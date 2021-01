Les vaccins Covid actuels pourraient être reprogrammés pour cibler de nouvelles souches en seulement « quelques jours », ont déclaré des experts aujourd’hui dans le but de calmer les craintes concernant la variante sud-africaine.

Les principaux scientifiques du gouvernement ont averti que les changements apportés au virus pourraient signifier que la vague actuelle de vaccins est moins efficace contre lui ou ne fonctionne pas du tout. Matt Hancock a déclaré qu’il était « incroyablement inquiet » pour la variante sud-africaine hautement contagieuse, qui a déjà été repérée dans deux Britanniques.

Mais les experts ont déclaré à MailOnline aujourd’hui qu’il n’y avait pas de données disponibles publiquement pour suggérer que la souche possède la capacité d’échapper à l’itération actuelle des jabs, même si elle est plus transmissible.

Le professeur Ian Jones, virologue à l’Université de Reading, a affirmé qu’il était «presque certain» que les vaccins seront toujours efficaces à un certain niveau.

Il a ajouté que, dans le cas peu probable où une nouvelle souche rendrait les vaccins superflus, il faudrait « quelques jours ou moins » pour peaufiner les jabs pour les cibler.

Les experts s’inquiètent moins de la course de la souche Covid au Royaume-Uni, car elle a moins de changements sur sa protéine de pointe qui menaceraient le bon fonctionnement des vaccins.

Les mutations du coronavirus ont provoqué des modifications de la protéine de pointe à l’extérieur (indiquée en rouge), qui est ce que le virus utilise pour se fixer au corps humain (Illustration originale du virus par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis)

Brian Pinker, 82 ans, est devenu la première personne au monde à recevoir le vaccin de l’Université d’Oxford aujourd’hui

Q&A: Tout ce que nous savons sur la variante sud-africaine La variante a-t-elle été trouvée au Royaume-Uni? La variante a été trouvée chez deux personnes, une à Londres et une autre dans le nord-ouest, qui sont entrées en contact avec des personnes séparées revenant d’Afrique du Sud. Il a été détecté par le groupe de séquençage génomique de premier plan au Royaume-Uni, qui surveille en permanence la propagation et la mutation du coronavirus. Les deux cas de la variante sud-africaine ont été détectés grâce à un échantillonnage de routine aléatoire qui ne sélectionne qu’environ un test sur 10 effectué au Royaume-Uni. Cela suggère qu’il existe déjà de nombreux autres cas de la variante en Grande-Bretagne. D’où vient la nouvelle variété? La nouvelle variante est apparue après la première vague de coronavirus à Nelson Mandela Bay, dans la province du Cap oriental en Afrique du Sud, à la mi-décembre. L’Afrique du Sud a récupéré la souche par séquençage génomique. On pense que c’est la raison pour laquelle les infections sont passées de moins de 3 000 par jour au début du mois à plus de 9 000 à la fin. Où d’autre a été trouvée la variante? Des cas confirmés ont été annoncés en France, au Japon et en Grande-Bretagne. Il est susceptible de circuler dans de nombreux autres pays, mais seuls quelques pays sélectionnés ont la capacité de séquençage génomique pour être en mesure de le repérer lorsqu’il est présent en faible nombre. Qu’est-ce qui a été fait pour y faire face? Les deux personnes au Royaume-Uni qui avaient la nouvelle souche du virus ont été mises en quarantaine, ainsi que leurs contacts étroits. Les chercheurs de Public Health England étudient actuellement la variante dans leur laboratoire de recherche à Porton Down dans le Wiltshire. Tous les vols à destination et en provenance de l’Afrique du Sud ont été interdits. Qu’est-ce que cela signifie pour la lutte contre le virus? On pense qu’une mutation de la nouvelle souche, appelée N501Y, aide le virus à devenir plus infectieux et à se propager plus facilement entre les personnes. Cela signifie que des mesures telles que la distanciation sociale, le port de masques et éviter les contacts inutiles sont devenues plus importantes. Les scientifiques qui suivent la propagation de la souche pensent qu’elle est encore plus transmissible que la souche Kent qui sévit actuellement au Royaume-Uni. La souche britannique est 50% plus infectieuse que la Covid ordinaire, donc cette nouvelle variante sud-africaine est probablement plus élevée que cela. Des études sont en cours pour chiffrer sa transmissibilité. Et le vaccin? Les scientifiques ne savent pas si la souche sud-africaine aura un impact sur l’itération actuelle des vaccins Covid. Le Dr Susan Hopkins, de Public Health England, a déclaré qu’il n’y avait encore aucune preuve que cela aurait un impact sur l’un des coups actuels. Mais Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford, a fait valoir que la souche était plus préoccupante que celle de Kent. Il a déclaré qu’il y avait «des changements assez substantiels dans la structure de la protéine», ce qui signifie que les vaccins pourraient ne pas fonctionner. Les scientifiques testeront le sang de ceux qui ont été vaccinés contre le coronavirus, ou qui s’en sont remis, pour s’assurer qu’ils peuvent combattre la nouvelle souche. La souche a une série de mutations sur sa protéine de pointe, qu’elle utilise pour s’accrocher et entrer dans les cellules humaines. Les vaccins Covid – y compris les vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford University / AstraZeneca actuellement en cours de déploiement à travers la Grande-Bretagne – agissent en entraînant le corps à détecter la protéine de pointe du virus. Si le pic mute tellement qu’il devient méconnaissable, cela pourrait rendre les vaccins inutiles ou les rendre moins puissants.

