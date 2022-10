Les scientifiques ont réussi à greffer des cellules cérébrales humaines sur des rats dans le but de mieux comprendre des conditions telles que l’épilepsie

Les SCIENTIFIQUES ont réussi à greffer des cellules cérébrales humaines sur des rats – une initiative qui pourrait aider à mieux comprendre des conditions telles que l’épilepsie.

Des nerfs cultivés en laboratoire ont été implantés chez des rats âgés de deux ou trois jours.

Des scientifiques ont réussi à greffer des cellules cérébrales humaines sur des rats – une initiative qui pourrait aider à mieux comprendre des conditions telles que l’épilepsie Crédit : Getty

Les cellules du cerveau humain ont été absorbées rapidement et constituaient un tiers du cerveau du rat après six mois Crédit : Alamy

Contrairement aux tentatives passées chez les rats adultes, les cellules ont été absorbées rapidement et constituaient un tiers du cerveau après six mois, faisant partie de la prise de décision et des réactions physiques des rats.

Les organes mutants permettront d’étudier les cerveaux plus en détail que d’utiliser des cellules dans une boîte.

L’auteur principal, le professeur Sergiu Paca de l’Université de Stanford, aux États-Unis, a déclaré : « Ces découvertes pourraient améliorer notre capacité à produire des modèles réalistes de maladies humaines.

L’expert autrichien, le Dr Jürgen Knoblich, a ajouté : « Le cerveau humain abrite certaines des maladies les plus horribles et nous ne le comprenons pas très bien.

“Ces découvertes pourraient avoir un impact sur la recherche sur les maladies neurologiques telles que l’épilepsie ou l’autisme.”

L’essai n’a pas permis aux créatures de penser comme les gens et les experts avertissent les scientifiques qu’ils doivent faire attention à ne pas donner aux rats de laboratoire des pensées ou des sentiments humains.