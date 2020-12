Les scientifiques ont déclaré mercredi qu’ils avaient rétabli la vision chez les souris en utilisant un traitement « jalon » qui ramène les cellules à un état plus jeune et pourrait un jour aider à traiter le glaucome et d’autres maladies des personnes âgées.

Le processus offre l’opportunité alléchante d’inverser efficacement le temps au niveau cellulaire, en restaurant la capacité des cellules à réparer les dommages causés par les blessures, la maladie et l’âge.

« Je suis ravi de pouvoir rajeunir les organes et les tissus qui échouent en raison du vieillissement et de la maladie, en particulier lorsqu’il n’y a pas de traitements efficaces, comme la démence », a déclaré à l’AFP l’auteur principal de l’étude, David Sinclair.

«Nous espérons traiter le glaucome chez les patients humains (en phase de test) dans les deux ans», a ajouté Sinclair, professeur de génétique à la Harvard Medical School.

Le traitement est basé sur les propriétés que possèdent les cellules lorsque le corps se développe en embryon. À ce stade, les cellules peuvent se réparer et se régénérer, mais cette capacité diminue rapidement avec l’âge.

Les scientifiques ont estimé que si les cellules pouvaient être déclenchées pour revenir à cet état de jeunesse, elles seraient en mesure de réparer les dommages.

Pour remonter le temps, ils ont modifié un processus couramment utilisé pour créer les cellules «ardoise vierge» appelées cellules souches pluripotentes induites.

Ces cellules sont fabriquées en injectant un cocktail de quatre protéines qui aident à reprogrammer une cellule.

L’équipe ne voulait pas programmer les cellules jusqu’à leur état vide, mais plutôt les ramener à un état plus jeune.

Ils ont donc ajusté le cocktail, en utilisant seulement trois des protéines «cicatrisantes pour la jeunesse» – appelées OSK – dans l’espoir de pouvoir ramener l’horloge au bon point.

Ils ont ciblé les cellules ganglionnaires rétiniennes de l’œil, qui sont connectées au cerveau via des connexions appelées axones.

Ces axones constituent le nerf optique – et les dommages causés à ceux-ci par des blessures, le vieillissement ou la maladie entraînent une mauvaise vision et la cécité.

Pour tester les effets du cocktail, ils ont d’abord injecté OSK dans les yeux de souris atteintes de lésions du nerf optique.

Ils ont vu une multiplication par 2 du nombre de cellules ganglionnaires rétiniennes survivantes et une multiplication par 5 de la repousse nerveuse.

«Le traitement a permis aux nerfs de revenir au cerveau. Normalement, ils mourraient tout simplement», a déclaré Sinclair.

Avec des signes que l’OSK pouvait inverser les dommages causés par les blessures, l’équipe s’est tournée vers la lutte contre les effets de la maladie – en particulier le glaucome, la principale cause de cécité chez l’homme.

Ils ont reproduit les conditions de la maladie, dans laquelle une accumulation de pression dans l’œil endommage le nerf optique, chez quelques dizaines de souris.

Ceux qui ont reçu le traitement OSK ont vu des avantages «significatifs», selon l’étude publiée dans la revue Nature.

Les tests ont montré que « la moitié de l’acuité visuelle perdue en raison de l’augmentation de la pression intraoculaire était rétablie ».

Le traitement a offert des résultats prometteurs similaires chez des souris plus âgées ayant une mauvaise vision due à l’âge.

Après l’injection du cocktail, la vision des souris s’est améliorée et leurs cellules nerveuses optiques ont montré des signaux électriques et d’autres caractéristiques similaires à celles des souris plus jeunes.

L’étude a été menée sur une année et les souris n’ont montré aucun effet secondaire.

Andrew Huberman, un neuroscientifique à la faculté de médecine de l’Université de Stanford qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que les résultats « provoqueraient sans aucun doute une grande excitation ».

Les résultats devront être confirmés dans d’autres études animales, avec un long chemin à parcourir avant que les humains puissent être traités, mais Huberman a déclaré qu’ils représentaient néanmoins « une étape importante dans le domaine ».

« Les effets de l’OSK chez l’homme n’ont pas encore été testés, mais les résultats existants suggèrent qu’OSK est susceptible de reprogrammer les neurones cérébraux à travers différentes espèces », a-t-il écrit dans une revue commandée par Nature.

«Pendant des décennies, on a fait valoir que la compréhension des processus de développement neuronaux normaux fournirait un jour les outils pour réparer le cerveau âgé ou endommagé … (ce) travail le montre clairement: cette ère est maintenant arrivée.