Le professeur Jones a déclaré à MailOnline: « Pour le moment, il n’y a pas de données sur la capacité des variantes du Royaume-Uni ou de l’Afrique du Sud à échapper à la réponse immunitaire générée par le vaccin.

« Les vaccins ont tous produit plusieurs anticorps qui bloquent l’interaction virus-récepteur et, bien que les changements dans les variantes puissent en éviter quelques-uns, il est peu probable qu’ils les esquivent tous, il est donc presque certain que le vaccin sera toujours efficace à un certain niveau.

«Et tant qu’un Covid sévère est évité, même un vaccin partiellement efficace serait utile. Si un changement de vaccin était nécessaire, l’alternance génétique requise pourrait être réalisée en quelques jours, mais bien sûr, l’échelle jusqu’à des millions de doses prendra du temps.

Les fabricants de vaccins ont déclaré qu’ils cherchaient déjà des moyens de peaufiner leurs vaccins pour protéger les gens des nouvelles variantes.

Le professeur Sarah Gilbert, l’un des principaux scientifiques à l’origine du vaccin Oxford / AstraZeneca, a déclaré aujourd’hui à la BBC: « Nous examinons à quel point [the vaccines] travailler sur ces nouvelles variantes et d’autres qui viendront dans le futur.

«Et nous réfléchissons également à ce que nous devrons faire s’il devient nécessaire de remplacer la version du vaccin que nous utilisons actuellement par une nouvelle.

« Nous ne pensons pas que nous en sommes encore à ce stade, il n’y a aucune raison de supposer que nous devons faire un changement maintenant, mais il est possible qu’à l’avenir, nous devions apporter un ajustement, un changement, au vaccin.

« Donc, avec mon équipe, je travaille toujours sur la façon dont nous apportons ce changement très rapidement si jamais nous en avons besoin. »

Interrogé sur la rapidité avec laquelle ce changement pourrait intervenir si nécessaire, le professeur Gilbert a ajouté: « Nous ne nous attendons pas à devoir faire un changement dans un proche avenir. Mais nous pensons que ce vaccin sera probablement utilisé sur une période de plusieurs années.

«Comme pour les vaccins contre la grippe, nous avons une nouvelle version chaque année, qui prend en compte les changements des virus grippaux en circulation. Quelque chose de similaire va probablement se produire avec les vaccins contre le coronavirus.

