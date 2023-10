Les scientifiques pensent que l’IA peut accélérer leurs découvertes : Shots

basculer la légende Ian C Haydon/Institut UW pour la conception de protéines

Susana Vazquez-Torres est une étudiante diplômée de quatrième année à l’Université de Washington qui souhaite un jour inventer de nouveaux médicaments pour les maladies négligées.

Dernièrement, elle a beaucoup réfléchi aux morsures de serpent : selon l’Organisation mondiale de la santé, environ cent mille personnes meurent chaque année des suites de morsures de serpent – ​​et pourtant, dit-elle, « les traitements actuels ne sont pas sûrs et sont très coûteux ».

Une partie du problème réside dans le fait que le développement de nouveaux médicaments contre les morsures de serpents a été un processus lent et laborieux. Dans le passé, dit Torres, il aurait fallu des années pour mettre au point un composé prometteur.

Mais récemment, un nouvel outil dans son laboratoire a rapidement accéléré ce délai : l’intelligence artificielle. Torres a commencé son projet actuel en février et a déjà quelques médicaments candidats en préparation.

« C’est tout simplement fou que nous puissions trouver une thérapie en quelques mois maintenant », dit-elle.

L’intelligence artificielle promet de bouleverser l’économie de la connaissance. Il peut déjà coder des programmes informatiques, dessiner des images et même prendre des notes pour les médecins. Mais les promesses de l’IA ne sont peut-être pas plus près de se concrétiser que dans les sciences, où des chercheurs à l’esprit technique sont désireux de mettre leur puissance à profit pour résoudre des problèmes allant des maladies au changement climatique.

Jeudi, les académies nationales des États-Unis ont organisé une réunion de deux jours sur le potentiel de l’IA pour changer la science. « Les scientifiques en IA peuvent vraiment être plus systématiques, plus complets et ne pas commettre d’erreurs », déclare Yolanda Gil, directrice des initiatives en matière d’IA et de science des données à l’Institut des sciences de l’information de l’Université de Californie du Sud, qui participe à l’événement.

Plutôt que d’utiliser l’IA pour faire toutes les sciences, elle envisage un avenir dans lequel les systèmes d’IA planifient et exécutent des expériences, en collaboration avec leurs homologues humains. Dans un monde confronté à des défis techniques de plus en plus complexes, « il n’y a pas assez d’humains pour faire tout ce travail », dit-elle.

Protéines par conception

À l’Université de Washington, Vazquez-Torres est l’un des quelque 200 scientifiques travaillant dans un laboratoire pour concevoir de nouvelles thérapies utilisant des protéines. Les protéines sont des molécules qui effectuent une grande partie du travail quotidien en biologie : elles construisent les muscles et les organes, elles digèrent les aliments, elles combattent les virus.

Les protéines elles-mêmes sont constituées de composés plus simples appelés acides aminés. Le problème est que ces acides aminés peuvent être combinés d’un nombre presque infini de façons pour produire un nombre presque infini de protéines.

Dans le passé, les chercheurs devaient tester systématiquement plusieurs milliers de modèles possibles pour essayer de trouver celui qui conviendrait à un travail particulier. Imaginez qu’on vous donne un seau de clés pour ouvrir une porte, sans savoir laquelle fonctionnera réellement. Vous finirez par « les essayer un par un, pour voir ce qui vous convient le mieux », explique David Baker, le scientifique principal qui dirige le laboratoire.

L’IA a changé tout cela.

« Plutôt que de devoir créer un tas de structures possibles sur l’ordinateur et de les essayer une par une, nous pouvons en construire une qui s’adapte parfaitement à partir de zéro », dit-il.

Ian C Haydon/Institut UW pour la conception de protéines

Le type particulier d’IA utilisé est connu sous le nom de modélisation de diffusion. Il s’agit de la même technologie utilisée par les générateurs d’images IA populaires, comme DALL-E ou Midjourney. Le système commence avec un champ de pixels aléatoires, essentiellement du bruit blanc, puis ajuste lentement chacun d’entre eux jusqu’à ce qu’il crée ce que l’utilisateur a demandé. Dans le cas d’un générateur d’images IA, il pourrait s’agir de l’image d’une fleur. Dans le cas de l’IA de ce laboratoire, il s’agit d’une protéine avec une forme spécifique.

La forme d’une protéine détermine souvent son fonctionnement, ce type d’IA est donc particulièrement bien adapté à ce travail, explique Baker. L’IA a également besoin d’exemples pour tirer des leçons et, heureusement, les scientifiques ont dépensé des décennies et des milliards de dollars pour développer une base de données massive remplie de protéines qu’elle peut étudier.

« Il n’y a vraiment pas beaucoup d’endroits scientifiques qui disposent de telles bases de données », explique Baker.

