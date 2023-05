Les scientifiques peuvent comprendre le lien entre le virus commun et la SEP

Selon les chercheurs, ces anticorps mal dirigés peuvent endommager le système nerveux et provoquer des symptômes graves chez les patients atteints de SEP, notamment des problèmes d’équilibre, de mobilité et de fatigue.

Les anticorps qui se lient à une protéine spécifique du virus, EBNA1, sont également capables de se lier à une protéine similaire dans le cerveau et la moelle épinière appelée CRYAB, ont appris les chercheurs en analysant des échantillons de sang de plus de 700 patients atteints de SEP.

JEUDI 18 mai 2023 (HealthDay News) – On sait depuis des années que le virus d’Epstein-Barr peut déclencher la sclérose en plaques ou entraîner la progression de la maladie dégénérative, et les chercheurs suédois pensent qu’ils comprennent maintenant pourquoi.

« Nous avons découvert que certains anticorps contre le virus d’Epstein-Barr, qui combattraient normalement l’infection, peuvent cibler par erreur le cerveau et la moelle épinière et causer des dommages », a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse de l’institut.

Les anticorps étaient présents chez environ 23% des patients atteints de SEP, contre seulement 7% d’un groupe de 700 personnes en bonne santé, selon l’étude.

« Cela montre que, bien que ces réponses anticorps ne soient pas nécessaires au développement de la maladie, elles peuvent être impliquées dans la maladie chez jusqu’à un quart des patients atteints de SEP », a déclaré Thomas.

Epstein-Barr, un virus de l’herpès, est l’un des virus les plus répandus chez l’homme. Plus de 90% de la population mondiale est infectée et porte le virus à vie, généralement sous forme d’infection latente sans symptômes, ont déclaré les chercheurs dans des notes d’information.

De plus en plus de preuves scientifiques suggèrent que l’infection précède la SEP et que des anticorps dirigés contre le virus peuvent être impliqués. Cependant, le mécanisme par lequel cela se produit semble varier d’un patient à l’autre et reste largement inconnu.

Les chercheurs ont également découvert qu’il existe probablement une réactivité croisée similaire entre les cellules T du système immunitaire, offrant potentiellement une autre voie par laquelle Epstein-Barr peut conduire à la SEP.