«Je ne pense pas que ce sera nécessairement un changement très rapide que nous devrons faire. Mais ce que nous pourrions envisager, c’est que lorsque nous allons planifier les vaccinations pour l’automne prochain, en pensant à une autre vague à la fin de 2021, ce qui est une possibilité théorique, nous envisagerons de continuer avec la même version. [of the vaccine] ou une version différente. ‘

La société allemande BioNTech, qui a aidé à fournir le vaccin Pfizer approuvé au Royaume-Uni le mois dernier, a déclaré qu’elle pourrait utiliser la technologie existante pour produire un nouveau vaccin contre les mutations du coronavirus en six semaines.

Le vaccin de l’équipe utilise une toute nouvelle technologie d’ARNm, qui, selon le directeur général de BioNTech, peut être élaborée beaucoup plus facilement que les vaccins traditionnels.

Les commentaires sont intervenus après que l’un des conseillers du gouvernement en matière de coronavirus a affirmé hier qu’il y avait un « grand point d’interrogation » sur la question de savoir si l’une des vagues actuelles de coups pouvait protéger contre la souche mutante.

Sir John Bell, professeur regius de médecine à l’Université d’Oxford, a fait valoir que la variante sud-africaine était plus préoccupante que celle du Kent car elle présentait « des changements assez substantiels dans la structure de la protéine », ce qui signifie que les vaccins pourraient ne pas fonctionner.

Les vaccins Covid – y compris les vaccins Pfizer / BioNTech et Oxford University / AstraZeneca actuellement en cours de déploiement à travers la Grande-Bretagne – agissent en entraînant le corps à détecter la protéine de pointe du virus.

Si le pic mute tellement qu’il devient méconnaissable, cela pourrait rendre les vaccins inutiles ou les rendre moins puissants.

Le vaccin Covid protège contre la maladie en apprenant au système immunitaire à combattre le pathogène.

Il crée des anticorps – des protéines de lutte contre les maladies fabriquées et stockées pour combattre les envahisseurs à l’avenir en s’accrochent à leurs protéines de pointe.

Mais s’ils sont incapables de reconnaître les protéines parce qu’elles ont muté, cela signifie que le corps peut lutter pour attaquer un virus la deuxième fois et conduire à une deuxième infection.

Cependant, il n’y a aucune preuve concrète suggérant que la souche sud-africaine est plus mortelle ou provoque une maladie plus grave que Covid ordinaire.

Mais le ministre sud-africain de la Santé, le Dr Zweli Mkhize, a averti qu’il y avait des «preuves anecdotiques» d’une «plus grande proportion de patients plus jeunes sans comorbidités présentant une maladie grave».

Discutant de la menace posée par la variante sud-africaine, M. Hancock a déclaré aujourd’hui à l’émission Today de BBC Radio 4: « Je suis incroyablement inquiet pour la variante sud-africaine

Et c’est pourquoi nous avons pris les mesures que nous avons prises pour restreindre tous les vols en provenance d’Afrique du Sud et les mouvements depuis l’Afrique du Sud et, en fait, pour insister pour que quiconque était allé en Afrique du Sud s’isole.

« C’est un problème très, très important, en fait j’ai parlé à mon homologue sud-africain à Noël et l’une des raisons pour lesquelles ils savent qu’ils ont un problème est que, comme nous, ils ont un excellent génomique-scientifique [programme] pour pouvoir étudier les détails du virus et c’est encore plus un problème que la nouvelle variante britannique.

Cela vient après que Sir John ait déclaré hier à Times Radio: « Les mutations associées à la forme sud-africaine sont des changements vraiment assez substantiels dans la structure de la protéine.

« Mon instinct est que le vaccin sera toujours efficace contre la souche Kent

«Je ne connais pas la souche sud-africaine – il y a un gros point d’interrogation à ce sujet.