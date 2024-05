Les scientifiques pensent que ce médicament psychédélique pourrait aider à traiter l’anorexie : ScienceAlert

La psilocybine, une drogue psychédélique (que l’on trouve dans les champignons « magiques »), a un potentiel prometteur comme traitement des troubles de l’alimentation. anorexie nerveuseselon de nouvelles recherches qui ont examiné ses effets sur un modèle animal de la maladie.

La psilocybine semble libérer suffisamment le cerveau pour briser les schémas de pensée rigides qui caractérisent la maladie. C’est déjà utilisé pour traiter la dépressionet essais cliniques sont en cours pour évaluer sa sécurité dans le traitement des personnes souffrant d’anorexie.

Des chercheurs dirigés par une équipe de l’Université Monash en Australie ont examiné de plus près comment la psilocybine affecte le cerveau en matière de régime alimentaire et d’exercice physique – pour tenter d’en savoir plus sur son efficacité dans ce traitement.

« Une compréhension mécaniste des actions de la psilocybine est nécessaire pour adapter l’application clinique de la psilocybine aux individus les plus susceptibles de répondre avec des résultats positifs », écrire les chercheurs dans leur article publié.

« Cela ne peut être réalisé qu’en utilisant des approches neurobiologiques incisives sur des modèles animaux. »

Le modèle animal impliquait des observations utilisant des rats qui avaient un accès illimité à l’exercice (via une roue) mais un accès limité à la nourriture, une norme largement utilisée pour imiter l’anorexie chez les animaux.

Il y a eu deux résultats clés : premièrement, la psilocybine semblait aider les rats à maintenir un poids santé, même avec des restrictions alimentaires. Deuxièmement, cela a également amélioré ce que l’on appelle la flexibilité cognitive, telle que mesurée par les tâches d’apprentissage ultérieures.

Par rapport à un groupe témoin, les rats recevant de petites doses de psilocybine étaient plus résistants à la perte de poids, plus souvent au-dessus d’un poids corporel de base et adaptaient plus rapidement leur comportement lors d’exercices testant leur capacité d’apprentissage.

C’est prometteur – et grâce à l’utilisation d’inhibiteurs spécifiques des récepteurs, les chercheurs ont également pu identifier le récepteur de la sérotonine 5-HT1A comme étant un élément essentiel du processus permettant les bienfaits cognitifs de la psilocybine, ce qui devrait aider dans les études futures.

Nous savons que l’anorexie a le taux de mortalité le plus élevé de tout trouble psychiatrique. C’est un fait qui donne à réfléchir et un rappel des effets de cette maladie.

À l’heure actuelle, le traitement pharmaceutique le plus couramment prescrit aux personnes souffrant d’anorexie sont les antidépresseurs. Cependant, les résultats peut être mélangéC’est pourquoi les professionnels de la santé sont à la recherche d’approches plus efficaces.

Administrée correctement, les experts espèrent que la façon dont la psilocybine s’active récepteurs de sérotonine dans le cerveau – provoquant des états de conscience élargis et altérés – pourrait modifier les blocages mentaux qui se sont développés autour de l’alimentation.

Bien entendu, cela doit encore être démontré chez l’homme – et le fait que tous les rats n’ont pas répondu de la même manière à la psilocybine montre que des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si cette approche est la bonne pour toutes les personnes souffrant d’anorexie.

« La rigidité cognitive est une caractéristique de la maladie, apparaissant souvent avant que les symptômes de l’anorexie mentale ne soient évidents et persistant après la reprise du poids, ce qui fait de ce symptôme une cible principale d’une intervention thérapeutique. » dit la physiologiste Claire Foldi de l’Université Monash.

La recherche a été publiée dans Psychiatrie Moléculaire.