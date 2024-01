Les scientifiques pensent avoir compris comment le cannabis déclenche les fringales : ScienceAlert

Les neuroscientifiques de l’Université de l’État de Washington pensent avoir compris pourquoi le cannabis est si connu pour provoquer des « fringales » chez les consommateurs.

Leurs recherches sur des souris sont les premières à étudier l’impact du cannabis sur l’activité en temps réel des régions du cerveau qui contrôlent l’appétit.

Les résultats soutiennent une abondance d’anecdotes et des études rigoureuses sur les humains, qui suggèrent tous fortement que fumer, vapoter ou manger du cannabis peut déclencher des envies aiguës et vous diriger vers le garde-manger ou le réfrigérateur en un rien de temps.

Pourtant, même si le cannabis récréatif et sur ordonnance est couramment utilisé pour traiter les problèmes d’appétit – comme ceux qui découlent de troubles de l’alimentation ou de la chimiothérapie – les scientifiques en savent étonnamment peu sur les mécanismes à l’origine de cet effet.

Ces dernières années, de nombreux études ont désigné l’hypothalamus comme une zone d’intérêt. Cette partie du cerveau se trouve profondément dans l’organe et fonctionne comme une sorte de « centre de coordination de contrôle » pour le corps, maintenant l’équilibre des hormones et du système nerveux.

Au bas de l’hypothalamus, juste avant de se connecter à la glande de la taille d’un pois responsable de la production d’hormones (y compris celles associées à la faim), se trouve un groupe de neurones appelé noyau arqué, ou ARC.

On pense que cette partie de l’hypothalamus régule le comportement alimentaire et le métabolisme.

Auparavant à WSUles chercheurs ont utilisé des rongeurs pour montrer que l’exposition au cannabis avait un impact sur l’expression génétique dans l’ARC.

Maintenant, ils ont zoomé encore plus et observé l’activité de déclenchement d’un petit groupe de neurones de l’ARC qui possèdent des récepteurs cannabinoïdes.

Effectivement, lorsque des souris ont été exposées au cannabis vaporisé, ces neurones, appelés neurones AgRP, ont été désinhibés.

“Lorsque les souris reçoivent du cannabis, des neurones s’activent et ne sont généralement pas actifs.” explique le neuroscientifique Jon Davis de WSU.

“Il se passe quelque chose d’important dans l’hypothalamus après avoir vaporisé du cannabis.”

Plus précisément, Davis et ses collègues ont découvert que l’exposition au cannabis activait les récepteurs cannabinoïdes de type 1 sur les neurones AgRP, et que ces récepteurs empêchaient les neurones de recevoir des messages « stop » provenant d’autres neurones.

Constamment dans ce « mode go », les neurones AgRP étaient associés à une alimentation accrue chez les souris de laboratoire.

Cependant, lorsque les scientifiques ont inhibé ce groupe de neurones, l’exposition au cannabis n’a plus stimulé la faim des animaux.

“Il est important de noter ici”, disent les auteurs écrire“que l’alimentation induite par le cannabis n’a pas été entièrement améliorée après l’inhibition de l’AgRP, nos études n’excluent donc pas la contribution de régions distinctes du SNC ou de mécanismes de signalisation supplémentaires… en tant que régulateurs importants du comportement alimentaire induit par le cannabis.”

Des études antérieures, par exemple, ont montré que d’autres neurones associés à l’appétit dans l’hypothalamus, appelés neurones POMC, sont également impacté par le cannabis et peut également jouer un rôle dans l’effet des grignotines.

L’étude sur les neurones AgRP va plus loin et observe ces changements en temps réel, grâce à des techniques d’imagerie calcique. En outre, il relie ces changements à la promotion d’un appétit aigu dans des modèles animaux vivants.

Les résultats suggèrent fortement que ce sous-ensemble de neurones dans l’hypothalamus joue un rôle important dans les « fringales ». – des connaissances qui pourraient éclairer la future recherche sur les médicaments dans le traitement de l’anorexie et de la perte de poids.

L’étude a été publiée dans Rapports scientifiques.