurs qui se sont lancés pour comprendre pourquoi Jupiter a cette déficience en boucle ont dit qu’ils avaient peut-être enfin trouvé une réponse. Détails de leurs conclusions peut être trouvé sur arXivet seront bientôt publiés dans le Planetary Science Journal, par un communiqué de presse.

“Nous avons découvert que les lunes galiléennes de Jupiter, dont l’une est la plus grande lune de notre système solaire, détruiraient très rapidement tous les grands anneaux qui pourraient se former”, a déclaré Stephen Kane, astrophysicien de l’Université de Californie à Riverside, qui a dirigé l’étude. recherche, a déclaré dans un communiqué. “En conséquence, il est peu probable que Jupiter ait eu de grands anneaux à un moment donné de son passé.”

NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), MH Wong (Université de Californie, Berkeley) et l’équipe OPAL



En d’autres termes, Kane et ses collègues pensent que l’attraction gravitationnelle et la force pure des lunes en orbite de Jupiter – en particulier les quatre plus grandes lunes galiléennes – auraient effacé toute matière tentant de produire des anneaux de type Saturne autour de la géante gazeuse.

“Les planètes massives forment des lunes massives, ce qui les empêche d’avoir des anneaux substantiels”, a déclaré Kane. Potentiellement, cela pourrait également expliquer pourquoi les anneaux de Neptune sont également si légers – bien que les halos de l’orbe azur soient encore légèrement plus substantiels que ceux de Jupiter, du point de vue de la Terre.

NASA, ESA, CSA et B. Holler et J. Stansberry (STScI)



Pour parvenir à leurs conclusions, l’équipe a essentiellement exécuté des simulations informatiques dynamiques des lunes galiléennes de Jupiter en orbite, ainsi que de Jupiter lui-même en orbite autour du soleil. Ensuite, ils ont attendu et regardé pour voir combien de temps il faudrait pour que certains anneaux semblables à Saturne se forment, s’ils se sont vraiment formés, et ont observé ce qui s’est passé lorsqu’ils ont commencé à prendre forme. “Les résultats démontrent largement la troncature des orbites stables imposées par les satellites galiléens”, indique l’étude, “et la dessiccation dynamique du matériau annulaire dense” dans une région spécifique.

D’une certaine manière, il est regrettable que les lunes de Jupiter aient gardé des anneaux impressionnants du monde venteux et rayé de pêche – à la fois pour les scientifiques et les amateurs de l’espace.

Tout d’abord, si Jupiter avait des anneaux, ils nous apparaîtraient même plus brillants que ceux de Saturne, a déclaré Kane, car ils sont tellement plus proches. Saturne est presque deux fois plus loin de la Terre. Et deuxièmement, les anneaux rocheux ou glacés peuvent contenir beaucoup d’informations pour les scientifiques qui cherchent à comprendre le passé d’une planète particulière.

“Pour nous, astronomes, ce sont les éclaboussures de sang sur les murs d’une scène de crime. Lorsque nous regardons les anneaux de planètes géantes, c’est la preuve que quelque chose de catastrophique s’est produit pour y mettre ce matériau”, a déclaré Kane. Avant de mener les simulations, en fait, Kane avait espéré que Jupiter détenait depuis longtemps des anneaux plus solides, mais les a peut-être perdus avec le temps. Il est possible que de tels anneaux soient temporaires, a expliqué le chercheur.

Nasa



“Cela m’a longtemps dérangé que Jupiter n’ait pas d’anneaux encore plus étonnants qui feraient honte à Saturne”, a déclaré Kane, mentionnant également la prochaine étape des recherches de l’équipe. Il est également sur le point de parler des mystères des anneaux planétaires, cette fois d’Uranus, une autre planète gazeuse.

Essentiellement, les chercheurs de l’étude pensent qu’il est possible qu’Uranus apparaisse basculé sur le côté à cause d’une collision avec un autre corps céleste il y a très, très longtemps. S’appuyant sur l’analogie de la scène de crime avec des éclaboussures de sang de Kane, ils pensent que ses anneaux détiennent des secrets qui déchiffreront si leurs soupçons sont fondés.