Et c’est en partie la raison pour laquelle il n’est pas encore clair si tous les domaines bénéficieront de la même manière de l’IA. Maria Chan travaille au Laboratoire national d’Argonne dans l’Illinois. Elle travaille au développement de nouveaux matériaux pour l’économie renouvelable, comme les batteries et les panneaux solaires.

Elle dit que, contrairement au domaine des protéines, il n’y a tout simplement pas beaucoup de recherches sur les types de matériaux qu’elle étudie.

« Il n’y a pas eu suffisamment de mesures ou de calculs, et les données ne sont pas non plus organisées de manière à ce que tout le monde puisse les utiliser », dit-elle.

De plus, les matériaux sont différents des protéines. Leurs propriétés sont déterminées par des interactions à de nombreuses échelles différentes, depuis l’échelle moléculaire jusqu’aux grandes échelles.

Le manque de données et la complexité des matériaux rendent leur étude plus difficile à l’aide de l’IA, mais Chan pense toujours que cela peut aider. À peu près tout est meilleur que la façon dont les scientifiques travaillaient dans ce domaine avant la révolution informatique.

« Les cent dernières années de science sont le fruit de nombreux hasards et de nombreux essais et erreurs », dit-elle. Elle pense que l’IA sera nécessaire pour faire avancer la recherche, en particulier lorsqu’il s’agit de la crise climatique, l’un des problèmes les plus complexes des temps modernes.

Les matériaux et les protéines sont loin d’être les seuls domaines travaillant de diverses manières avec l’IA. Des systèmes sont activement développés dans les domaines de la génétique, des études climatiques, de la physique des particules et ailleurs. Dans de nombreux cas, l’objectif est de détecter de nouveaux modèles dans de grandes quantités de données scientifiques, par exemple pour savoir si une variation génétique provoquera une anomalie nuisible.

Chasseurs d’hypothèses

Mais certains chercheurs pensent que l’IA pourrait jouer un rôle plus fondamental dans la découverte scientifique. Hannaneh Hajishirzi, qui travaille à l’Allen Institute for Artificial Intelligence à Seattle, souhaite développer de nouveaux systèmes d’IA similaires à ChatGPT pour la science. L’objectif serait un système capable de analyser toute la littérature scientifique dans un domaine et d’utiliser ensuite ces connaissances pour développer de nouvelles idées ou hypothèses.

Étant donné que la littérature scientifique peut couvrir des milliers d’articles publiés au cours des décennies, un système d’IA pourrait être capable de trouver de nouveaux liens entre les études et de suggérer de nouvelles pistes d’études passionnantes qui autrement manqueraient à un humain.

Amr Nabil/AP

« Je dirais qu’à un moment donné, l’IA serait un très bon outil pour faire de nouvelles découvertes scientifiques », dit-elle. Bien sûr, il faudrait encore des chercheurs humains pour déterminer si les idées scientifiques que l’IA voulait poursuivre en valaient la peine.

Yolanda Gil, de l’Université de Californie du Sud, souhaite développer une IA capable de réaliser l’ensemble de la science. Elle imagine des systèmes automatisés capables de planifier et de réaliser des expériences par eux-mêmes. Cela signifiera probablement développer de tout nouveaux types d’IA capables de mieux raisonner que les modèles actuels, connus pour fabriquer des informations et commettre des erreurs.

Mais si cela pouvait fonctionner, Gil pense que les scientifiques en IA pourraient avoir un impact énorme sur la recherche. Elle envisage un monde dans lequel les systèmes d’IA peuvent réanalyser en permanence les données et mettre à jour les résultats sur les maladies ou les changements environnementaux au fur et à mesure qu’ils se produisent.

« Pourquoi l’article publié en 2012 devrait-il apporter la réponse définitive à cette question ? » elle demande. « Cela ne devrait jamais être le cas. »

Gil pense également que les scientifiques en IA pourraient également réduire les erreurs et augmenter la reproductibilité, car les systèmes sont automatisés. « Je pense que ce serait beaucoup plus fiable ; je pense que cela pourrait aussi être plus systématique », dit-elle.

Mais si les scientifiques en IA sont l’avenir, Susana Vazquez-Torres, de l’Université de Washington, ne semble pas s’en inquiéter. Elle et ses camarades de laboratoire s’attaquent à un large éventail de problèmes en utilisant leurs protéines de synthèse – depuis les nouveaux médicaments jusqu’aux vaccins, en passant par l’amélioration de la photosynthèse des plantes et la recherche de nouveaux composés pour aider à décomposer les plastiques.

Vazquez-Torres affirme qu’il y a tellement de problèmes à résoudre et que de nombreuses découvertes passionnantes nous attendent grâce à l’IA. « Nous pouvons désormais fabriquer des médicaments très facilement grâce à ces nouveaux outils », dit-elle. La sécurité de l’emploi n’est pas du tout un souci. « Pour moi, c’est le contraire : c’est excitant. »